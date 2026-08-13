Comment acheter des billets pour la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 : prix, calendrier, dates et plus encore

La Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 approche de son dénouement haletant, et il est encore temps de prendre part à l'événement. Le Maroc accueille la WAFCON pour une troisième édition consécutive sans précédent, et le tournoi a déjà offert l'une de ses histoires les plus mémorables, avec le Malawi, novice dans la compétition, devenu seulement le troisième participant pour une première fois dans l'histoire du tournoi à atteindre les demi-finales.

Le Cameroun a déjà validé sa place en finale de dimanche après avoir éliminé le pays hôte, le Maroc, aux tirs au but lors de la première demi-finale, mettant fin aux espoirs des Lionnes de l'Atlas de décrocher un premier titre à domicile. Le Malawi affronte l'Algérie lors de la seconde demi-finale pour le droit de les rejoindre, les deux nations visant une toute première apparition en finale de la WAFCON.

Avec une qualification directe pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 au Brésil en jeu à chaque étape de la phase à élimination directe, l'enjeu a rarement été aussi élevé. GOAL vous présente toutes les dernières informations sur la billetterie pour le sprint final de la WAFCON 2026, notamment où acheter vos billets, combien ils coûtent, et bien plus encore.

Quand a lieu la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 ?

La Coupe d'Afrique des nations féminine se déroule du 26 juillet au 16 août 2026. Les 40 matches du tournoi se disputent dans cinq stades répartis dans deux villes marocaines, Rabat et Casablanca.

La phase de groupes et les quarts de finale étant terminés, voici ce qu'il reste au programme :

Date Tour Affiche (coup d'envoi heure locale) Stade (ville) Billets mer. 12 août Demi-finale 2 Algérie vs Malawi (18h) Stade olympique (Rabat) Billets jeu. 13 août Qualifier 1 pour le match pour la troisième place Perdant QF2 vs Perdant QF3 (18h) Stade Larbi Zaouli (Casablanca) Billets jeu. 13 août Qualifier 2 pour le match pour la troisième place Perdant QF1 vs Perdant QF4 (21h) Casablanca Billets dim. 16 août Finale Cameroun vs Vainqueur SF2 (20h) Rabat (stade à confirmer entre Moulay El Hassan et Prince Moulay Abdellah) Billets

Le Cameroun a décroché sa place dans une quatrième finale de WAFCON en battant le Maroc 3-1 aux tirs au but après un match nul 0-0 lors de la première demi-finale. Les deux nations éliminées en quarts de finale dans chaque moitié du tableau s'affrontent également le 13 août pour une place dans le tournoi de barrages interconfédérations de la FIFA, offrant à l'Afrique une voie potentielle pour envoyer jusqu'à six équipes à la Coupe du monde de l'an prochain au Brésil.

Comment acheter des billets pour la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 ?

Les supporters peuvent acheter des billets pour la Coupe d'Afrique des nations féminine sur le site officiel de la Confédération africaine de football (CAF) depuis l'ouverture, fin juillet, d'une fenêtre de prévente réservée aux détenteurs de cartes Visa, suivie d'une mise en vente grand public une fois cette période d'exclusivité terminée.

En outre, les fans peuvent acheter des billets de match de la Coupe d'Afrique des nations féminine sur le marché secondaire. Ticombo est l'un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent assister au sprint final du tournoi.

Combien coûtent les billets pour la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 ?

Pour les fans qui achètent leurs billets via le site officiel de la CAF, les prix varient selon le stade du tournoi et la catégorie de places, suivant une structure tarifaire à paliers similaire à celle des éditions précédentes de la compétition, les billets de phase de groupes étant proposés à des tarifs plus abordables que ceux des matches à élimination directe.

À mesure que le tournoi se rapproche de la finale, les prix des billets restants pour la demi-finale, les barrages et la finale sont plus élevés, les catégories premium pour la finale à Rabat atteignant les tarifs les plus élevés de tout le tournoi.

Il peut être utile de consulter les revendeurs sur le marché secondaire, comme Ticombo, si vous avez du mal à acheter des billets pour les matches restants, car les contingents officiels pour les demi-finales et la finale devraient être très demandés.

Les fans qui envisagent de passer par des revendeurs sur le marché secondaire doivent faire preuve de prudence, car les vendeurs non officiels comportent des risques liés à l'authenticité, à la validité du transfert et à des prix gonflés. Il est important de s'appuyer uniquement sur des plateformes réputées offrant de solides garanties aux acheteurs et des politiques de remboursement claires.

Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 ?

Au total, 39 nations membres de la CAF ont participé aux qualifications de la 16e édition du tournoi, et 16 nations, dont le Maroc, pays hôte, ont finalement pris part à la compétition, soit le plus grand plateau de l'histoire du tournoi après son passage de 12 à 16 équipes. Le Cap-Vert et le Malawi ont disputé leur première phase finale, et le parcours du Malawi jusqu'aux demi-finales constitue l'une des plus belles histoires d'outsider de la compétition.

Les 16 équipes qualifiées pour la WAFCON 2026 étaient :

Groupe A : Maroc, Zambie, Sénégal, Algérie

Groupe B : Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie

Groupe C : Nigeria, Cameroun, Malawi, Égypte

Groupe D : Ghana, Mali, Bénin, Kenya

Où se déroule la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 ?

Le tournoi se dispute au Maroc pour une troisième édition consécutive sans précédent, la première fois qu'une nation accueille la compétition trois fois de suite. Le Maroc a atteint la finale à domicile en 2022 et en 2025, échouant de très peu au titre à chaque fois, avant d'être éliminé en demi-finales cette fois par le Cameroun, mettant fin à sa tentative de soulever enfin le trophée devant son public.

Le tournoi était initialement prévu en mars et avril 2026 avant d'être reporté à sa fenêtre actuelle, de juillet à août, avec de brèves spéculations selon lesquelles l'Afrique du Sud pourrait reprendre l'organisation avant que la CAF ne confirme le maintien du Maroc.

Quelle est la liste des stades de la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 ?

Ville Stade Capacité Rabat Stade Moulay El Hassan 22 000 Rabat Stade olympique 21 000 Rabat Stade Al Madina 18 000 Casablanca Stade Larbi Zaouli 20 000 Casablanca Stade Moulay Rachid 25 000

Des matches devaient également initialement se jouer à Fès, mais ces rencontres ont ensuite été déplacées à Casablanca au moment de la finalisation du calendrier du tournoi. La finale se jouera soit au stade Moulay El Hassan, soit au stade Prince Moulay Abdellah, plus grand avec ses 69 500 places, à Rabat, qui a également accueilli cette année la finale de la Coupe d'Afrique des nations masculine.