Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Allemagne : dates, calendrier, prix et plus encore

L’Allemagne possède une riche histoire dans la plus grande compétition internationale de football : elle s’est qualifiée pour toutes les Coupes du monde depuis 1954 et a été sacrée championne à quatre reprises (1954, 1974, 1990, 2014).

Outre ces succès, la Mannschaft s’est illustrée dans certains des matches les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde.

En route vers son premier sacre en 1954, elle a donné un avant-goût de son potentiel en dominant la Turquie (7-2) puis son voisin autrichien (6-1).

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Calendrier Lieu Billets 14 juin 2026 Allemagne vs Curaçao Stade de Houston, Houston Billets 20 juin 2026 Allemagne vs Côte d’Ivoire Stade de Toronto, Toronto Billets 25 juin 2026 Équateur - Allemagne Stade de New York-New Jersey, New Jersey Billets

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Allemagne

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles est désormais très limité.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Allemagne ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Allemagne sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre de l'Allemagne lors de la Coupe du monde 2026 ?

Sa plus large victoire en phase finale reste le 8-0 infligé à l’Arabie saoudite lors de la phase de groupes 2002 au Japon, avec six buteurs différents dont un triplé de Miroslav Klose.

Plus récemment, en 2014, la Mannschaft a de nouveau marqué les esprits en route vers un quatrième titre mondial. Elle a créé une onde de choc en battant le Brésil 7-0 en demi-finale, avec cinq buts inscrits dès les 26 premières minutes. Les spectateurs qui se procureront des billets pour voir l’Allemagne évoluer en Amérique du Nord espèrent assister à des rencontres aussi spectaculaires et riches en actions.

L’actuel sélectionneur de l’Allemagne, Julian Nagelsmann, est conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend, et la pression ne cessera de monter à mesure que le compte à rebours avant la phase finale de la Coupe du monde 2026 s’accélère. La série impressionnante de l’Allemagne, qui atteignait les quarts de finale de la Coupe du monde à chaque édition depuis 1954, a pris fin de manière surprenante en 2018, lorsque l’équipe a été éliminée dès la phase de groupes.

Le scénario s’est répété au Qatar en 2022, avec une nouvelle élimination avant les huitièmes. Malgré une campagne de qualification 2026 ponctuée de quelques accrocs, les supporters espèrent que la Mannschaft élèvera son niveau de jeu une fois en phase finale.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Allemagne

Vivez le meilleur de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs de l’Allemagne, comprenant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : choisissez une rencontre.

Options d’hospitalité : Salon bord pelouse, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe en action durant l’intégralité de la phase de groupes, où que se déroulent les rencontres.

Les trois rencontres de la phase de groupes et une rencontre des seizièmes de finale.

Toutes les journées de match et tous les lieux sont éligibles.

La fonction « Suivre mon équipe » n’est actuellement pas disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :