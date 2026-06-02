Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil : dates, calendrier, prix et plus encore

Après une campagne de qualification CONMEBOL éprouvante qui a mis à l’épreuve toute l’étendue de son talent, le Brésil est prêt à reconquérir son trône lors de la Coupe du monde 2026. Seule nation à avoir participé à toutes les éditions du tournoi, sa présence aux États-Unis, au Mexique et au Canada constitue l’événement phare que les supporters attendaient avec impatience.

L’élargissement à 48 équipes signifie plus de matchs, davantage de suspense et, surtout, plus d’occasions d’admirer les Jaune et Bleu en action. Vinícius Júnior et ses coéquipiers parviendront-ils à soulever le trophée qui échappe à la Seleção depuis 2002 ? GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026 : comment les obtenir et à quel prix.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations. Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Brésil pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (heure locale du coup d’envoi) Stade Billets Vendredi 12 juin Brésil vs Vainqueur de l’OFC/Barrage (à déterminer) Levi’s Stadium (San Francisco) Billets Mercredi 17 juin Brésil vs Qualifié de l'UEFA (à déterminer) SoFi Stadium (Los Angeles) Billets Mardi 23 juin Brésil – Qualifié de la CAF (à déterminer) NRG Stadium (Houston) Billets

Le parcours de la Seleção s’élancera sur la côte ouest des États-Unis. Pour son match d’ouverture au Levi’s Stadium de San Francisco, les supporters sont attendus en nombre afin d’assister au coup d’envoi de la campagne de la nation la plus titrée du football mondial.

Le deuxième acte, programmé au SoFi Stadium de Los Angeles, s’annonce somptueux : la vaste communauté d’expatriés brésiliens en Californie promet une ambiance électrique. La phase de groupes s’achèvera à Houston, au NRG Stadium, réputé pour son acoustique impressionnante et sa ferveur sportive.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 du Brésil

Phase de vente de dernière minute

À partir d’avril 2026, les billets restants seront mis en vente selon la règle du « premier arrivé, premier servi » via le portail officiel de billetterie de la FIFA. Toutefois, le Brésil étant l’une des nations les plus attractives du football international, ces places risquent de disparaître en quelques minutes. Pour espérer en obtenir, créez dès maintenant votre compte FIFA.

Marchés secondaires

Pour les supporters qui n’ont pas pu participer aux tirages au sort officiels de la FIFA ou aux premières phases de vente, les plateformes de revente comme StubHub représentent la meilleure chance d’obtenir un billet. Ces sites sont particulièrement utiles pour les affiches très prisées dans des villes comme Los Angeles et San Francisco, car ils offrent un moyen sûr d’acheter des places même après la clôture de la billetterie officielle.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 au Brésil ?

Les places pour les rencontres de la phase de groupes sont réparties en plusieurs catégories afin de s’adapter à tous les budgets, les premiers prix démarrant autour de 60 $ pour une place de catégorie 4.

Catégorie 1 : places premium situées en tribune principale, offrant la meilleure vue sur la pelouse.

places premium situées en tribune principale, offrant la meilleure vue sur la pelouse. Catégorie 2 : placée essentiellement dans les coins ou en haut des tribunes latérales.

placée essentiellement dans les coins ou en haut des tribunes latérales. Catégorie 3 : des places à prix modéré, souvent situées en haut des tribunes.

des places à prix modéré, souvent situées en haut des tribunes. Catégorie 4 : places les plus économiques, réservées principalement aux résidents du pays hôte ou à des groupes de supporters spécifiques derrière les buts.

Étape Fourchette de prix des billets (USD) Phase de groupes 60 $ – 650 $ Seizièmes de finale 100 $ - 800 $ Huitièmes de finale 150 $ - 1 000 $ Quarts de finale 200 € – 1 500 € Demi-finales 400 $ - 3 500 $ Finale 2 000 $ – 8 000 $

Comment obtenir des billets d’hospitalité pour la Coupe du monde 2026 au Brésil

Pour suivre la Seleção dans un cadre luxueux, les formules hospitalité offrent une expérience premium. Les options disponibles sont les suivantes :

Match unique : à partir de 1 450 $ US par personne. Ce forfait inclut un service de restauration gastronomique et des places premium.

à partir de 1 450 $ US par personne. Ce forfait inclut un service de restauration gastronomique et des places premium. Suivez l’équipe du Brésil : assurez votre place pour les trois matchs de groupe de la Seleção. Forfaits à partir d’environ 6 800 $ US par personne.

assurez votre place pour les trois matchs de groupe de la Seleção. Forfaits à partir d’environ 6 800 $ US par personne. Forfait par stade : si vous vivez dans une ville hôte comme Los Angeles, assurez votre place pour tous les matchs joués dans ce stade, à partir de 8 500 $ US.

Que peut-on attendre du Brésil lors de la Coupe du monde ?

Le Brésil entame l’année 2026 avec l’ambition affichée de mettre fin à 24 ans de jeûne international. Portée par un savant mélange de cadres confirmés et de jeunes talents explosifs comme Endrick et Rodrygo, la Seleção ajoute à son flair légendaire une flexibilité tactique devenue sa marque de fabrique.

Attendez-vous à un football offensif de haute intensité et à une immense marée jaune dans les tribunes. Les matchs du Brésil sont bien plus que de simples rencontres : ce sont des événements culturels. Qu’ils jouent sous la chaleur de Houston ou dans la fraîcheur de San Francisco, les Seleção sont toujours favoris pour terminer en tête de leur groupe et aller loin dans les phases à élimination directe.

Quels sont les stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?