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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Japon : calendrier, prochaines dates, tarifs et plus encore

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Coupe du monde
K. Mitoma

Ne manquez pas l’occasion de voir les Samurai Blue en action lors de la Coupe du monde 2026.

Malgré un tirage au sort parmi les plus ardus, le Japon s'est une nouvelle fois ouvert les portes des huitièmes de finale, pour la troisième Coupe du monde consécutive, tandis que la fièvre autour des « Samurai Blue » continue de monter.

Après leur rencontre épique contre les Pays-Bas, au cours de laquelle la sélection asiatique a réussi à remonter deux fois au score pour arracher un point, les hommes de Hajime Moriyasu ont infligé une défaite 4-0 à la Tunisie pour décrocher leur qualification, avant de faire match nul contre la Suède et de s’assurer ainsi la deuxième place du groupe.

Prochain rendez-vous : le NRG Stadium de Houston, ce lundi 29 juin, pour un choc de seizièmes de finale face au Brésil, quintuple champion du monde.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les prochains matchs du Japon et à quels prix vous pouvez vous attendre.

Billets pour la Coupe du monde au Japon :réservez dès maintenant

Calendrier du Japon pour la Coupe du monde 2026

DateMatch (heure locale du coup d’envoi)StadeRésultat final / Billets
Dimanche 14 juinPays-Bas - Japon (15 h CDT)AT&T Stadium, Arlington2-2
Samedi 20 juinTunisie - Japon (22 h CST)Estadio BBVA, GuadalupeLe Japon s'est imposé 4-0
Jeudi 25 juinJapon - Suède (18 h CDT)AT&T Stadium, Arlington1-1
Lundi 29 juinBrésil - Suède (12 h CDT)NRG Stadium, HoustonBillets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde au Japon

Voici l’état actuel des ventes de billets :

  • LaPhase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.
  • Place de marché officielle de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.
  • Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les matchs à élimination directe très demandés, même si les prix peuvent alors dépasser la valeur faciale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant tout achat.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Japon ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases du tournoi :

CatégoriePhase de groupesSeizièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ - 400 $600 $ – 1 200 $1 500 $ - 6 730 $
Catégorie 2150 $ - 280 $400 € – 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3100 $ – 200 $200 € – 500 €600 € – 2 790 €
Catégorie 460 € - 120 €150–350 €400 $ - 2 030 $

Qui figure dans la sélection japonaise pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs sélectionnés pour représenter le Japon en Amérique du Nord :

PosteJoueurClub actuel
GardiensZion SuzukiParme
 Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
 Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)Kashima Antlers
DéfenseursTakehiro Tomiyasu (Ajax)Ajax
 Ko ItakuraAjax
 Hiroki ItoBayern Munich
 Yukinari SugawaraWerder Brême
 Shogo TaniguchiSaint-Trond
 Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
 Ayumu SekoLe Havre
 Junnosuke SuzukiCopenhague
 Yuto NagatomoFC Tokyo
Milieux de terrainWataru EndoLiverpool
Takefusa KuboReal Sociedad
 Ritsu DoanEintracht Francfort
 Daichi KamadaCrystal Palace
 Ao TanakaLeeds United
 Junya ItoGenk
 Keito NakamuraReims
 Kaishu Sano Mayence 05
AttaquantsKento ShiogaiVfL Wolfsburg
Ayase UedaFeyenoord
 Daizen MaedaCeltic
 Koki OgawaNEC Nimègue
 Yuito Suzuki SC Fribourg
 Keisuke GotoSaint-Trond

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de l’édition 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici ces villes et les stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 44 315
MexiqueStade Aztèque (Mexique) 72 766
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63 815 
 Stade AT&T (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium (Houston)68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Inglewood) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64 091 
 MetLife Stadium (East Rutherford)78 576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphie)65 827 
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

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