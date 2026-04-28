Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 aux Pays-Bas : dates, calendrier, prix et plus encore

Les équipes néerlandaises sont réputées pour leurs performances captivantes et spectaculaires en Coupe du monde, et elles bénéficient toujours du soutien d'une délégation de supporters colorée et bruyante, unie dans une marée orange.

Attendus au tournant pour une nouvelle performance estivale en Amérique du Nord, les Néerlandais pourraient bien créer la surprise.

Les Néerlandais répondront-ils présents lors de leurs matchs de groupe ? Vous pourriez être en tribune pour les soutenir.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Dimanche 14 juin Japon - Pays-Bas (15 h) AT&T Stadium (Dallas) Billets Samedi 20 juin Pays-Bas – Suède (12 h) NRG Stadium (Houston) Billets Jeudi 25 juin Tunisie - Pays-Bas (18h00) Arrowhead Stadium (Kansas City) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 aux Pays-Bas ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de chaque site avant de finaliser leur achat.

Que peuvent espérer les Néerlandais de la Coupe du monde 2026 ?

Bien qu’ils n’aient jamais soulevé le trophée, les Oranjes ont souvent brillé et frôlé l’exploit lors du plus grand rendez-vous planétaire.

Les Oranjes ont terminé deuxièmes en 1974, 1978 et 2010, et ont été éliminés en demi-finale en 1998 et 2014.

À l’image d’un véritable tapis roulant, les Pays-Bas n’ont cessé de produire des stars talentueuses qui se sont illustrées sur la scène internationale. Des joueurs tels que Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben et Robin van Persie ont fait des merveilles par le passé, et aujourd’hui, des éléments actuels comme Cody Gakpo, Tijjani Reijnders et Memphis Depay entendent rééditer ces exploits.

Les Pays-Bas sont arrivés en Amérique du Nord forts d’une campagne de qualification éclatante : six victoires, deux nuls, 27 buts marqués et une invincibilité préservée. Memphis Depay, désormais au Corinthians au Brésil, a été le meilleur buteur de l’Oranje de Ronald Koeman avec huit réalisations.

Depuis l’été 2024, les Néerlandais n’ont concédé qu’une seule défaite : un revers 1-0 en Allemagne à Munich en octobre 2024, lors de la Ligue des Nations.

Mais quand se tiendra la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers le continent nord-américain. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Billets pour la Coupe du monde 2026 aux Pays-Bas : quel budget prévoir ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux Pays-Bas sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets hospitalité pour la Coupe du monde 2026 aux Pays-Bas

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs des Pays-Bas, incluant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Assistez à l’ensemble des rencontres dans l’enceinte de votre choix.

Chaque site propose de 4 à 9 rencontres.

Valable pour chaque journée de compétition et à tous les stades de la compétition.

Options d’hospitalité : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $US par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’ils se jouent.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises et aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :