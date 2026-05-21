Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 à Curaçao : dates, calendrier, prix et plus encore

Curaçao entamera sa campagne le 14 juin face à l'Allemagne, au NRG Stadium de Houston.

Au total, 84 nations se sont qualifiées pour la Coupe du monde de la FIFA depuis 1930. Parmi elles, Curaçao, qui effectue ses débuts dans l’épreuve cette année, est la plus petite – tant en population qu’en superficie – à avoir jamais atteint la grand-messe du football mondial.

Les stars de cette île des Caraïbes, affectueusement surnommées la « Vague bleue », compensent leur manque de stature par leur audace et devraient être accueillies avec chaleur à chaque entrée sur la pelouse.

GOAL vous tiendra informés des dernières actualités concernant les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour les matchs de Curaçao et à quel prix.

Calendrier de Curaçao pour la Coupe du monde 2026

La sélection, surnommée la « Vague bleue », a brillé lors des éliminatoires en enchaînant des victoires larges sans la moindre défaite. Elle pourrait offrir au groupe E des affiches aussi inédites qu’alléchantes sur le sol nord-américain.

Date Calendrier Lieu Billets Dimanche 14 juin Allemagne - Curaçao NRG Stadium, Houston Billets Samedi 20 juin Équateur - Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Billets Jeudi 25 juin Curaçao – Côte d’Ivoire Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets disponibles.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde depuis Curaçao ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les premiers tirages au sort) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici le point sur la situation actuelle des ventes :

Phase de vente de dernière minute : cette phase est actuellement en cours et fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, il s'agit de transactions en temps réel. C'est la dernière occasion d'acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les fans peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors diverger du prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde à Curaçao ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi de 2026. Les billets pour la phase de groupes sont proposés à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les places pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes 16es de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 € – 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ - 2 030 $

Que peut-on attendre de Curaçao pour la Coupe du monde 2026 ?

L’ascension de Curaçao vers les sommets du football international est remarquable. Cette île caribéenne de quelque 150 000 habitants n’avait gagné que six matchs lors de ses trois précédentes campagnes de qualification.

Cette fois-ci, ils ont récolté sept succès en dix rencontres, un parcours sans revers qui leur a ouvert les portes de la Coupe du monde 2026.

Les Curaçois ont démarré en fanfare en battant la Barbade 4-1, puis n’ont jamais relâché leur étreinte. Autres temps forts : un net 5-1 face à Haïti, également qualifié, et un 7-0 infligé aux Bermudes.

Gervane Kastaneer a certes été le meilleur buteur de la « Vague bleue » avec cinq réalisations en éliminatoires, mais il a pu compter sur le soutien de Juninho Bacuna, Kenji Gorre et Rangelo Janga, auteurs de trois buts chacun.

Malgré des performances mitigées lors de matchs amicaux en début d’année, Curaçao a bénéficié d’un véritable coup de fouet à l’annonce du retour de Dick Advocaat à la tête de la sélection. Ce stratège des bancs de touche s’est illustré en remportant l’Eredivisie avec le PSV Eindhoven (1997), le championnat d’Écosse avec les Rangers (1999 et 2000) ainsi que la Coupe UEFA avec le Zenit Saint-Pétersbourg (2008).

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici les villes et les stades qui accueilleront la compétition :

Pays Stade (Ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Stade BBVA (Monterrey) 53 500 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Gillette Stadium (Foxborough) 65 000

AT&T Stadium (Dallas) 65 000 AT&T Stadium (Dallas) 94 000 NRG Stadium (Houston)

NRG Stadium (Houston) 72 000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73 000

SoFi Stadium (Inglewood) 70 000

Hard Rock Stadium (Miami) 65 000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Philadelphie) 69 000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



