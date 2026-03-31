Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Japon : calendrier, dates à venir, tarifs et plus encore

Alors que la Coupe du monde 2026 se déroulera en Amérique du Nord, la demande de billets pour les matchs du Japon atteint des sommets sans précédent.

Après leurs victoires surprises contre l'Allemagne et l'Espagne lors du dernier tournoi, les Samurai Blue abordent la Coupe du monde avec une équipe alliant les talents de Takefusa Kubo et Kaoru Mitoma.

Laissez GOAL vous fournir les derniers détails sur le calendrier, les informations sur les stades et les moyens les plus sûrs d'obtenir votre place.

Quand auront lieu les matchs du Japon lors de la Coupe du monde 2026 ?

Le Japon participera au format élargi à 48 équipes et débutera son parcours lors de la phase de groupes dans les principales villes hôtes aux États-Unis.

Date et heure Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026, 19 h 00 (heure de l'Est) Japon vs Adversaire du groupe A Lumen Field, Seattle, WA Billets 20 juin 2026, 21 h 00 (heure de l'Est) Japon contre Adversaire du groupe B Levi's Stadium, Santa Clara, CA Billets 25 juin 2026, 18 h 00 (heure de l'Est) Adversaire C du groupe vs Japon SoFi Stadium, Inglewood, Californie Billets

Le calendrier de 2026 a été conçu pour que le Japon reste principalement sur la côte ouest lors des premiers tours, afin de minimiser la fatigue liée aux déplacements et de tirer parti des importantes communautés nippo-américaines de Californie et de Washington.

Où acheter des billets pour la Coupe du monde du Japon ?

Le principal moyen d'obtenir des billets pour la Coupe du monde est de passer par le portail officiel de billetterie de la FIFA, qui fonctionne selon un système de tirage au sort.

Cependant, en raison de la demande astronomique pour ce tournoi, des millions de supporters se retrouvent souvent les mains vides après les tirages au sort officiels.

Pour les supporters à la recherche d'une solution de dernière minute pour se rendre à la Coupe du monde, pensez aux sites de revente comme StubHub, qui proposent des plateformes de vente entre particuliers.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde au Japon ?

Les prix dépendent de la capacité du stade, de l'importance du match et de la proximité du terrain :

Billets les moins chers : les billets de catégorie 4, généralement réservés aux résidents mais qui apparaissent parfois sur les marchés de la revente, peuvent être proposés à partir de 65 $. Pour les supporters internationaux en général, les places de catégorie 3 situées dans les tribunes supérieures se négocient actuellement entre 150 $ et 250 $, selon le stade.

les billets de catégorie 4, généralement réservés aux résidents mais qui apparaissent parfois sur les marchés de la revente, peuvent être proposés à partir de $. Pour les supporters internationaux en général, les places de catégorie 3 situées dans les tribunes supérieures se négocient actuellement entre selon le stade. Milieu de gamme : les billets de catégorie 2 et 1 offrent une vue imprenable sur le terrain. Ils sont actuellement proposés entre 350 et 600 dollars .

les billets de catégorie 2 et 1 offrent une vue imprenable sur le terrain. Ils sont actuellement proposés entre . Premium et hospitalité : pour une expérience ultime de la Coupe du monde, des formules d'hospitalité sont disponibles. Elles comprennent les niveaux « Match Experience » et « Above & Beyond », proposant des repas gastronomiques, des bars ouverts et les meilleures places du stade. Les prix de ces options de luxe commencent à environ 1 200$ et peuvent dépasser 5 000$ pour les matchs à élimination directe.

Conseil de pro : Seattle (Lumen Field) propose souvent l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour les matchs d'ouverture de la phase de groupes avec les billets de Coupe du monde les moins chers, tandis que les billets pour les matchs à Los Angeles (SoFi Stadium) devraient être les plus chers en raison du prestige du stade.

Quand les billets pour la Coupe du monde au Japon seront-ils mis en vente ?

La mise en vente des billets pour la Coupe du monde se fait par vagues. Si vous manquez une période de vente, pas de panique : il y a plusieurs occasions d'en acheter.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Le tirage au sort : cette phase s'est achevée plusieurs mois avant le tournoi. Les supporters ont déposé leur demande de billets et ont été informés par e-mail si leur demande avait été acceptée.

La phase de vente de dernière minute : elle débute en avril 2026. Il s'agit d'une course au premier arrivé, premier servi sur le site web de la FIFA. Ces billets se vendent en quelques minutes.

Marché secondaire (disponible dès maintenant) : des plateformes telles que StubHub sont déjà très actives, les supporters et les entreprises partenaires y mettant en vente leurs billets

Tous les billets pour la Coupe du monde 2026 sont 100 % numériques. Vous recevrez vos billets via l'application officielle de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA.

Que peut-on attendre du Japon lors de la Coupe du monde ?

Après avoir surpris le monde entier en battant l'Allemagne et l'Espagne en 2022, le Japon aborde ce tournoi en tant que véritable outsider capable d'aller loin dans les phases à élimination directe.

Avec un effectif composé de stars d'élite évoluant en Europe, telles que Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma et Wataru Endo, l'équipe est mieux armée que jamais pour briser sa malédiction historique des huitièmes de finale et atteindre les quarts de finale pour la première fois.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?