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Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
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Comment acheter des billets pour la Brasileirão Série A : prochains matchs, prix, informations sur les stades et plus encore

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Le Brasileirão Série A offre toujours un football électrisant et vous pourriez en faire partie

Nous avons assisté à des dénouements dramatiques lors des récentes saisons de Serie A au Brésil et nous nous dirigeons vers un nouveau final palpitant, avec une poignée de clubs qui rêvent encore de soulever le Troféu do Campeonato Brasileiro en décembre, dont le champion en titre, Flamengo.

Le Rubro-Negro de Rio de Janeiro a été sacré l’an dernier avec 3 points d’avance, et chacun des trois derniers champions a remporté le titre avec 6 points d’écart ou moins.

Un autre duel brûlant se profile, et vous pouvez voir toute l’action se dérouler dans l’un des stades emblématiques du Brésil en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de la Serie A du Brasileirão, y compris le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Serie A du Brasileirão

Date et heure (locale)

Match

Lieu

Billets

sam. 22 août (16 h)

Fluminense vs Remo

Maracana, Rio de Janeiro

Billets

sam. 22 août (20 h 30)

Cruzeiro vs Flamengo

Mineirao, Belo Horizonte

Billets

dim. 23 août (16 h)

Palmeiras vs Vasco da Gama

Nubank Parque, Sao Paulo

Billets

dim. 23 août (18 h 30)

Santos vs Mirassol

Vila Belmiro, Santos

Billets

dim. 23 août (19 h 30)

Coritiba vs Corinthians

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Billets

lun. 24 août (20 h)

Botafogo vs Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Billets

dim. 30 août (11 h)

Athletico-PR vs Fluminense

Arena da Baixada, Curitiba

Billets

dim. 30 août (16 h)

Flamengo vs Botafogo

Maracana, Rio de Janeiro

Billets

dim. 30 août (16 h)

Corinthians vs Santos

Neo Química Arena, Sao Paulo

Billets

dim. 30 août (19 h 30)

Mirassol vs Palmeiras

Maiao, Mirassol

Billets

sam. 5 sept. (21 h)

Fluminense vs Vasco da Gama

Maracana, Rio de Janeiro

Billets

dim. 6 sept. (16 h)

Cruzeiro vs Athletico-PR

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Billets

dim. 6 sept. (16 h)

Internacional vs Santos

Estadio Beira-Rio, Porto Alegre

Billets

dim. 6 sept. (16 h)

Remo vs Flamengo

Mangueirao, Belem

Billets

dim. 6 sept. (18 h 30)

Botafogo vs Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Billets

dim. 6 sept. (19 h 30)

Corinthians vs Chapecoense

Neo Química Arena, Sao Paulo

Billets

Comment acheter des billets pour la Serie A du Brasileirão

Vous pouvez acheter des billets officiels pour la Serie A du Brasileirão directement sur la plateforme de billetterie en ligne dédiée du club organisateur ou au guichet physique.

Comme il n’existe pas de billetterie centralisée pour le championnat, chacun des 20 clubs gère son propre processus de vente, et les billets sont généralement mis en vente seulement 3 à 7 jours avant le jour du match concerné.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de match de Serie A du Brasileirão sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters espérant trouver des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la Serie A du Brasileirão ?

Les billets officiels au prix facial pour la Serie A du Brasileirão se situent généralement entre 20 R$ et 200 R$ (4 $US à 40 $US) pour les sections de base ou supporters, et peuvent aller jusqu’à 420 R$ à 500 R$ (80 $US à 95 $US) pour des places premium le long de la touche.

Les prix sont largement déterminés par le fait que vous soyez membre d’un club (Sócio Torcedor), par la compétition, par l’adversaire (par exemple, les derbies locaux ou les matches décisifs) et par la catégorie du stade.

Consultez les portails de billetterie officiels des clubs pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente secondaires comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Records et statistiques de la Serie A du Brasileirão

Palmeiras est le club le plus titré de l’histoire de la Serie A du Brasileirão, avec 12 sacres. Ses titres les plus récents ont été remportés coup sur coup lors des saisons 2022 et 2023.

Titres consécutifs : Santos détient le record avec 5 championnats consécutifs entre 1961 et 1965, durant l’ère des légendaires Os Santásticos de Pelé.

Champions invincibles : Seul Internacional a déjà remporté l’élite sans la moindre défaite, un exploit accompli en 1979 avec 16 victoires et 7 nuls.

Record moderne de points (ère à 38 matches) : Flamengo détient le record du plus grand nombre de points accumulés sur une seule saison moderne, avec 90 points en 2019.

Stades et enceintes de la Serie A du Brasileirão

Club

Stade et lieu

Capacité

Flamengo

Maracana, Rio de Janeiro

78 838

Fluminense

Maracana, Rio de Janeiro

78 838

Sao Paulo

Morumbi, Sao Paulo

67 428

Cruzeiro

Mineirao, Belo Horizonte

61 919

Gremio

Arena do Grêmio, Porto Alegre

55 662

Internacional

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

50 848

Bahia

Arena Fonte Nova, Salvador

50 052

Atlético Mineiro

Arena MRV, Belo Horizonte

47 465

Corinthians

Neo Química Arena, Sao Paulo

47 252

Botafogo

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

46 931

Palmeiras

Nubank Parque, Sao Paulo

43 713

Athletico-PR

Arena da Baixada, Curitiba

42 372

Coritiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

40 502

Remo

Mangueirao, Belem

35 000

Vitória

Barradao, Salvador

30 793

Vasco da Gama

Estádio São Januário, Rio de Janeiro

24 584

Chapecoense

Arena Condá, Chapecó

20 089

Santos

Vila Belmiro, Santos

16 068

Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol

14 534

Red Bull Bragantino

Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

12 000



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