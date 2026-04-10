Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Maroc : dates, calendrier, prix et plus encore

C’est une période passionnante pour les supporters de football marocains. Les Lions de l’Atlas ont bouleversé les pronostics lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar, devenant ainsi la première nation africaine à atteindre les demi-finales du plus grand tournoi de la planète. Ils ont su maintenir leur élan depuis et se préparent désormais à réaliser une nouvelle performance remarquable en Amérique du Nord cet été.

Il s’agit de la septième participation du Maroc à la Coupe du monde de la FIFA. Les Lions de l’Atlas ont fait leurs débuts au Mexique en 1970 et n’avaient jusqu’ici franchi le premier tour qu’une seule fois, toujours au Mexique en 1986. Il y a quarante ans déjà, ils devenaient la première équipe africaine et arabe à atteindre les huitièmes de finale.

Le Maroc peut-il à nouveau créer la sensation sur la scène mondiale ? Vous pourriez le découvrir en personne depuis les tribunes nord-américaines. GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, y compris les modalités de réservation et les tarifs.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers le continent nord-américain. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Maroc pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Samedi 13 juin Maroc vs Brésil (18 h) MetLife Stadium (East Rutherford) Billets Vendredi 19 juin Maroc vs Écosse (18 h) Stade Gillette (Foxborough) Billets Mercredi 24 juin Maroc vs Haïti (18 h) Stade Mercedes-Benz (Atlanta) Billets

Les Lions de l’Atlas ont d’abord été salués pour leur solidité défensive lors de leur premier match de groupe à la Coupe du monde 2022 au Qatar, concluant sur un 0-0 face à la Croatie. Ils ont ensuite tenu en échec la Belgique avant de s’imposer 2-0, signant ainsi leur première victoire dans l’épreuve depuis plus de vingt ans. Un second succès contre le Canada a finalement propulsé le Maroc en huitièmes de finale en tant que leader de son groupe, une performance qu’il n’avait réussie qu’au Mexique en 1986.

Les hommes de Walid Regragui devront être sur le qui-vive dès le coup d’envoi cet été, car ils entameront l’épreuve par l’un des premiers matchs les plus ardues de la compétition. Le Maroc débutera sa campagne de groupe contre le Brésil à East Rutherford, dans le New Jersey. Quintuples champions du monde, ils n’ont pas manqué de se qualifier depuis 1966, même s’ils ont chuté face à une sélection africaine, le Cameroun, au premier tour en 2022.

Ils enchaîneront ensuite face à l’Écosse à Foxborough, dans le Massachusetts. La « Tartan Army », de retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 1998, n’avait alors pas remporté le moindre match de groupe. En huit participations, les Écossais n’ont jamais franchi le premier tour, totalisant seulement quatre victoires.

Sur le papier, le match le plus abordable pour les Marocains devrait être le dernier, à Atlanta, face à Haïti, dont la seule participation à la Coupe du monde remonte à 1974. Lors de ce tournoi en Allemagne, la sélection caribéenne avait perdu ses trois rencontres de groupe en concédant quatorze buts.

Que peut-on attendre du Maroc lors de la Coupe du monde 2026 ?

Le Maroc n’a pas levé le pied depuis son parcours remarquable lors de la dernière Coupe du monde et occupe actuellement la 11e place du classement mondial de la FIFA. Il a remporté ses huit matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 et n’a essuyé que deux défaites au cours des deux dernières années. Vainqueur récente de la Coupe des nations arabes, puis du Championnat des nations africaines, la sélection marocaine vise désormais un nouveau exploit à domicile, où elle accueille la Coupe d’Afrique des nations.

Les Lions de l’Atlas continuent de rugir sous la houlette de Walid Regragui, qui a opéré une transition en douceur du banc d’un club national à celui de l’équipe nationale. Depuis sa prise de fonction en août 2022, le Maroc a remporté plus de 70 % de ses matchs.

Regragui dispose d’un effectif talentueux, articulé autour d’un noyau d’expérimentés : Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui et bien sûr Achraf Hakimi, lauréat du Ballon d’Or africain 2025 et vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

L’ensemble reste très équilibré, avec plusieurs jeunes talents prometteurs comme Eliesse Ben Seghir (Leverkusen) et Brahim Díaz (Real Madrid). L’avenir s’annonce tout aussi radieux après le triomphe en Coupe du monde U20 en octobre, où Othmane Maamma et Yassir Zabiri se sont particulièrement illustrés.

