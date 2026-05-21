Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Autriche : dates, informations sur les groupes, tarifs et plus encore

L'Autriche a rempli sa première mission en se qualifiant pour la Coupe du monde après près de 28 ans d'absence. Elle vise désormais à se hisser en phase à élimination directe pour la première fois depuis 1954.

Les hommes de Ralf Rangnick, portés par leur performance record à l’Euro 2024, ambitionnent désormais d’aller encore plus loin sur les terrains nord-américains.

Les Autrichiens entameront leur campagne le 16 juin face à la Jordanie, au Levi’s Stadium de Santa Clara.

GOAL vous tiendra informés des dernières actualités concernant la billetterie de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les matchs de l’Autriche et à quels tarifs.

Calendrier de l'Autriche pour la Coupe du monde 2026

Il faut remonter à 1982 pour retrouver la dernière fois où l’Autriche a remporté son premier match de groupe en Coupe du monde. Les Autrichiens parviendront-ils à bien démarrer leur campagne nord-américaine ?

Voici le calendrier du groupe J qui l’attend :

Date Calendrier Lieu Billets 16 juin 2026 Autriche vs Jordanie Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 22 juin 2026 Argentine – Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets 27 juin 2026 Algérie - Autriche Arrowhead Stadium, Kansas City Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde en Autriche ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes de billets :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les fans peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent dévier du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde en Autriche ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que peut-on attendre de l’Autriche lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré une défaite 1-0 contre la Roumanie à Bucarest en octobre dernier, l’Autriche a retrouvé sa concentration pour terminer en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde. Elle a enregistré six victoires en huit matches, dont une victoire écrasante 10-0 contre Saint-Marin.

Marko Arnautovic a inscrit quatre buts lors de cette victoire record et est ainsi devenu officiellement le meilleur buteur de l’histoire de l’Autriche avec 45 réalisations. Il a depuis ajouté deux unités à son compteur.

En 2026, les Autrichiens ont maintenu leur dynamique en battant, en matches amicaux, deux équipes qualifiées pour la Coupe du monde : le Ghana et la Corée du Sud. Leur victoire 5-1 à Vienne face à une sélection ghanéenne incluant Thomas Partey, Jordan Ayew et Antoine Semenyo a particulièrement marqué les esprits.

La dernière fois que l'Autriche a participé à une Coupe du monde, elle est restée sans victoire. Lors de l'édition 1998 en France, elle avait obtenu deux matchs nuls 1-1 contre le Cameroun et le Chili, avant de s'incliner 2-1 face à l'Italie. Elle espère faire mieux cet été en Amérique du Nord.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront les rencontres :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



