Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Ghana : dates, calendrier, prix et plus encore

L’Afrique attend toujours son premier sacre mondial. Mais la trajectoire historique du Maroc, finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a insufflé un nouvel élan à l’ensemble des membres de la CAF (Confédération Africaine de Football).

Le Ghana figure parmi les neuf prétendants africains (la RD Congo pourrait devenir le dixième) qui partiront à la conquête de la gloire en Amérique du Nord cet été. Forts de leur expérience passée au sein des Black Stars lors du plus grand événement sportif de la planète, ils espèrent briller.

Les Black Stars seront-ils à nouveau à la hauteur de leur réputation sur la scène mondiale ? GOAL vous livre toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Ghana pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Mercredi 17 juin Ghana - Panama (19 h) BMO Field (Toronto) Billets Mardi 23 juin Angleterre vs Ghana (16 h) Gillette Stadium (Foxborough) Billets Samedi 27 juin Croatie vs Ghana (17 h) Lincoln Financial Field (Philadelphie) Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 avec le Ghana ?

Les principales loteries officielles de la Coupe du monde – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou céder des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Ghana ?

Les billets pour les matchs de groupe du Ghana lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : Les places les plus abordables, situées dans la partie supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Que peut-on attendre du Ghana lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les Black Stars se sont révélés au grand public lors de leur première participation à la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Loin de se laisser intimider, ils ont dominé leurs matchs de groupe contre la République tchèque et les États-Unis, devenant la seule équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale. Battus par le Brésil, ils ont néanmoins marqué les esprits.

En 2010, lorsque le tournoi s’est déroulé pour la première fois sur le sol africain, en Afrique du Sud, le Ghana a confirmé son statut en brillant de nouveau sous les projecteurs.

Avec une seule victoire au compteur lors de la phase de groupes, les Black Stars se sont néanmoins hissés en huitièmes de finale, devenant la seule nation africaine à répéter cet exploit. Un but en or inscrit en prolongation contre les États-Unis les a propulsés en quarts, où ils ont croisé l’Uruguay. Après avoir poussé les Sud-Américains dans leurs derniers retranchements, les Ghanéens ont finalement quitté la compétition la tête haute, éliminés aux tirs au but.

Sous la houlette d’Otto Addo, le Ghana espère retrouver un peu de la magie de la Coupe du monde. Bien qu’il se soit qualifié pour les éditions 2014 et 2022, il n’a pas réussi à égaler les exploits de 2006 et 2010 et a été éliminé dès la phase de groupes à ces deux occasions.

Revenu aux commandes des Black Stars pour la deuxième fois en mars 2024, Addo a depuis mené son équipe à 25 victoires en 31 matchs, soit un impressionnant taux de succès de 80 %.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 au Ghana

Profitez pleinement de la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs du Ghana : billets premium, repas et boissons, et bien plus encore, disponibles dans les trois pays hôtes.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : 1 match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon Trophy, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez chaque rencontre dans l’enceinte de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade sélectionné.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Suivez votre équipe en action durant l’intégralité de la phase de groupes, où que se déroulent les rencontres.

Les trois rencontres de la phase de groupes et une rencontre des seizièmes de finale.

Toutes les journées de match et tous les lieux sont éligibles.

La fonction « Suivre mon équipe » n’est actuellement pas disponible pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux groupes corporatifs ou VIP en quête d’une expérience premium.

Quand la Coupe du monde de la FIFA 2026 aura-t-elle lieu ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :