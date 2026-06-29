Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Japon : calendrier, prochaines dates, tarifs et plus encore

Malgré un tirage au sort parmi les plus ardus, le Japon s'est une nouvelle fois ouvert les portes des huitièmes de finale, pour la troisième Coupe du monde consécutive, tandis que la fièvre autour des « Samurai Blue » continue de monter.

Après leur rencontre épique contre les Pays-Bas, au cours de laquelle la sélection asiatique a réussi à remonter deux fois au score pour arracher un point, les hommes de Hajime Moriyasu ont infligé une défaite 4-0 à la Tunisie pour décrocher leur qualification, avant de faire match nul contre la Suède et de s’assurer ainsi la deuxième place du groupe.

Prochain rendez-vous : le NRG Stadium de Houston, ce lundi 29 juin, pour un choc de seizièmes de finale face au Brésil, quintuple champion du monde.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs du Japon et à quels prix vous pouvez vous attendre.

Calendrier du Japon pour la Coupe du monde 2026

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Résultat final / Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas - Japon (15 h CDT) AT&T Stadium, Arlington 2-2 Samedi 20 juin Tunisie - Japon (22 h CST) Estadio BBVA, Guadalupe Le Japon s'est imposé 4-0 Jeudi 25 juin Japon - Suède (18 h CDT) AT&T Stadium, Arlington 1-1 Lundi 29 juin Brésil - Suède (12 h CDT) NRG Stadium, Houston Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Japon

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La Phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

est en cours les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA. Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Japon ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150–350 € 400 $ - 2 030 $

Qui figure dans la sélection japonaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Japon en Amérique du Nord :

Poste Joueur Club actuel Gardiens Zion Suzuki Parme Keisuke Osako Sanfrecce Hiroshima Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers) Kashima Antlers Défenseurs Takehiro Tomiyasu (Ajax) Ajax Ko Itakura Ajax Hiroki Ito Bayern Munich Yukinari Sugawara Werder Brême Shogo Taniguchi Saint-Trond Tsuyoshi Watanabe Feyenoord Ayumu Seko Le Havre Junnosuke Suzuki Copenhague Yuto Nagatomo FC Tokyo Milieux de terrain Wataru Endo Liverpool Takefusa Kubo Real Sociedad Ritsu Doan Eintracht Francfort Daichi Kamada Crystal Palace Ao Tanaka Leeds United Junya Ito Genk Keito Nakamura Reims Kaishu Sano Mayence 05 Attaquants Kento Shiogai VfL Wolfsburg Ayase Ueda Feyenoord Daizen Maeda Celtic Koki Ogawa NEC Nimègue Yuito Suzuki SC Fribourg Keisuke Goto Saint-Trond

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de l’édition 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :