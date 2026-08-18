Nous avons assisté à des dénouements dramatiques lors des récentes saisons de Serie A au Brésil et nous nous dirigeons vers un nouveau final palpitant, avec une poignée de clubs qui rêvent encore de soulever le Troféu do Campeonato Brasileiro en décembre, dont le champion en titre, Flamengo.
Le Rubro-Negro de Rio de Janeiro a été sacré l’an dernier avec 3 points d’avance, et chacun des trois derniers champions a remporté le titre avec 6 points d’écart ou moins.
Un autre duel brûlant se profile, et vous pouvez voir toute l’action se dérouler dans l’un des stades emblématiques du Brésil en réservant vos billets dès aujourd’hui.
Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de la Serie A du Brasileirão, y compris le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.
Les affiches à venir à ne pas manquer en Serie A du Brasileirão
Date et heure (locale)
Match
Lieu
Billets
sam. 22 août (16 h)
Fluminense vs Remo
Maracana, Rio de Janeiro
sam. 22 août (20 h 30)
Cruzeiro vs Flamengo
Mineirao, Belo Horizonte
dim. 23 août (16 h)
Palmeiras vs Vasco da Gama
Nubank Parque, Sao Paulo
dim. 23 août (18 h 30)
Santos vs Mirassol
Vila Belmiro, Santos
dim. 23 août (19 h 30)
Coritiba vs Corinthians
Estadio Couto Pereira, Curitiba
lun. 24 août (20 h)
Botafogo vs Athletico-PR
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
dim. 30 août (11 h)
Athletico-PR vs Fluminense
Arena da Baixada, Curitiba
dim. 30 août (16 h)
Flamengo vs Botafogo
Maracana, Rio de Janeiro
dim. 30 août (16 h)
Corinthians vs Santos
Neo Química Arena, Sao Paulo
dim. 30 août (19 h 30)
Mirassol vs Palmeiras
Maiao, Mirassol
sam. 5 sept. (21 h)
Fluminense vs Vasco da Gama
Maracana, Rio de Janeiro
dim. 6 sept. (16 h)
Cruzeiro vs Athletico-PR
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
dim. 6 sept. (16 h)
Internacional vs Santos
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre
dim. 6 sept. (16 h)
Remo vs Flamengo
Mangueirao, Belem
dim. 6 sept. (18 h 30)
Botafogo vs Palmeiras
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
dim. 6 sept. (19 h 30)
Corinthians vs Chapecoense
Neo Química Arena, Sao Paulo
Comment acheter des billets pour la Serie A du Brasileirão
Vous pouvez acheter des billets officiels pour la Serie A du Brasileirão directement sur la plateforme de billetterie en ligne dédiée du club organisateur ou au guichet physique.
Comme il n’existe pas de billetterie centralisée pour le championnat, chacun des 20 clubs gère son propre processus de vente, et les billets sont généralement mis en vente seulement 3 à 7 jours avant le jour du match concerné.
En outre, les supporters peuvent acheter des billets de match de Serie A du Brasileirão sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters espérant trouver des billets de dernière minute.
Combien coûtent les billets pour la Serie A du Brasileirão ?
Les billets officiels au prix facial pour la Serie A du Brasileirão se situent généralement entre 20 R$ et 200 R$ (4 $US à 40 $US) pour les sections de base ou supporters, et peuvent aller jusqu’à 420 R$ à 500 R$ (80 $US à 95 $US) pour des places premium le long de la touche.
Les prix sont largement déterminés par le fait que vous soyez membre d’un club (Sócio Torcedor), par la compétition, par l’adversaire (par exemple, les derbies locaux ou les matches décisifs) et par la catégorie du stade.
Consultez les portails de billetterie officiels des clubs pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente secondaires comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.
Records et statistiques de la Serie A du Brasileirão
Palmeiras est le club le plus titré de l’histoire de la Serie A du Brasileirão, avec 12 sacres. Ses titres les plus récents ont été remportés coup sur coup lors des saisons 2022 et 2023.
Titres consécutifs : Santos détient le record avec 5 championnats consécutifs entre 1961 et 1965, durant l’ère des légendaires Os Santásticos de Pelé.
Champions invincibles : Seul Internacional a déjà remporté l’élite sans la moindre défaite, un exploit accompli en 1979 avec 16 victoires et 7 nuls.
Record moderne de points (ère à 38 matches) : Flamengo détient le record du plus grand nombre de points accumulés sur une seule saison moderne, avec 90 points en 2019.
Stades et enceintes de la Serie A du Brasileirão
Club
Stade et lieu
Capacité
Flamengo
Maracana, Rio de Janeiro
78 838
Fluminense
Maracana, Rio de Janeiro
78 838
Sao Paulo
Morumbi, Sao Paulo
67 428
Cruzeiro
Mineirao, Belo Horizonte
61 919
Gremio
Arena do Grêmio, Porto Alegre
55 662
Internacional
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
50 848
Bahia
Arena Fonte Nova, Salvador
50 052
Atlético Mineiro
Arena MRV, Belo Horizonte
47 465
Corinthians
Neo Química Arena, Sao Paulo
47 252
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
46 931
Palmeiras
Nubank Parque, Sao Paulo
43 713
Athletico-PR
Arena da Baixada, Curitiba
42 372
Coritiba
Estádio Couto Pereira, Curitiba
40 502
Remo
Mangueirao, Belem
35 000
Vitória
Barradao, Salvador
30 793
Vasco da Gama
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
24 584
Chapecoense
Arena Condá, Chapecó
20 089
Santos
Vila Belmiro, Santos
16 068
Mirassol
José Maria de Campos Maia, Mirassol
14 534
Red Bull Bragantino
Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
12 000