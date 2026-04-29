Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Australie : dates, calendrier, prix et plus encore

L’Australie descendra progressivement vers le sud tout au long de sa phase de groupes de la Coupe du monde cet été, mais elle vise un pic de forme à la fin de cette séquence. Elle cherche en effet à se qualifier pour les huitièmes de finale lors de deux tournois mondiaux consécutifs, une première dans son histoire.

Après un départ à Vancouver, les Australiens mettront ensuite le cap sur Seattle puis sur San Francisco pour leur dernière sortie de groupe. Un périple estival épique attend les supporters des Socceroos, et vous pourriez vous joindre à eux pour ce road trip mémorable.

Vous souhaitez être de la partie lors des moments clés ? GOAL vous fournit toutes les informations actualisées sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Australie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Samedi 13 juin Australie - Turquie (21 h) BC Place (Vancouver) Billets Vendredi 19 juin États-Unis - Australie (12 h) Lumen Field (Seattle) Billets Jeudi 25 juin Paraguay - Australie (19 h) Levi’s Stadium (San Francisco) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Australie ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Australie ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Australie sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent évoluer au fil des différentes phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $.

Que peut-on attendre de l’Australie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré un départ canon contre la France, marqué par l’ouverture du score de Craig Goodwin dès la 9^e minute, les Australiens ont finalement cédé 4-1 face au futur finaliste du Mondial qatari. Bien rebondis, les Socceroos ont ensuite gardé leur cage inviolée lors de la phase de groupes, battant la Tunisie et le Danemark 1-0, avant de se hisser en huitièmes de finale pour la première fois depuis 2006.

Bonne nouvelle pour l’Australie : elle évitera la France lors du match d’ouverture de sa troisième Coupe du monde consécutive. Elle croisera tout de même un représentant européen, issu des barrages de la voie C de l’UEFA, dont le nom ne sera connu qu’à la fin mars. Le ticket « à confirmer » reviendra à la Turquie, à la Roumanie, à la Slovaquie ou au Kosovo. Les Australiens espèrent éviter une cinquième défaite initiale consécutive dans l’épreuve.

Pour leur deuxième sortie, les Australiens défieront l’un des coorganisateurs de la compétition, les États-Unis, au Lumen Field de Seattle. Les Stars and Stripes ont remporté les deux dernières confrontations, dont une victoire 2-1 à Denver en octobre, mais il s’agissait à chaque fois de matchs amicaux. L’Australie espère donc élever son niveau de jeu dans un contexte plus compétitif.

Elle conclura son parcours de groupe face au Paraguay à San Francisco. Les Sud-Américains, qui ont battu l’Argentine et le Brésil lors des qualifications, obligeront les hommes de Tony Popovic à rester concentrés en Californie.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour l’Australie lors de la Coupe du monde 2026

Pour vivre l’expérience la plus complète de la Coupe du monde de la FIFA 2026, des forfaits hospitalité premium sont disponibles pour les matchs de l’Australie. Ils incluent des billets de catégorie supérieure, des repas et des boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : choisissez une rencontre.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Assistez à l’ensemble des rencontres dans l’enceinte de votre choix.

Chaque site propose de 4 à 9 rencontres.

Tous les jours de match et toutes les phases de la compétition sont concernés.

Options d’hospitalité : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $ US par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :