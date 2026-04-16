Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine : dates, calendrier, prix et plus encore

Sans surprise, et hors des pays hôtes, l’Argentine domine la demande de billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Rappelons qu’aucune nation n’a réussi à conserver son titre suprême depuis le Brésil en 1962. Triple lauréate, l’Argentine se remémorera son triomphe de 1986 au Mexique sous l’ère Diego Maradona, alors qu’elle se projette déjà vers l’édition à venir.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous les procurer et leur prix.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026 ?

Date (heure du coup d’envoi, heure de l’Est) Rencontre Lieu Billets 16 juin (21 h, HE) Argentine - Algérie Arrowhead Stadium, Kansas City Billets 22 juin (13 h, HE) Argentine vs Autriche AT&T Stadium, Arlington Billets 27 juin (22 h HE) Jordanie - Argentine AT&T Stadium, Arlington Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Argentine ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Argentine sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : Les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Argentine

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs de l’Argentine, incluant des billets premium, des repas et des boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Assistez à l’ensemble des rencontres dans l’enceinte de votre choix.

Chaque site propose de 4 à 9 rencontres.

Tous les jours de match et toutes les phases de la compétition sont concernés.

Options d’hospitalité : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $ US par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’elle joue.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience ultra-exclusive.

Que peut-on attendre de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026 ?

Lors de la Copa América 2024 disputée aux États-Unis, une foule immense s’est rassemblée pour voir Lionel Messi et ses coéquipiers en action. Plus de 80 000 supporters ont assisté à la demi-finale Argentine-Canada au MetLife Stadium (New Jersey), et plus de 65 000 spectateurs ont vu l’Albiceleste soulever un nouveau trophée majeur au Hard Rock Stadium de Miami après une victoire 1-0 en finale contre la Colombie.

La présence de stars comme Lionel Messi et Rodrigo De Paul, qui évoluent désormais à l’Inter Miami en MLS, a encore renforcé la base de supporters argentins dans la région, sans compter les nombreux matchs amicaux disputés par la sélection en Amérique du Nord ces dernières années.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :