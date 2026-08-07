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Comment acheter des billets pour l’Inter Milan en 2026-2027 : prix en Serie A, calendrier et plus encore

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Voici comment vous procurer des billets pour voir l’Inter à l’œuvre cette saison

L'Inter Milan aborde la saison 2026/27 en tant que champion en titre de Serie A, après avoir remporté un 21e Scudetto et la Coupe d'Italie lors de la première saison complète de Cristian Chivu à sa tête. Un déplacement à San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), partagé avec le rival de la ville, l'AC Milan, reste l'une des expériences incontournables du football. GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir pour acheter des billets de l'Inter Milan cette saison.

Réserver des billets pour l'Inter Milan Acheter maintenant

Calendrier complet de l'Inter Milan en Serie A pour la saison 2026/27

Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
22-23 août 2026Inter vs MonzaSan Siro (domicile)Serie ABillets
29-30 août 2026Cagliari vs InterUnipol Domus (extérieur)Serie ABillets
5-6 sept. 2026Inter vs NapoliSan Siro (domicile)Serie ABillets
12-13 sept. 2026Inter vs UdineseSan Siro (domicile)Serie ABillets
19-20 sept. 2026Roma vs InterStadio Olimpico (extérieur)Serie ABillets
10-11 oct. 2026Inter vs ParmaSan Siro (domicile)Serie ABillets
17-18 oct. 2026Bologna vs InterStadio Renato Dall'Ara (extérieur)Serie ABillets
24-25 oct. 2026Inter vs FiorentinaSan Siro (domicile)Serie ABillets
mer. 28 oct. 2026Venezia vs InterStadio Pier Luigi Penzo (extérieur)Serie ABillets
31 oct.-1 nov. 2026Milan vs Inter (Derby della Madonnina, match aller)San Siro (extérieur, match à domicile de l'AC Milan)Serie ABillets
7-8 nov. 2026Inter vs ComoSan Siro (domicile)Serie ABillets
22 nov. 2026Atalanta vs InterGewiss Stadium (extérieur)Serie ABillets
29 nov. 2026Inter vs GenoaSan Siro (domicile)Serie ABillets
6 déc. 2026Frosinone vs InterStadio Benito Stirpe (extérieur)Serie ABillets
13 déc. 2026Inter vs TorinoSan Siro (domicile)Serie ABillets
19-20 déc. 2026Lecce vs InterStadio Via del Mare (extérieur)Serie ABillets
2-3 janv. 2027Inter vs SassuoloSan Siro (domicile)Serie ABillets
mer. 6 janv. 2027Lazio vs InterStadio Olimpico (extérieur)Serie ABillets
9-10 janv. 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, match aller)San Siro (domicile)Serie ABillets
16-17 janv. 2027Parma vs InterStadio Ennio Tardini (extérieur)Serie ABillets
23-24 janv. 2027Inter vs VeneziaSan Siro (domicile)Serie ABillets
30-31 janv. 2027Napoli vs InterStadio Diego Armando Maradona (extérieur)Serie ABillets
6-7 févr. 2027Inter vs CagliariSan Siro (domicile)Serie ABillets
13-14 févr. 2027Inter vs Milan (Derby della Madonnina, match retour)San Siro (domicile)Serie ABillets
20-21 févr. 2027Fiorentina vs InterStadio Artemio Franchi (extérieur)Serie ABillets
27-28 févr. 2027Inter vs AtalantaSan Siro (domicile)Serie ABillets
6-7 mars 2027Udinese vs InterBluenergy Stadium (extérieur)Serie ABillets
13-14 mars 2027Torino vs InterStadio Olimpico Grande Torino (extérieur)Serie ABillets
20-21 mars 2027Inter vs FrosinoneSan Siro (domicile)Serie ABillets
3-4 avr. 2027Genoa vs InterStadio Luigi Ferraris (extérieur)Serie ABillets
10-11 avr. 2027Inter vs RomaSan Siro (domicile)Serie ABillets
17-18 avr. 2027Monza vs InterU-Power Stadium (extérieur)Serie ABillets
24-25 avr. 2027Inter vs BolognaSan Siro (domicile)Serie ABillets
1-2 mai 2027Como vs InterStadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur)Serie ABillets
8-9 mai 2027Inter vs LecceSan Siro (domicile)Serie ABillets
15-16 mai 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, match retour)Allianz Stadium (extérieur)Serie ABillets
22-23 mai 2027Inter vs LazioSan Siro (domicile)Serie ABillets
29-30 mai 2027Sassuolo vs InterMapei Stadium (extérieur)Serie ABillets

Comment acheter des billets pour l'Inter Milan

  • Achetez via le portail officiel de billetterie du club, en le consultant régulièrement pour les dates de mise en vente et les disponibilités.
  • La demande est la plus forte pour le Derby della Madonnina (contre l'AC Milan) et le Derby d'Italia (contre la Juventus), qui affichent généralement complet très vite via les canaux officiels.
  • Si les billets officiels sont épuisés, ou si vous recherchez un match précis à court préavis, des places de marché secondaires comme StubHub sont la solution pour obtenir votre billet.

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Combien coûtent les billets de l'Inter Milan

  • Niveau supérieur du stade : à partir de 15 €
  • Deuxième niveau : à partir d'environ 40 €
  • Places premium plus proches de la pelouse : 75 €-200 €
  • Marché secondaire via StubHub : à partir de 24 €
Les prix fluctuent selon l'adversaire et l'emplacement du siège, alors consultez le portail officiel du club pour connaître les dernières disponibilités. Pour les matches déjà épuisés via les canaux officiels, StubHub est un moyen simple de comparer les places dans toutes les zones de San Siro et d'obtenir un billet.

Offres hospitalité de l'Inter Milan

  • Sports Pub : places décontractées inspirées d'un pub dans le premier anneau de la tribune Orange, avec un espace animé avant-match.
  • Sky Lounge Orange : salon d'angle avec sièges en cuir, écrans TV, vue sur l'ensemble du terrain et restauration sous forme de buffet.
  • Executive Club : places en Tribuna Executive avec accès à un salon haut de gamme.
  • Pitchside Experience : sièges premium en cuir au bord de la touche, avec accès au salon, restauration haut de gamme et kit VIP de bienvenue.

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À quoi s'attendre de l'Inter Milan en 2026/27

L'Inter aborde la nouvelle saison en tant que champion en titre après que Cristian Chivu a remporté un 21e Scudetto et la Coupe d'Italie lors de sa première campagne complète, après avoir succédé à Simone Inzaghi à la suite de la lourde défaite du club contre le PSG en finale de la Ligue des champions en mai 2025. L'Inter de Chivu a terminé avec neuf points d'avance sur Napoli, en inscrivant 82 buts en 35 matches, le meilleur total du club depuis 75 ans, avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram aux deux premières places du classement des buteurs de Serie A.

Jeux d'amitié des clubs
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Inter crest
Inter
INT

La saison combine une défense du Scudetto avec un retour en Ligue des champions, ainsi que deux derbies milanais et deux Derby d'Italia contre la Juventus, dont le second, à l'extérieur à l'Allianz Stadium en mai, pourrait encore s'avérer décisif pour le titre.

Histoire de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) a ouvert en 1926 et reste le plus grand stade d'Italie, avec une capacité de 80 018 places. Il est l'enceinte partagée de l'Inter Milan et de l'AC Milan, qui disputent le Derby della Madonnina, et a accueilli des matches de la Coupe du monde de la FIFA (1934 et 1990), le Championnat d'Europe 1980, ainsi que quatre finales de Coupe d'Europe/Ligue des champions (1965, 1970, 2001 et 2016). Le stade a également accueilli la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026 en février, consolidant son statut comme l'un des sites sportifs les plus emblématiques au monde.

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