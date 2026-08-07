L'Inter Milan aborde la saison 2026/27 en tant que champion en titre de Serie A, après avoir remporté un 21e Scudetto et la Coupe d'Italie lors de la première saison complète de Cristian Chivu à sa tête. Un déplacement à San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), partagé avec le rival de la ville, l'AC Milan, reste l'une des expériences incontournables du football. GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir pour acheter des billets de l'Inter Milan cette saison.

Calendrier complet de l'Inter Milan en Serie A pour la saison 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets 22-23 août 2026 Inter vs Monza San Siro (domicile) Serie A Billets 29-30 août 2026 Cagliari vs Inter Unipol Domus (extérieur) Serie A Billets 5-6 sept. 2026 Inter vs Napoli San Siro (domicile) Serie A Billets 12-13 sept. 2026 Inter vs Udinese San Siro (domicile) Serie A Billets 19-20 sept. 2026 Roma vs Inter Stadio Olimpico (extérieur) Serie A Billets 10-11 oct. 2026 Inter vs Parma San Siro (domicile) Serie A Billets 17-18 oct. 2026 Bologna vs Inter Stadio Renato Dall'Ara (extérieur) Serie A Billets 24-25 oct. 2026 Inter vs Fiorentina San Siro (domicile) Serie A Billets mer. 28 oct. 2026 Venezia vs Inter Stadio Pier Luigi Penzo (extérieur) Serie A Billets 31 oct.-1 nov. 2026 Milan vs Inter (Derby della Madonnina, match aller) San Siro (extérieur, match à domicile de l'AC Milan) Serie A Billets 7-8 nov. 2026 Inter vs Como San Siro (domicile) Serie A Billets 22 nov. 2026 Atalanta vs Inter Gewiss Stadium (extérieur) Serie A Billets 29 nov. 2026 Inter vs Genoa San Siro (domicile) Serie A Billets 6 déc. 2026 Frosinone vs Inter Stadio Benito Stirpe (extérieur) Serie A Billets 13 déc. 2026 Inter vs Torino San Siro (domicile) Serie A Billets 19-20 déc. 2026 Lecce vs Inter Stadio Via del Mare (extérieur) Serie A Billets 2-3 janv. 2027 Inter vs Sassuolo San Siro (domicile) Serie A Billets mer. 6 janv. 2027 Lazio vs Inter Stadio Olimpico (extérieur) Serie A Billets 9-10 janv. 2027 Inter vs Juventus (Derby d'Italia, match aller) San Siro (domicile) Serie A Billets 16-17 janv. 2027 Parma vs Inter Stadio Ennio Tardini (extérieur) Serie A Billets 23-24 janv. 2027 Inter vs Venezia San Siro (domicile) Serie A Billets 30-31 janv. 2027 Napoli vs Inter Stadio Diego Armando Maradona (extérieur) Serie A Billets 6-7 févr. 2027 Inter vs Cagliari San Siro (domicile) Serie A Billets 13-14 févr. 2027 Inter vs Milan (Derby della Madonnina, match retour) San Siro (domicile) Serie A Billets 20-21 févr. 2027 Fiorentina vs Inter Stadio Artemio Franchi (extérieur) Serie A Billets 27-28 févr. 2027 Inter vs Atalanta San Siro (domicile) Serie A Billets 6-7 mars 2027 Udinese vs Inter Bluenergy Stadium (extérieur) Serie A Billets 13-14 mars 2027 Torino vs Inter Stadio Olimpico Grande Torino (extérieur) Serie A Billets 20-21 mars 2027 Inter vs Frosinone San Siro (domicile) Serie A Billets 3-4 avr. 2027 Genoa vs Inter Stadio Luigi Ferraris (extérieur) Serie A Billets 10-11 avr. 2027 Inter vs Roma San Siro (domicile) Serie A Billets 17-18 avr. 2027 Monza vs Inter U-Power Stadium (extérieur) Serie A Billets 24-25 avr. 2027 Inter vs Bologna San Siro (domicile) Serie A Billets 1-2 mai 2027 Como vs Inter Stadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur) Serie A Billets 8-9 mai 2027 Inter vs Lecce San Siro (domicile) Serie A Billets 15-16 mai 2027 Juventus vs Inter (Derby d'Italia, match retour) Allianz Stadium (extérieur) Serie A Billets 22-23 mai 2027 Inter vs Lazio San Siro (domicile) Serie A Billets 29-30 mai 2027 Sassuolo vs Inter Mapei Stadium (extérieur) Serie A Billets

Comment acheter des billets pour l'Inter Milan

Achetez via le portail officiel de billetterie du club, en le consultant régulièrement pour les dates de mise en vente et les disponibilités.

La demande est la plus forte pour le Derby della Madonnina (contre l'AC Milan) et le Derby d'Italia (contre la Juventus), qui affichent généralement complet très vite via les canaux officiels.

Si les billets officiels sont épuisés, ou si vous recherchez un match précis à court préavis, des places de marché secondaires comme StubHub sont la solution pour obtenir votre billet.

Combien coûtent les billets de l'Inter Milan

Niveau supérieur du stade : à partir de 15 €

à partir de 15 € Deuxième niveau : à partir d'environ 40 €

à partir d'environ 40 € Places premium plus proches de la pelouse : 75 €-200 €

75 €-200 € Marché secondaire via StubHub : à partir de 24 €

Offres hospitalité de l'Inter Milan

Sports Pub : places décontractées inspirées d'un pub dans le premier anneau de la tribune Orange, avec un espace animé avant-match.

Sky Lounge Orange : salon d'angle avec sièges en cuir, écrans TV, vue sur l'ensemble du terrain et restauration sous forme de buffet.

Executive Club : places en Tribuna Executive avec accès à un salon haut de gamme.

Pitchside Experience : sièges premium en cuir au bord de la touche, avec accès au salon, restauration haut de gamme et kit VIP de bienvenue.

Les prix fluctuent selon l'adversaire et l'emplacement du siège, alors consultez le portail officiel du club pour connaître les dernières disponibilités. Pour les matches déjà épuisés via les canaux officiels, StubHub est un moyen simple de comparer les places dans toutes les zones de San Siro et d'obtenir un billet.

À quoi s'attendre de l'Inter Milan en 2026/27

L'Inter aborde la nouvelle saison en tant que champion en titre après que Cristian Chivu a remporté un 21e Scudetto et la Coupe d'Italie lors de sa première campagne complète, après avoir succédé à Simone Inzaghi à la suite de la lourde défaite du club contre le PSG en finale de la Ligue des champions en mai 2025. L'Inter de Chivu a terminé avec neuf points d'avance sur Napoli, en inscrivant 82 buts en 35 matches, le meilleur total du club depuis 75 ans, avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram aux deux premières places du classement des buteurs de Serie A.

La saison combine une défense du Scudetto avec un retour en Ligue des champions, ainsi que deux derbies milanais et deux Derby d'Italia contre la Juventus, dont le second, à l'extérieur à l'Allianz Stadium en mai, pourrait encore s'avérer décisif pour le titre.

Histoire de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) a ouvert en 1926 et reste le plus grand stade d'Italie, avec une capacité de 80 018 places. Il est l'enceinte partagée de l'Inter Milan et de l'AC Milan, qui disputent le Derby della Madonnina, et a accueilli des matches de la Coupe du monde de la FIFA (1934 et 1990), le Championnat d'Europe 1980, ainsi que quatre finales de Coupe d'Europe/Ligue des champions (1965, 1970, 2001 et 2016). Le stade a également accueilli la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026 en février, consolidant son statut comme l'un des sites sportifs les plus emblématiques au monde.