Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Afrique du Sud : dates, calendrier, prix et plus encore

Au terme d'une campagne de qualification historique qui l'a vue terminer en tête du groupe C devant des géants du continent tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il s'agit de sa première participation depuis qu'elle a accueilli le tournoi en 2010, et la « Nation Jaune » est prête à faire vibrer les Amériques au son de la vuvuzela.

Les hommes d'Hugo Broos pourront-ils réitérer la magie de 1996 ou la combativité de 2010 ? Laissez GOAL vous guider à travers toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et combien elles coûtent.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matchs seront disputés sur 34 jours à travers l'Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera co-organisé par trois nations.

Avis aux supporters sud-africains : les Bafana Bafana ont été tirés au sort dans le groupe A, ce qui signifie qu'ils participeront à la journée d'ouverture très attendue du tournoi.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de préparation de l'Afrique du Sud

Date Match (coup d'envoi, heure locale) Lieu Billets Vendredi 27 mars Afrique du Sud vs Panama (19h30) Stade Moses Mabhida (Durban) Billets Mardi 31 mars 2026 Afrique du Sud vs Panama (20 h 00) Stade DHL (Le Cap) Billets

Calendrier de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2026

Date Rencontre (coup d'envoi, heure locale) Lieu Billets Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud (19 h) Estadio Azteca (Mexico) Billets Jeudi 18 juin Barrage UEFA D* contre l'Afrique du Sud (16 h) Atlanta Stadium (Atlanta) Billets Mercredi 24 juin Afrique du Sud vs Corée du Sud (21 h) Estadio BBVA (Monterrey) Billets

*Le barrage D de l'UEFA comprend la République tchèque, la République d'Irlande, le Danemark ou la Macédoine du Nord.

Le parcours débute au légendaire Estadio Azteca, premier stade à avoir accueilli trois matchs d'ouverture de Coupe du monde. L'Afrique du Sud cherchera à revivre la magie de 2010, lorsque le but emblématique de Siphiwe Tshabalala avait stupéfié le monde entier. Cette fois-ci, elle affrontera le Mexique, pays hôte, devant 80 000 supporters en délire, une expérience inoubliable pour tout supporter en déplacement.

De là, l'équipe se rendra au nord, à Atlanta, pour un match crucial contre un adversaire européen, avant de terminer la phase de groupes à Monterrey. La rencontre contre la Corée du Sud sera un test tactique, mais si les Bafana Bafana parviennent à marquer des points lors de leurs deux premiers matchs, l'ambiance à Guadalupe sera électrique alors qu'ils tenteront de décrocher une place en huitièmes de finale.

Que peut-on attendre de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026 ?

Sous la houlette d’Hugo Broos, qui a mené l’équipe à la médaille de bronze lors de la récente CAN, l’Afrique du Sud a trouvé une nouvelle identité.

La colonne vertébrale de l'équipe repose sur l'excellence nationale, avec des stars des Mamelodi Sundowns comme Ronwen Williams et Teboho Mokoena qui apportent leur expérience continentale.

Williams, qui est entré dans l'histoire en arrêtant quatre tirs au but lors d'une seule séance de tirs au but, sera essentiel dans l'environnement à haute pression d'une Coupe du monde. En attaque, le flair d'Oswin Appollis et l'efficacité de Lyle Foster donnent à l'Afrique du Sud les outils nécessaires pour mettre à mal n'importe quelle défense en contre-attaque.

Après s'être qualifiée grâce à une victoire écrasante 3-0 contre le Rwanda, la confiance au sein du camp est à son plus haut niveau.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Afrique du Sud ?

Les supporters ont plusieurs possibilités d'acheter des billets via le site web de la FIFA et des plateformes de revente agréées.

Tirage au sort

Les derniers matchs de groupe étant désormais connus, la prochaine grande phase de vente officielle de billets se déroulera via le tirage au sort.

Les supporters déposent leur candidature pour des matchs spécifiques, et l'attribution des places se fait par tirage au sort. Les candidats retenus sont généralement informés dans le mois qui suit la clôture de la période de candidature.

Marchés secondaires

Pour les matchs très prisés, comme le match d'ouverture à l'Azteca, les billets officiels sont vendus en un clin d'œil. Les fans se tournent souvent vers des marchés secondaires de confiance comme StubHub.

Ces plateformes offrent un moyen sûr d'acheter des billets auprès d'autres fans à des prix fluctuants en fonction de la demande.

Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site web si vous achetez auprès de revendeurs sur le marché secondaire.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Afrique du Sud : combien coûtent-ils ?

Les prix sont répartis en catégories en fonction de l'emplacement des places. La catégorie 1 offre les meilleures vues dans les tribunes inférieures, tandis que la catégorie 4 est la plus abordable pour les supporters locaux et internationaux.

Catégorie Fourchette de prix des billets (USD) Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (pays hôte/pays d'ouverture) 75 $ - 2 355 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 $ - 3 295 $ Finale 2 030 $ - 8 680

Comment obtenir des billets d'hospitalité pour la Coupe du monde 2026 en Afrique du Sud

Vous pouvez profiter pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des forfaits d'hospitalité complets pour les matchs en Afrique du Sud, comprenant des billets premium, des mets et boissons gastronomiques, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes (États-Unis, Mexique et Canada).

Pour les fans des Bafana Bafana qui souhaitent voyager avec style, les forfaits suivants sont disponibles :

Match unique

Phase de groupes : 1 match de n'importe quelle équipe non hôte (idéal pour les rencontres de l'Afrique du Sud à Atlanta ou Monterrey).

Phase à élimination directe : 1/16e de finale / 1/8e de finale / Match pour la 3e place : 1 match au choix.

Options d'hospitalité : Salon au bord du terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 $ US / par personne

Suivez mon équipe

Venez voir l'Afrique du Sud en action lors de tous ses matchs de la phase préliminaire, quel que soit le lieu, alors qu'elle se déplace entre le Mexique et les États-Unis.

Comprend : les 3 matchs de la phase de groupes et 1 match des 16es de finale.

Options d'hospitalité : Pavillon de la FIFA.

À partir de 6 750 $ US par personne

Série « Lieu »

Assistez à tous les matchs sur le site de votre choix (par exemple, l'Estadio Azteca ou le Mercedes-Benz Stadium).

Comprend : 4 à 9 matchs, selon le stade choisi.

Options d'hospitalité : Salon au bord du terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 $ US par personne

Sites de la Coupe du monde 2026