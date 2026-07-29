Comment acheter des billets pour l'US Open 2026 de tennis : dates, prix des billets et plus encore

L'US Open 2026 est le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis. Il se déroulera du 23 août au 13 septembre au USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, à New York. Il s'agit de l'édition la plus importante de l'histoire de près de 150 ans du tournoi, avec un record de 22 jours de tennis et de divertissement.

Disputé pour la première fois en 1881, l'US Open est le seul tournoi du Grand Chelem organisé sur le continent américain et se tient à Flushing Meadows depuis 1978. Le tenant du titre Carlos Alcaraz a battu Jannik Sinner dans une finale épique en 2025, et les deux hommes restent engagés dans l'une des grandes rivalités du tennis après que Sinner a défendu son titre à Wimbledon en juillet 2026. Chez les femmes, Aryna Sabalenka revient en tant que tenante du titre après avoir battu Amanda Anisimova l'an dernier, tandis que Coco Gauff, Iga Świątek et la championne de Wimbledon 2026 Linda Nosková figurent parmi les prétendantes capables de créer la surprise.

La demande pour les billets est déjà très forte, la prévente officielle American Express ayant suscité d'énormes files d'attente et les billets au prix facial s'étant écoulés rapidement pour les plus grandes sessions. GOAL vous dit tout ci-dessous, notamment les dates, les prix et les moyens les moins chers de franchir les portes.

Quand a lieu l'US Open 2026 ? Calendrier complet

L'US Open 2026 s'étend sur un record de 22 jours, du dimanche 23 août au dimanche 13 septembre, répartis entre la Fan Week, les qualifications, le tableau principal et le week-end des finales. Voici le détail complet, jour par jour, de chaque phase du tournoi.

Date Programme Lieu Billets dim. 23 août Ouverture de la Fan Week & Arthur Ashe Kids' Day (accès gratuit aux courts extérieurs) USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, NY Billets lun. 24 août Fan Week & qualifications, 1er tour (accès gratuit aux courts extérieurs) Flushing Meadows, NY Billets mar. 25 août Fan Week & qualifications, 2e tour (accès gratuit aux courts extérieurs) Flushing Meadows, NY Billets mer. 26 août Fan Week & qualifications, 3e tour (accès gratuit aux courts extérieurs) Flushing Meadows, NY Billets jeu. 27 août Fan Week & qualifications, tour final (accès gratuit aux courts extérieurs) Flushing Meadows, NY Billets ven. 28 août La Fan Week se poursuit, dont le championnat de double mixte (accès gratuit aux courts extérieurs) Flushing Meadows, NY Billets sam. 29 août Clôture de la Fan Week (accès gratuit aux courts extérieurs) Flushing Meadows, NY Billets dim. 30 août Tableau principal, 1er tour, jour 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Billets lun. 31 août Tableau principal, 1er tour, jour 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Billets mar. 1 septembre Tableau principal, 1er tour, jour 3 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Billets mer. 2 septembre Tableau principal, 2e tour, jour 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Billets jeu. 3 septembre Tableau principal, 2e tour, jour 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Billets ven. 4 septembre Tableau principal, 3e tour, jour 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Billets sam. 5 septembre Tableau principal, 3e tour, jour 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Billets dim. 6 septembre Tableau principal, 4e tour (huitièmes de finale), jour 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Billets lun. 7 septembre Tableau principal, 4e tour (huitièmes de finale), jour 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Billets mar. 8 septembre Quarts de finale, jour 1 Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Billets mer. 9 septembre Quarts de finale, jour 2 Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Billets jeu. 10 septembre Demi-finales du simple dames & Open for All Day (accès gratuit aux courts extérieurs) Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Billets ven. 11 septembre Demi-finales du simple messieurs Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Billets sam. 12 septembre Finale du simple dames Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Billets dim. 13 septembre Finale du simple messieurs Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Billets

Deux journées supplémentaires pendant le tournoi offriront un accès gratuit aux courts extérieurs en plus des sept jours de Fan Week, donnant aux fans attentifs à leur budget un moyen de découvrir Flushing Meadows sans acheter de billet du tout.

Où acheter des billets pour l'US Open ?

Les billets officiels de l'US Open sont vendus via usopen.org et Ticketmaster, partenaire officiel du tournoi pour la billetterie. Les billets sont généralement mis en vente via une prévente réservée aux détenteurs de carte American Express avant l'ouverture de la vente générale au public. La prévente de cette année a connu une demande exceptionnellement forte, avec un grand lot de billets au prix facial écoulé en quelques minutes, en particulier pour les plus grandes sessions à l'Arthur Ashe Stadium.

Si vous avez manqué la fenêtre officielle, les plateformes de revente restent le moyen le plus fiable de trouver encore un large choix de places. StubHub propose des billets vérifiés pour chaque session et à tous les niveaux de prix, avec une garantie acheteur, ce qui en fait une option solide pour les fans qui comparent les emplacements et les tarifs une fois les billets de première mise en vente épuisés.

Les Grounds Pass, qui donnent accès aux courts extérieurs ainsi qu'au Louis Armstrong Stadium et au Grandstand selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont tendance à le mieux conserver leur valeur tout au long du tournoi et sont généralement le type de billet le plus facile à trouver au dernier moment.

Combien coûtent les billets pour l'US Open ?

Le prix des billets pour l'US Open dépend fortement du stade, du jour et du moment auquel vous achetez dans le tournoi.

Grounds Pass : à partir d'environ 65 $, avec accès à tous les courts extérieurs ainsi qu'au Louis Armstrong Stadium et au Grandstand.

à partir d'environ 65 $, avec accès à tous les courts extérieurs ainsi qu'au Louis Armstrong Stadium et au Grandstand. Arthur Ashe Stadium, premiers tours : à partir de seulement 43 $ pour les sessions de jour, puis les prix augmentent au fil du tournoi.

à partir de seulement 43 $ pour les sessions de jour, puis les prix augmentent au fil du tournoi. Louis Armstrong Stadium : à partir d'environ 139 $.

à partir d'environ 139 $. Grandstand : à partir d'environ 180 $.

à partir d'environ 180 $. Quarts de finale : à partir d'environ 88 $ (session de jour) jusqu'à 173 $ (session de nuit) à l'Arthur Ashe.

à partir d'environ 88 $ (session de jour) jusqu'à 173 $ (session de nuit) à l'Arthur Ashe. Demi-finales : à partir d'environ 158 $ (dames) jusqu'à 396 $ (messieurs).

à partir d'environ 158 $ (dames) jusqu'à 396 $ (messieurs). Finales : finale dames à partir d'environ 320 $ ; finale messieurs à partir d'environ 686 $, avec des prix de revente pour les meilleures places qui se chiffrent en milliers de dollars.

Cette année, il a déjà été rapporté que les prix de revente pour les sessions phares, y compris la finale messieurs, atteignaient plusieurs fois le prix facial. Réserver le plus tôt possible, et envisager un Grounds Pass ou une session de jour lors des premiers tours, reste le moyen réaliste le moins cher d'entrer dans le tournoi.

Les stars à suivre à l'US Open 2026

Les listes d'inscrits pour 2026 présentent l'un des plateaux les plus relevés de l'histoire du tournoi. Voici les principaux noms dans les deux tableaux.

Simple messieurs

Jannik Sinner (Italie) - n° 1 mondial, champion de l'US Open 2024, tenant du titre à Wimbledon

Carlos Alcaraz (Espagne) - tenant du titre à l'US Open, double vainqueur du tournoi

Alexander Zverev (Allemagne) - n° 2 mondial, champion de Roland-Garros 2026, finaliste de Wimbledon 2026

Novak Djokovic (Serbie) - 24 titres du Grand Chelem

Ben Shelton (États-Unis) - Américain du top 10 et favori du public local

Taylor Fritz (États-Unis) - Américain du top 10, ancien finaliste de l'US Open

Simple dames

Aryna Sabalenka (Biélorussie) - n° 1 mondiale, double tenante du titre (2024, 2025), en quête d'un troisième sacre consécutif

Elena Rybakina (Kazakhstan) - n° 2 mondiale, championne de l'Open d'Australie 2026

Jessica Pegula (États-Unis) - n° 3 mondiale, finaliste de l'US Open 2024

Coco Gauff (États-Unis) - principal espoir américain et ancienne championne

Amanda Anisimova (États-Unis) - finaliste de l'US Open 2025

Iga Świątek (Pologne) - ancienne n° 1 mondiale et multiple lauréate en Grand Chelem

Linda Nosková (République tchèque) - championne de Wimbledon 2026

Naomi Osaka (Japon) - double championne de l'US Open

La participation reste sujette aux forfaits et aux changements de dernière minute à l'approche du tournoi. Il vaut donc la peine de consulter les listes officielles des engagés plus près du tableau principal pour connaître le plateau confirmé le plus récent.

Qui sont les tenants du titre à l'US Open Tennis ?

Année Vainqueur messieurs Vainqueure dames 2015 Novak Djokovic Flavia Pennetta 2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber 2017 Rafael Nadal Sloane Stephens 2018 Novak Djokovic Naomi Osaka 2019 Rafael Nadal Bianca Andreescu 2020 Dominic Thiem Naomi Osaka 2021 Daniil Medvedev Emma Raducanu 2022 Carlos Alcaraz Iga Świątek 2023 Novak Djokovic Coco Gauff 2024 Jannik Sinner Aryna Sabalenka 2025 Carlos Alcaraz Aryna Sabalenka

Tout ce qu'il faut savoir sur les sites de Flushing Meadows

L'US Open ne se joue pas sur un seul court : il se déploie sur tout un complexe de stades, chacun avec son propre caractère, son atmosphère et sa gamme de prix.

Arthur Ashe Stadium est le joyau du tournoi et la plus grande enceinte de tennis au monde, avec environ 23 771 places. Il accueille toutes les grandes sessions de jour et de nuit, y compris les deux finales en simple, et dispose désormais d'un toit rétractable dans le cadre d'une rénovation du site de 800 millions de dollars américains, dont 550 millions consacrés au seul Ashe. Ses sessions nocturnes, une tradition qui remonte à 1975, restent l'expérience emblématique de l'US Open, réputée pour son atmosphère électrique et sans code vestimentaire.

Louis Armstrong Stadium est le deuxième plus grand court central et dispose lui aussi d'un toit rétractable. Il accueille l'échelon suivant des affiches de prestige et offre une vue plus intime sur le jeu qu'Ashe, souvent à un tarif inférieur, ce qui en fait une option solide pour les fans qui veulent une place réservée sans payer le supplément Ashe.

Le Grandstand est le plus petit des trois stades payants, apprécié des fans pour sa proximité avec le court et son ambiance animée. Il accueille régulièrement des étoiles montantes et des affiches disputées des premiers tours, et coûte généralement moins cher qu'Ashe ou Armstrong.

Les courts extérieurs, au nombre de 22, sont inclus avec tout Grounds Pass et s'étendent sur le reste du site de 46,5 acres à Flushing Meadows Corona Park, dans le Queens. Ces courts accessibles selon le principe du premier arrivé, premier servi sont l'endroit où vous pourrez assister de près aux séances d'entraînement, aux matches de qualification et aux premiers tours, souvent à seulement quelques pieds des joueurs, sans coût supplémentaire au-delà du pass lui-même.

Le site entier accueille l'US Open depuis 1978, et il est facile de s'y rendre : la ligne 7 du métro dessert directement la station Mets-Willets Point, située à côté du centre de tennis, et le Long Island Rail Road dessert également le secteur. Chaque visiteur est limité à un sac ne dépassant pas 30,48 x 30,48 x 40,64 cm, et les bouteilles en verre ainsi que les canettes ne sont pas autorisées sur le site.

Avec des affluences record attendues sur l'ensemble des 22 jours et une demande qui dépasse déjà l'offre depuis l'ouverture de la prévente, comparer les places dans les quatre sites, ainsi qu'entre les options de billetterie officielles et de revente, est le meilleur moyen de trouver le bon équilibre entre budget et vue pour l'US Open de cette année.