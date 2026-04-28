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Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada : dates, calendrier, prix et plus encore

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Canada

Voici comment suivre les tout premiers matchs du Canada en phase finale de la Coupe du monde, disputés à domicile.

Si le hockey sur glace règne en maître au Canada, la fièvre du ballon rond va pourtant gagner le pays des Maple Leafs dans les prochains mois. 

À l’approche de la Coupe du monde, la ruée vers les billets pour les matchs s’intensifiera jusqu’au coup d’envoi en juin, surtout pour les supporters des équipes hôtes ou co-hôtes. 

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et à quel prix.

Réservez vos places dès maintenant.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Canada pour la Coupe du monde 2026 ?

DateRencontre (heure locale du coup d’envoi)LieuBillets
Vendredi 12 juinCanada - Bosnie-HerzégovineBMO Field (Toronto)Billets
Jeudi 18 juinCanada vs Qatar (15 h)BC Place (Vancouver)Billets
Mercredi 24 juinCanada vs Suisse (12 h)BC Place (Vancouver)Billets

Quand aura lieu la Coupe du monde 2026 au Canada ?

DateProgrammeLieu (Canada)Billets
12 juin 2026Canada vs Bosnie-HerzégovineBMO Field, TorontoBillets
13 juin 2026Australie – TurquieBC Place, VancouverBillets
17 juin 2026Ghana contre PanamaBMO Field, TorontoBillets
18 juin 2026Canada vs QatarBC Place, VancouverBillets
20 juin 2026Allemagne - Côte d’IvoireBMO Field, TorontoBillets
21 juin 2026Nouvelle-Zélande vs ÉgypteBC Place, VancouverBillets
23 juin 2026Panama - CroatieBMO Field, TorontoBillets
24 juin 2026Canada vs SuisseBC Place, VancouverBillets
26 juin 2026Nouvelle-Zélande vs BelgiqueBC Place, VancouverBillets
26 juin 2026Sénégal vs IrakBMO Field, TorontoBillets
2 juillet 2026Match des 16es de finaleBMO Field, TorontoBillets
2 juillet 2026Match des 16^(es) de finaleBC Place, VancouverBillets

Que peut-on attendre du Canada lors de la Coupe du monde 2026 ?

En tant que coorganisateur de la Coupe du monde 2026, le Canada espère lancer sa campagne par une victoire au BMO Field de Toronto le 12 juin.

À l’issue des barrages de l’UEFA fin mars, les hommes de Jesse Marsch connaissent désormais leur premier adversaire dans le groupe B : la Bosnie-Herzégovine. Les Dragons ont décroché leur billet après un parcours ardu qui les a d’abord opposés à l’Italie, à l’Irlande du Nord puis au Pays de Galles.

Les deux autres rencontres du groupe, face au Qatar le 18 juin puis la Suisse le 24 juin, se tiendront au BC Place de Vancouver.

Malgré leurs participations à Mexico 1986 et au Qatar 2022, les Canucks sont toujours à la recherche de leur toute première victoire (ou match nul) en Coupe du monde. Ce sera un moment historique pour les supporters canadiens de pouvoir dire qu’ils étaient présents lorsque leur équipe a remporté ce premier succès mémorable, et c’est une raison de plus pour laquelle les billets s’arrachent.

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles est désormais très limité.

Voici ce que vous devez retenir :

  • La phase de vente dedernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.
  • Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Réservez vos places dès maintenant.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada sont répartis dans les catégories suivantes :

  • Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.
  • Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.
  • Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.
  • Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

ScèneFourchette de prix des billets
Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $
Seizièmes de finale105 $ - 750 $
Huitièmes de finale170 $ – 980 $ 
Quarts de finale 275 $ - 1 775 $
Demi-finales 420 € – 3 295 €
Finale2 030 $ - 7 875 $

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

  • Canada : Toronto et Vancouver
  • Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey
  • États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :

PaysStade (Ville)Capacité
CanadaBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MexiqueEstadio Banorte (Mexique) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 
États-UnisStade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Gillette Stadium (Boston) 63 815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70 122 
 NRG Stadium, Houston 68 311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69 650 
 Hard Rock Stadium (Miami) 64 091 
 MetLife Stadium, New York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 
 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123