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 du Maroc

Les supporters pourront se procurer des places pour les matchs des Lions de l’Atlas directement sur le site de la FIFA jusqu’au coup d’envoi en juin.

Bien que plusieurs phases de vente aient déjà eu lieu, telles que le « tirage au sort de prévente Visa » (septembre) et le « tirage au sort de billets anticipés » (octobre), d’autres sont encore à venir, comme indiqué ci-dessous :

Tirage au sort aléatoire

Le tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2026 étant désormais terminé et le calendrier des matchs de groupe connu, la prochaine phase de vente des billets débutera le 11 décembre et se poursuivra jusqu'au 13 janvier.

Pendant cette période, les supporters pourront soumettre des demandes pour des rencontres précises. Les billets sont vendus à prix fixe et les candidats retenus seront informés en février de l’issue de leur demande.

Phase de vente de dernière minute

Enfin, à l’approche du tournoi (printemps 2026), les billets restants seront mis en vente au « premier arrivé, premier servi ».

La FIFA n’a pas encore indiqué le nombre de places disponibles ni les rencontres concernées, mais la demande devrait être forte et les stocks limités.

Pour acheter des billets, connectez-vous au portail officiel de billetterie de la FIFA et créez un compte afin de vérifier la disponibilité des places.

Marchés secondaires

Si la demande est forte et que les places viennent à manquer, les supporters pourront se tourner vers le marché secondaire, notamment via des plateformes comme StubHub, où la revente entre fans est autorisée à des tarifs variables.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Maroc

Le canal principal et le plus fiable demeure le portail officiel de billetterie de la FIFA, où l’ensemble des places, y compris celles des matchs du Maroc, est mis en vente en priorité.

Les supporters doivent créer un identifiant FIFA pour accéder aux différentes phases de vente : préventes prioritaires, tirages au sort, puis, plus tard, ventes « premier arrivé, premier servi ».

Au-delà des premières mises en vente, la FIFA gère aussi sa propre plateforme officielle de revente et d’échange, unique espace approuvé pour les fans souhaitant revendre ou acheter des billets déjà épuisés.

L’offre sur les plateformes de revente est souvent limitée et aléatoire, surtout à l’approche des matchs, mais cela demeure le canal le plus sûr pour acheter des billets en dehors des phases de vente officielles. Au Mexique, une place de marché dédiée, le Mercado de Intercambio, gère les transactions locales avec les mêmes garanties officielles.

Pour ceux qui ont manqué les périodes de vente officielles de la FIFA ou qui recherchent des places pour des dates ou des villes précises, des plateformes de revente comme StubHub ou Ticombo proposent aussi des billets pour la Coupe du monde. Ces sites offrent davantage de flexibilité, mais les tarifs y sont souvent nettement plus élevés, la loi de l’offre et de la demande faisant grimper les prix.

Toutefois, les supporters qui envisagent ces intermédiaires doivent rester vigilants : les revendeurs non officiels entraînent des risques d’authenticité, de validité des transferts et de prix majorés. Privilégiez exclusivement les plateformes réputées, dotées de garanties solides et de politiques de remboursement claires.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Maroc ?

Les billets pour les matchs de groupe du Maroc lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : placement en tribune inférieure, au tarif le plus élevé.

placement en tribune inférieure, au tarif le plus élevé. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribués à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, hors des zones attribués à la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement en tribune supérieure, hors des zones des catégories 1 et 2.

située principalement en tribune supérieure, hors des zones des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici les estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 au Maroc

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs du Maroc, incluant des billets premium, des repas et des boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, quarts de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de sites

Assistez à tous les matchs dans la salle de votre choix.

Chaque site propose de 4 à 9 rencontres.

Tous les jours de match et toutes les phases de la compétition sont concernés.

Hospitalité au choix : Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club ou FIFA Pavilion.

À partir de 8 275 $US par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’elle joue.

Suivez votre équipe lors des trois matchs de la phase de groupes et d’un match des huitièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises ou aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :