L’UFC Fight Night est la série hors pay-per-view de l’organisation, et c’est là que certains des noms qui montent le plus vite en arts martiaux mixtes se révèlent entre les cartes numérotées à grand spectacle. Les fans y retrouvent des prétendants classés, des combats éliminatoires pour le titre et des combattants locaux en tête d’affiche aux quatre coins du monde, le tout sans le tarif pay-per-view associé à un événement numéroté. Avec une série chargée de Fight Nights prévue en Asie, en Europe et en Amérique du Nord dans les prochaines semaines, GOAL a tout ce qu’il vous faut pour planifier votre déplacement et réserver votre place.

Quand a lieu l’UFC Fight Night ?

Date et heure Affiche Lieu Billets sam. 29 août UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song Oriental Sports Center, Shanghai, Chine Billets sam. 5 sept. UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse Accor Arena, Paris, France Billets sam. 12 sept. Noche UFC 4: Rodriguez vs. Silva Desert Diamond Arena, Glendale, États-Unis Billets sam. 19 sept. UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Crypto.com Arena, Los Angeles, États-Unis Billets sam. 26 sept. UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos Meta APEX, Las Vegas, États-Unis Billets sam. 3 oct. UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, États-Unis Billets sam. 17 oct. UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Canada Billets sam. 24 oct. UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, Émirats arabes unis Billets sam. 7 nov. UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, États-Unis Billets

Où acheter des billets pour l’UFC Fight Night ?

L’UFC vend ses billets directement via ses partenaires officiels, généralement Ticketmaster dans la plupart des territoires. Une prévente via newsletter pour les membres inscrits sur UFC.com ouvre généralement un jour avant la mise en vente générale, offrant un accès anticipé à de meilleures places avant l’ouverture à tous. Les membres de l’UFC Fight Club bénéficient d’un accès encore plus tôt aux billets pour certaines dates, ce qui mérite d’être envisagé si vous prévoyez d’assister à plus d’une carte cette année.

Une fois la vente générale terminée, StubHub devient le meilleur endroit pour trouver des disponibilités de dernière minute ou un meilleur prix que la valeur faciale, surtout pour les événements qui affichent complet rapidement. Le nombre de billets est généralement plafonné par acheteur lors de la vente officielle, donc si vous avez besoin d’une réservation pour un groupe plus important, le marché de la revente est souvent l’option la plus simple.

Combien coûtent les billets pour l’UFC Fight Night ?

Le prix des billets varie considérablement selon la salle, et c’est là que se trouvent les vraies économies pour ceux qui cherchent l’option la moins chère. Les événements dans de grandes arènes comme Rogers Place à Edmonton et l’Accor Arena à Paris offrent généralement le meilleur rapport qualité-prix, avec des billets qui commencent actuellement autour de 123 dollars américains et une moyenne située quelque part entre 150 et 180 dollars américains pour une place standard.

Les événements à l’UFC Apex à Las Vegas racontent une autre histoire. La salle n’accueille que quelques centaines de fans, donc même si elle abrite certains des affrontements les plus captivants de l’organisation, les prix sur le marché de la revente peuvent grimper bien au-delà de 1 000 dollars américains pour les cartes les plus demandées. Si le budget est la priorité, un événement dans une arène d’une grande ville est presque toujours un achat plus judicieux qu’une carte à l’Apex.

Les places au bord de la cage et au sol se situent naturellement dans le haut du marché, généralement entre 500 et 1 000 dollars américains pour un Fight Night, bien en dessous de ce que coûteraient les mêmes sièges lors d’un pay-per-view numéroté. Pour obtenir le meilleur prix possible, réservez tôt dès l’ouverture de la vente générale, car les prix sur le marché secondaire augmentent régulièrement à l’approche de la semaine du combat. StubHub vous permet de comparer côte à côte toutes les annonces disponibles, ce qui facilite l’achat du billet le moins cher tout en garantissant une bonne vue sur l’Octogone.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’UFC Fight Night

Les cartes de l’UFC Fight Night reposent sur la même structure que tous les autres événements de l’UFC, avec un combat principal en cinq rounds et une undercard en trois rounds, simplement sans les frais de pay-per-view. Aux États-Unis, les Fight Nights sont diffusés en direct sur Paramount+ dans le cadre de l’accord de diffusion de l’UFC, tandis que les autres territoires proposent les combats via leurs propres partenaires régionaux. Cette accessibilité explique en partie pourquoi le Fight Night est devenu une scène si importante pour faire émerger de nouvelles stars, puisque les prétendants classés y obtiennent bien plus souvent la tête d’affiche qu’ils ne l’auraient sur une carte numérotée particulièrement dense.

L’expansion internationale a été un thème majeur sur cette période du calendrier. Shanghai accueille des éditions consécutives pour la première fois depuis des années, Paris poursuit sa série comme l’une des étapes UFC les plus fiables en Europe, et Edmonton retrouve l’Octogone pour la première fois depuis 2024. Chacun de ces événements présente aussi de vrais enjeux, des classements des poids coqs en jeu à Shanghai jusqu’à un combat principal devant son public pour le Canadien Mike Malott.

La demande de billets tend à grimper le plus fortement autour des combattants locaux et des combats éliminatoires pour le titre, donc réserver le plus tôt possible est la meilleure façon de garantir de bonnes places à un prix juste, en particulier pour les dates internationales où la capacité est plus limitée que dans une arène nord-américaine classique.