Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre : dates, calendrier, prix et plus encore

Il ne fait guère de doute que l'Angleterre figurera parmi les équipes les plus soutenues lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Même si le pays attend toujours un premier titre majeur depuis 1966, ses performances constantes sur la scène internationale confirment son appartenance à l’élite européenne et mondiale.

Finaliste malheureux de l’Euro 2020 puis demi-finaliste du Mondial 2018 et quart de finaliste en 2022, le groupe de Gareth Southgate nourrit de légitimes ambitions pour 2026. Vous pourriez vivre cette campagne de vos propres yeux en Amérique du Nord.

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places et connaître les tarifs.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers le continent. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 ?

Date (heure du coup d’envoi, heure de l’Est) Match Lieu Billets 17 juin (16 h, HE) Angleterre - Croatie AT&T Stadium, Arlington Billets 23 juin (16 h, HE) Angleterre vs Ghana Gillette Stadium, Foxborough Billet 27 juin (17 h, HE) Panama - Angleterre MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Angleterre ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Angleterre sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : Les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026 ?

Malgré des performances en demi-teinte lors des premières étapes de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, notamment des victoires 1-0 et 2-0 contre Andorre, l'Angleterre a continué à gagner en confiance sous la houlette de Thomas Tuchel.

Elle a terminé en tête de son groupe avec huit victoires en huit matches, 22 buts marqués et aucun encaissé, devenant la première équipe européenne à valider son billet pour la phase finale de la Coupe du monde. Les supporters anglais peuvent donc aborder l’événement avec optimisme.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 de l’Angleterre ?

Vivez l’expérience Coupe du monde de la FIFA 2026 dans son intégralité grâce à des formules d’hospitalité premium pour les matchs de l’Angleterre, incluant des billets de catégorie supérieure, des repas et des boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, et ce, dans les trois pays hôtes.

Les formules disponibles sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : un match impliquant une équipe non hôte (hors Canada, Mexique et États-Unis).

16es de finale, 8es de finale ou match pour la 3e place : 1 match au choix

Options d’hospitalité : Salon Pitchside, VIP, Salon Trophy, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’elle joue.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises et aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :