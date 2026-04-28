Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil : dates, prix des billets et plus encore

Le rugissement de la foule, l’ambiance samba et la quête d’une sixième étoile record : la Coupe du monde de la FIFA 2026 s’apprête à enflammer les passions à travers l’Amérique du Nord, et le Brésil sera au cœur de l’action.

Quintuple championne et éternelle favorite, la Seleção devrait offrir l’un des parcours les plus captivants du tournoi, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil, notamment les principales phases de vente, les fourchettes de prix et les canaux d’achat dès maintenant.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Coupe du monde 2026 du Brésil ?

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Brésil vs Maroc MetLife Stadium, New Jersey, États-Unis Billets 19 juin 2026 Brésil – Haïti Lincoln Financial Field, Philadelphie, États-Unis Billets 24 juin 2026 Écosse vs Brésil Hard Rock Stadium, Floride, États-Unis Billets

Comment se procurer des places pour le Mondial 2026 au Brésil ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité initiale est désormais au plus bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1ᵉʳ avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes derevente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil ?

Les places pour les matchs de groupe, dont ceux impliquant éventuellement le Brésil, se déclinent en quatre catégories. Attention : la FIFA applique un tarif dynamique ; les prix varient donc selon la demande, les équipes et la ville hôte.

Les catégories sont définies comme suit :

Catégorie 1 : places premium, les plus onéreuses, positionnées en bas des tribunes pour garantir une vue dégagée sur la pelouse.

places premium, les plus onéreuses, positionnées en bas des tribunes pour garantir une vue dégagée sur la pelouse. Catégorie 2 : Elle englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, généralement en dehors des zones privilégiées de la catégorie 1.

Elle englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, généralement en dehors des zones privilégiées de la catégorie 1. Catégorie 3 : En majorité en haut de tribune, au-delà des zones Catégories 1 et 2.

En majorité en haut de tribune, au-delà des zones Catégories 1 et 2. Catégorie 4 : Les places les moins chères se trouvent en haut de l’arène et constituent l’option la plus économique pour les supporters.

Pour la Coupe du monde 2026, la tarification repose sur la « hauteur » des sièges plutôt que sur leur position latérale. Si les tarifs précis des matchs du Brésil ne seront confirmés que peu avant le tournoi, les estimations officielles et les premières phases de vente indiquent déjà une fourchette globale. Les places les moins chères de la phase de groupes, hors rencontres des nations hôtes dont le Brésil fait partie, demeurent relativement stables.

D’après les premières mises en vente et les estimations officielles, voici un aperçu général des fourchettes de prix pour les différentes phases de la compétition :

Phase Fourchette de prix des billets (USD) Phase de groupes (matchs ne impliquant pas les nations hôtes) 75 $ - 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $.

Ces fourchettes indiquent l’étendue des options disponibles, les billets de catégorie 4 représentant généralement le prix le plus bas à chaque étape, offrant ainsi aux supporters le moyen le plus abordable de vivre la Coupe du monde.

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 au Brésil.

Vivez pleinement la Coupe du Monde de la FIFA 2026 grâce à des formules d’hospitalité complètes pour les matchs du Brésil, incluant des billets premium, des repas et des boissons, ainsi que de nombreux autres avantages, dans les trois pays hôtes. Proposées par On Location, le prestataire officiel de la FIFA en matière d’hospitalité, ces offres sont détaillées sur FIFA.com/hospitality.

Les formules proposées sont les suivantes :

Match unique

Phase de groupes : un match au choix d’une équipe non hôte (hors CAN, MEX, USA)

Seizièmes de finale, huitièmes de finale ou match pour la troisième place : 1 rencontre au choix

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon du Trophée, Champions Club, Pavillon de la FIFA

À partir de 1 400 USD par personne.

Série de stades

Suivez l’intégralité des rencontres sur le site de votre choix.

Forfait valable pour 4 à 9 matchs selon le stade choisi.

Valable pour chaque journée de match et toutes les phases de la compétition.

Options d’hospitalité : Salon bord terrain, VIP, Salon des trophées, Champions Club, Pavillon de la FIFA.

À partir de 8 275 USD par personne.

Suivez mon équipe

Assistez à tous les matchs de la phase de groupes de votre équipe, où qu’elle joue.

Les trois rencontres de la phase de groupes et un match des seizièmes de finale.

Valable pour chaque journée de match et dans chaque stade.

L’option « Suivez mon équipe » n’est actuellement pas proposée pour les équipes des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis).

Options d’hospitalité : FIFA Pavilion

À partir de 6 750 USD par personne.

Des suites privées et l’accès Platinum sont également proposés aux entreprises et aux VIP en quête d’une expérience premium.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :