Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada : dates, calendrier, prix et plus encore

Si le hockey sur glace règne en maître au Canada, la fièvre du ballon rond va pourtant gagner le pays des Maple Leafs dans les prochains mois.

À l’approche de la Coupe du monde, la ruée vers les billets pour les matchs s’intensifiera jusqu’au coup d’envoi en juin, surtout pour les supporters des équipes hôtes ou co-hôtes.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places et à quel prix.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Canada pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (heure locale du coup d’envoi) Lieu Billets Vendredi 12 juin Canada - Bosnie-Herzégovine BMO Field (Toronto) Billets Jeudi 18 juin Canada vs Qatar (15 h) BC Place (Vancouver) Billets Mercredi 24 juin Canada vs Suisse (12 h) BC Place (Vancouver) Billets

Quand aura lieu la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Date Programme Lieu (Canada) Billets 12 juin 2026 Canada vs Bosnie-Herzégovine BMO Field, Toronto Billets 13 juin 2026 Australie – Turquie BC Place, Vancouver Billets 17 juin 2026 Ghana contre Panama BMO Field, Toronto Billets 18 juin 2026 Canada vs Qatar BC Place, Vancouver Billets 20 juin 2026 Allemagne - Côte d’Ivoire BMO Field, Toronto Billets 21 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Égypte BC Place, Vancouver Billets 23 juin 2026 Panama - Croatie BMO Field, Toronto Billets 24 juin 2026 Canada vs Suisse BC Place, Vancouver Billets 26 juin 2026 Nouvelle-Zélande vs Belgique BC Place, Vancouver Billets 26 juin 2026 Sénégal vs Irak BMO Field, Toronto Billets 2 juillet 2026 Match des 16es de finale BMO Field, Toronto Billets 2 juillet 2026 Match des 16^(es) de finale BC Place, Vancouver Billets

Que peut-on attendre du Canada lors de la Coupe du monde 2026 ?

En tant que coorganisateur de la Coupe du monde 2026, le Canada espère lancer sa campagne par une victoire au BMO Field de Toronto le 12 juin.

À l’issue des barrages de l’UEFA fin mars, les hommes de Jesse Marsch connaissent désormais leur premier adversaire dans le groupe B : la Bosnie-Herzégovine. Les Dragons ont décroché leur billet après un parcours ardu qui les a d’abord opposés à l’Italie, à l’Irlande du Nord puis au Pays de Galles.

Les deux autres rencontres du groupe, face au Qatar le 18 juin puis la Suisse le 24 juin, se tiendront au BC Place de Vancouver.

Malgré leurs participations à Mexico 1986 et au Qatar 2022, les Canucks sont toujours à la recherche de leur toute première victoire (ou match nul) en Coupe du monde. Ce sera un moment historique pour les supporters canadiens de pouvoir dire qu’ils étaient présents lorsque leur équipe a remporté ce premier succès mémorable, et c’est une raison de plus pour laquelle les billets s’arrachent.

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles est désormais très limité.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de chaque site.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Canada ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de mise en vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades qui accueilleront la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :