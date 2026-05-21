Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Panama : dates, calendrier, prix et plus encore

Le Panama entamera sa campagne pour la Coupe du monde 2026 le 17 juin face au Ghana au BMO Field de Toronto.

Une marée rouge (Marea Roja) déferlera vers le nord cet été. Le Panama aborde la Coupe du monde 2026 avec confiance, porté par une campagne de qualification impressionnante.

Après avoir perdu tous ses matchs lors de sa dernière apparition sur la scène internationale en 2018, le Panama aura à cœur de marquer des points lors de ses matchs de groupe de la Coupe du monde à Toronto et à East Rutherford.

GOAL vous tiendra informés des dernières actualités concernant la billetterie de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les matchs du Panama et à quel prix.

Calendrier du Panama pour la Coupe du monde 2026

Après avoir manqué le train pour le Mondial 2022, la sélection panaméenne entend cette fois-ci marquer de son empreinte la compétition.

Voici le calendrier du groupe L qui l’attend :

Date Calendrier Lieu Billets Mercredi 17 juin Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Billets Mardi 23 juin Panama - Croatie BMO Field, Toronto Billets Samedi 27 juin Panama – Angleterre MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Panama ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les rencontres à élimination directe très demandées, bien que les tarifs puissent dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Panama ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Retrouvez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que attendre du Panama pour la Coupe du monde 2026 ?

La période a été favorable au Panama. Après une défaite 2-1 face au Mexique en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2025, les Canaleros ont enchaîné une série de 13 matchs sans défaite, jusqu’à ce qu’ils s’inclinent à nouveau face au Mexique en janvier.

La sélection panaméenne a pris l’habitude des séries d’invincibilité : elle a, pour la première fois de son histoire, conclu une campagne de qualification à la Coupe du monde sans revers, avec sept victoires et trois nuls en dix rencontres.

José Fajardo et José Luis Rodríguez, co-meilleurs buteurs panaméens des qualifications avec le même nombre de réalisations, seront des atouts majeurs cet été. Derrière eux, le trio expérimenté composé des défenseurs Éric Davis et Amir Murillo, ainsi que du milieu et capitaine Anibal Godoy – 354 sélections à eux trois – devra assumer un rôle décisif.

Thomas Christiansen, à la tête de la sélection panaméenne depuis 2020, sait que son équipe ne peut pas répéter les erreurs de sa première participation à la Coupe du monde en 2018. Lors de cette édition, le Panama avait concédé 11 buts en trois matchs de groupe, dont une défaite 6-1 face à l’Angleterre.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



