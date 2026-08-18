Nous avons assisté à des dénouements dramatiques lors des récentes saisons de Serie A au Brésil et nous nous dirigeons vers un nouveau final palpitant, avec une poignée de clubs qui rêvent encore de soulever le Troféu do Campeonato Brasileiro en décembre, dont le champion en titre, Flamengo.

Le Rubro-Negro de Rio de Janeiro a été sacré l’an dernier avec 3 points d’avance, et chacun des trois derniers champions a remporté le titre avec 6 points d’écart ou moins.

Un autre duel brûlant se profile, et vous pouvez voir toute l’action se dérouler dans l’un des stades emblématiques du Brésil en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de la Serie A du Brasileirão, y compris le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Serie A du Brasileirão

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 22 août (16 h) Fluminense vs Remo Maracana, Rio de Janeiro Billets sam. 22 août (20 h 30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Billets dim. 23 août (16 h) Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Billets dim. 23 août (18 h 30) Santos vs Mirassol Vila Belmiro, Santos Billets dim. 23 août (19 h 30) Coritiba vs Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Billets lun. 24 août (20 h) Botafogo vs Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Billets dim. 30 août (11 h) Athletico-PR vs Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Billets dim. 30 août (16 h) Flamengo vs Botafogo Maracana, Rio de Janeiro Billets dim. 30 août (16 h) Corinthians vs Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Billets dim. 30 août (19 h 30) Mirassol vs Palmeiras Maiao, Mirassol Billets sam. 5 sept. (21 h) Fluminense vs Vasco da Gama Maracana, Rio de Janeiro Billets dim. 6 sept. (16 h) Cruzeiro vs Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Billets dim. 6 sept. (16 h) Internacional vs Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Billets dim. 6 sept. (16 h) Remo vs Flamengo Mangueirao, Belem Billets dim. 6 sept. (18 h 30) Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Billets dim. 6 sept. (19 h 30) Corinthians vs Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Billets

Comment acheter des billets pour la Serie A du Brasileirão

Vous pouvez acheter des billets officiels pour la Serie A du Brasileirão directement sur la plateforme de billetterie en ligne dédiée du club organisateur ou au guichet physique.

Comme il n’existe pas de billetterie centralisée pour le championnat, chacun des 20 clubs gère son propre processus de vente, et les billets sont généralement mis en vente seulement 3 à 7 jours avant le jour du match concerné.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de match de Serie A du Brasileirão sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters espérant trouver des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la Serie A du Brasileirão ?

Les billets officiels au prix facial pour la Serie A du Brasileirão se situent généralement entre 20 R$ et 200 R$ (4 $US à 40 $US) pour les sections de base ou supporters, et peuvent aller jusqu’à 420 R$ à 500 R$ (80 $US à 95 $US) pour des places premium le long de la touche.

Les prix sont largement déterminés par le fait que vous soyez membre d’un club (Sócio Torcedor), par la compétition, par l’adversaire (par exemple, les derbies locaux ou les matches décisifs) et par la catégorie du stade.

Consultez les portails de billetterie officiels des clubs pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente secondaires comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Records et statistiques de la Serie A du Brasileirão

Palmeiras est le club le plus titré de l’histoire de la Serie A du Brasileirão, avec 12 sacres. Ses titres les plus récents ont été remportés coup sur coup lors des saisons 2022 et 2023.

Titres consécutifs : Santos détient le record avec 5 championnats consécutifs entre 1961 et 1965, durant l’ère des légendaires Os Santásticos de Pelé.

Champions invincibles : Seul Internacional a déjà remporté l’élite sans la moindre défaite, un exploit accompli en 1979 avec 16 victoires et 7 nuls.

Record moderne de points (ère à 38 matches) : Flamengo détient le record du plus grand nombre de points accumulés sur une seule saison moderne, avec 90 points en 2019.

Stades et enceintes de la Serie A du Brasileirão

Club Stade et lieu Capacité Flamengo Maracana, Rio de Janeiro 78 838 Fluminense Maracana, Rio de Janeiro 78 838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67 428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61 919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55 662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50 848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50 052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47 465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47 252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro 46 931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43 713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42 372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40 502 Remo Mangueirao, Belem 35 000 Vitória Barradao, Salvador 30 793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Rio de Janeiro 24 584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20 089 Santos Vila Belmiro, Santos 16 068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14 534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12 000







