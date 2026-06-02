Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Arabie saoudite : dates, calendrier, prix et plus encore

Les Faucons verts s'envolent officiellement pour l'Amérique du Nord ! Après une campagne de qualification palpitante marquée par le retour d'Hervé Renard à la tête de l'équipe saoudienne pour une troisième Coupe du monde consécutive, l'enthousiasme atteint des sommets dans tout le royaume.

Fort de stars comme Salem Al Dawsari et Feras Al Brikan, le groupe saoudien vise un nouveau parcours historique et espère atteindre à nouveau les phases à élimination directe sur le sol américain, comme en 1994.

Pour réserver votre place et vivre l’événement depuis les tribunes, GOAL vous fournit toutes les informations utiles sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2026 ?

L’Arabie saoudite a été tirée au sort dans le groupe H et s’apprête à sillonner la côte Est des États-Unis. Les supporters peuvent s’attendre à une ambiance électrique à Miami et à Atlanta alors que les Faucons verts tenteront de prendre leur envol.

Date Match Lieu Billets 15 juin 2026 Arabie saoudite - Uruguay Miami Stadium, Miami Billets 21 juin 2026 Arabie saoudite – Espagne Stade Mercedes-Benz (Atlanta) Billets 26 juin 2026 Arabie saoudite vs Cap-Vert Stade de Houston (Houston) Billets

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Arabie saoudite

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes, elle ne fonctionne pas par tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Arabie saoudite ?

Le portailofficiel de billetterie de la FIFA demeure le canal principal et le plus fiable pour obtenir des places. Pour y accéder, vous devez créer un identifiant FIFA.

Après les premières phases de vente, la FIFA exploite également une place de marché officielle de revente et d’échange ; il s’agit de la seule plateforme approuvée pour céder des billets entre supporters au prix facial, et elle rouvrira le 2 avril 2026.

Pour davantage de flexibilité ou pour obtenir des places spécifiques après la mise en vente, StubHub est la plateforme secondaire de référence. Bien que les prix puissent y être plus élevés, elle offre un moyen sûr de trouver des places pour les plus grands matchs des Faucons verts.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Arabie saoudite ?

La FIFA a établi quatre catégories de prix. Pour les rencontres de la phase de groupes de l’Arabie saoudite, voici les fourchettes de prix estimées :

Les billets pour les matchs de groupe de l’Arabie saoudite sont classés afin de répondre aux besoins de tous les types de supporters. La catégorie 1 propose une expérience premium dans les tribunes inférieures, tandis que la catégorie 2 offre une vue équilibrée depuis les tribunes intermédiaires ou les coins inférieurs. La catégorie 3 constitue une option plus économique en tribunes supérieures, et la catégorie 4 reste l’entrée de gamme la plus abordable, bien que ces places soient situées dans les sections les plus élevées du stade.

Voici les prix estimés pour les matchs de la phase de groupes des Green Falcons :

Catégorie 1 : places de choix en bas de tribune (450 $ - 620 $)

places de choix en bas de tribune (450 $ - 620 $) Catégorie 2 : places en milieu de tribune ou dans les coins inférieurs (280 $ - 400 $)

places en milieu de tribune ou dans les coins inférieurs (280 $ - 400 $) Catégorie 3 : tribunes supérieures (150 $ - 250 $)

tribunes supérieures (150 $ - 250 $) Catégorie 4 : places les plus abordables, avec une vue partielle (60 $ – 120 $).

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Arabie saoudite

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules hospitalité complètes pour les matchs disputés en Arabie saoudite, comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : rencontre au choix impliquant une équipe non hôte

rencontre au choix impliquant une équipe non hôte Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon Trophy, Champions Club

Salon bord terrain, VIP, Salon Trophy, Champions Club À partir de 1 400 $ par personne

Série de matchs

Assistez à tous les matchs sur le site de votre choix (par exemple, tous les matchs à Miami)

À partir de 8 275 $ US par personne

Suivez mon équipe

Suivez les Green Falcons durant toute la phase de groupes.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

À partir de 6 750 $ US par personne.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Découvrez les seize villes hôtes et les stades qui accueilleront les rencontres :