Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Algérie : dates, calendrier, prix et plus encore

L’Algérie pourrait disputer cet été sa cinquième Coupe du monde, sa première depuis douze ans, et les supporters nationaux trépignent d’impatience à l’idée de voir les Verts fouler à nouveau les pelouses internationales. La demande de billets est déjà très forte, d’autant que les Fennecs défieront les champions du monde en titre.

Les Guerriers du désert parviendront-ils à sortir de leur groupe ? Vous pourriez être présent pour les soutenir. GOAL vous fournit toutes les informations actualisées sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Algérie pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mardi 16 juin Algérie vs Argentine (20 h) Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets Lundi 22 juin Algérie - Jordanie (20h00) Levi’s Stadium (Santa Clara) Billets Samedi 27 juin Algérie vs Autriche (21 h) Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Lors de leur premier match de groupe en 2014, les Algériens avaient pris l’avantage face à la Belgique, mais les Diables Rouges avaient finalement renversé la vapeur en inscrivant deux buts tardifs. La « machine verte » avait ensuite repris sa marche en avant en dominant la Corée du Sud 4-0, avant de conclure sa phase de groupes par un match nul 1-1 contre la Russie, suffisant pour terminer à la deuxième place.

Il faut remonter à 1982 et à la première participation de l’Algérie à la Coupe du monde pour trouver la dernière et unique fois où elle a réussi à s’imposer lors de son premier match du tournoi. Étonnamment, elle avait battu l’Allemagne de l’Ouest cette année-là. Elle fait face à un autre défi de taille cette fois-ci, puisqu’elle entame son parcours de 2026 contre les champions du monde en titre, l’Argentine.

Les Algériens devraient ensuite enchaîner par une tâche plus aisée à Santa Clara lors de la deuxième journée de la phase de groupes. La Jordanie, qui découvre la Coupe du monde et pointe plus de 30 places derrière son adversaire au classement FIFA, reste néanmoins vigilante après ses performances remarquées lors de la récente Coupe arabe de la FIFA.

Les Algériens retrouveront ensuite l’Arrowhead Stadium de Kansas City pour leur dernière sortie de groupe face à l’Autriche. Das Team fait son retour dans la compétition mondiale pour la première fois depuis 1998, mais il faut remonter encore plus loin, jusqu'en 1982, pour retrouver la dernière fois où elle a atteint les phases à élimination directe du tournoi. L'Algérie devra se méfier du buteur autrichien Marko Arnautovic, qui a été l'un des attaquants les plus en vue lors des qualifications pour la Coupe du monde de l'UEFA, avec un total de 8 buts inscrits.

Que peut-on attendre de l’Algérie lors de la Coupe du monde 2026 ?

À la tête des Verts depuis février 2024, l’ancien sélectionneur suisse Vladimir Petkovic peut s’appuyer sur plusieurs cadres aguerris pour tenter de franchir ce groupe relevé. L’ex-star de Leicester et de Manchester City, Riyad Mahrez, aujourd’hui à Al-Ahli en Saudi Pro League, a beau avoir 34 ans, il demeure une pièce maîtresse du dispositif. Autre joueur à avoir franchi la barre des 100 sélections, le pilier défensif Aissa Mandi. Le défenseur central de Lille a été l’un des deux seuls joueurs à jouer l’intégralité des dix matches de qualification de l’Algérie pour la Coupe du monde.

Outre une défaite à domicile contre la Guinée et un nul blanc en déplacement, la sélection algérienne a dominé ses qualifications, remportant ses huit autres matchs et terminant avec sept points d’avance sur ses poursuivants.

La meilleure performance de l’Algérie en Coupe du monde remonte à 2014, dernière année où elle s’est qualifiée pour la compétition. Pour sa quatrième participation, la sélection algérienne a atteint la phase à élimination directe. En huitièmes de finale, elle a tenu en haleine l’Allemagne jusqu’au bout du temps réglementaire, mais s’est finalement inclinée en prolongation ; les multiples champions du monde ont ensuite poursuivi leur parcours jusqu’à soulever le trophée pour la quatrième fois.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Algérie ?

Les supporters pourront se procurer des places pour les matchs des Verts sur le site officiel de la FIFA jusqu’au coup d’envoi en juin.

Plusieurs phases de vente ont déjà eu lieu, comme le « tirage au sort de la prévente Visa » en septembre et le « tirage au sort des billets en avant-première » en octobre. D’autres étapes sont encore à venir, selon le calendrier suivant :

Tirage au sort aléatoire

Avec le tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2026 achevé et les affiches de groupe connues, la prochaine phase de vente débutera le 11 décembre et s’achèvera le 13 janvier.

Les supporters pourront alors demander des places pour des matchs précis. Les tarifs sont fixes et les candidats sélectionnés seront informés en février.

Phase de vente de dernière minute

À l’approche du tournoi (printemps 2026), les supporters pourront acheter les billets restants selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

La FIFA n’a pas encore indiqué le nombre de places ni les rencontres concernées, mais la disponibilité devrait être restreinte et les ventes rapides.

Pour acheter des billets, connectez-vous au portail officiel de billetterie de la FIFA et créez un compte afin de vérifier la disponibilité des places.

Marchés secondaires

À mesure que l’événement approche, et si les billets sont épuisés (ce qui est probable), les supporters pourront se tourner vers le marché secondaire, notamment via des plateformes comme StubHub, où la revente entre particuliers s’effectuera à des prix variables.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Algérie ?

Le canal principal et le plus fiable demeure le portail officiel de billetterie de la FIFA, où l’ensemble des places pour la Coupe du monde est mis en vente en priorité.

Pour y accéder, les supporters doivent créer un identifiant FIFA et participer aux différentes phases de vente : préventes prioritaires, tirages au sort, puis ventes « premier arrivé, premier servi ».

En complément, la FIFA exploite sa propre plateforme officielle de revente et d’échange, l’unique espace agréé permettant de céder ou d’acquérir des places déjà vendues.

Bien que les places y soient rares et aléatoires, surtout juste avant les rencontres, cette solution demeure la plus sécurisée hors des phases de vente initiales. Au Mexique, les supporters peuvent également utiliser la plateforme d’échange locale, le Mercado de Intercambio, qui offre les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui n’ont pas pu profiter des périodes de vente officielles de la FIFA ou qui recherchent des billets pour des dates ou des villes précises, des plateformes de revente comme StubHub ou Ticombo proposent également des places pour la Coupe du monde. Ces sites offrent plus de flexibilité, mais les tarifs y sont souvent nettement plus élevés, la loi de l’offre et de la demande faisant grimper les prix.

Toutefois, les supporters doivent rester vigilants : les revendeurs non officiels peuvent proposer des billets non valides, des transferts impossibles ou des tarifs excessifs. Privilégiez donc les plateformes réputées, dotées de garanties solides et d’une politique de remboursement claire.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Algérie ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Algérie lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1.

Elle englobe les rangées supérieures et inférieures, à l’exception des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Algérie

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs de l’Algérie, incluant des billets premium, des repas et des boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Assistez à tous les matchs dans la salle de votre choix.

Chaque site propose de 4 à 9 rencontres.

Tous les jours de match et toutes les phases de la compétition sont concernés.

Hospitalité au choix : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $US par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe lors de tous ses matchs de la phase de groupes, où qu’ils se jouent.

Suivez votre équipe lors des trois matchs de la phase de groupes et d’un match des huitièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :