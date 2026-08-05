Comment acheter des billets pour l’Atlético de Madrid : dates, prix des billets et plus encore

L'Atletico Madrid aborde la saison 2026/27 de LaLiga EA Sports comme l'une des équipes les plus captivantes à suivre du football espagnol. Diego Simeone entame sa 16e saison à la tête du club au Riyadh Air Metropolitano, après avoir de nouveau guidé les Colchoneros vers les places qualificatives pour la Ligue des champions la saison dernière, et le calendrier de cette année propose notamment le derby madrilène contre le Real Madrid, la réception de Barcelone et une campagne européenne complète à attendre avec impatience.

Avec plus de 60 000 abonnés déjà engagés pour 2026/27 et des fenêtres de vente générale qui partent vite pour les plus grosses affiches, mettre la main sur des billets peut s'avérer compliqué si vous ne savez pas où chercher.

GOAL a fait le travail pour vous. Vous trouverez ci-dessous le guide complet pour savoir quand joue l'Atletico Madrid, où acheter des billets, combien ils coûtent, et tout ce qu'il faut pour organiser votre déplacement au Metropolitano.

Quand joue l'Atletico Madrid ?

Date et heure Match Lieu Billets mercredi 19 août 2026, 21 h 00 CET (confirmé) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets dimanche 23 août 2026, 17 h 00 CET (confirmé) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 15-16 septembre 2026 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 19-20 septembre 2026 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 24-25 octobre 2026 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 7-8 novembre 2026 (jour exact à confirmer) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 5-6 décembre 2026 (jour exact à confirmer) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 12-13 décembre 2026 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 9-10 janvier 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Dernier match de la première moitié de saison) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 16-17 janvier 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 30-31 janvier 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 20-21 février 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 6-7 mars 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 20-21 mars 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 10-11 avril 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 17-18 avril 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 1-2 mai 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 15-16 mai 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 22-23 mai 2027 (jour exact à confirmer) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets

Où acheter des billets pour l'Atletico Madrid ?

La voie la plus directe pour acheter des billets de l'Atletico Madrid passe par le portail officiel du club, où les membres bénéficient d'une fenêtre de prévente prioritaire avant l'ouverture de la vente générale au public. Le programme d'adhésion Socios de l'Atletico est plus accessible que celui de certains de ses rivaux de Liga, et y adhérer peut permettre de débloquer des réductions ainsi qu'un accès plus tôt aux places pour les plus grands matches.

Cela dit, la vente générale officielle pour les affiches à forte demande, comme le derby madrilène, la venue de Barcelone ou n'importe quel match à élimination directe de Ligue des champions, part en général extrêmement vite. Avec bien plus de 150 000 membres du club en concurrence pour un stade d'un peu plus de 70 000 places, de nombreux supporters passent à côté par les canaux officiels.

C'est là qu'intervient le marché de la revente. StubHub est l'un des moyens les plus simples de garantir une place au Riyadh Air Metropolitano, avec des billets disponibles dans toutes les gammes de prix et dans toutes les zones du stade.

Combien coûtent les billets de l'Atletico Madrid ?

Les prix des billets au Riyadh Air Metropolitano varient énormément selon l'adversaire et la zone du stade, mais il y en a réellement pour tous les budgets. Les billets les moins chers pour des rencontres standards de Liga contre des équipes de milieu de tableau peuvent s'obtenir à partir d'environ 30 euros, ce qui rend un déplacement pour voir l'Atletico Madrid en action nettement plus abordable qu'une visite chez certains autres superclubs européens.

Pour les grandes occasions, il faut s'attendre à une nette hausse des prix. Le derby madrilène contre le Real Madrid et la venue de Barcelone sont régulièrement les deux billets les plus difficiles à trouver et les plus chers de toute la saison, avec des places en tribune supérieure qui commencent souvent autour de 60 à 90 euros et grimpent bien au-delà pour les tribunes latérales et les places en anneau inférieur. Les matches à élimination directe de Ligue des champions au Metropolitano, un stade qui a accueilli une finale de Coupe d'Europe, s'accompagnent de tarifs similaires.

Les prix des abonnements pour 2026/27 vont d'environ 290 euros pour les places les moins chères (anneau supérieur) à bien plus de 2 000 euros pour les sièges les plus exclusifs en anneau inférieur le long de la touche, même si les billets à l'unité restent l'option la plus flexible pour les supporters en visite et ceux qui ne s'engagent pas sur l'ensemble de la saison.

La bonne nouvelle pour les chasseurs de bonnes affaires, c'est que le marché de la revente sur StubHub propose régulièrement les prix les plus compétitifs du marché, en particulier pour les rencontres encore éloignées du jour du match. Acheter tôt et surveiller les annonces à mesure qu'elles sont mises à jour reste systématiquement la meilleure façon de trouver les billets de l'Atletico Madrid les moins chers possibles pour l'affiche de votre choix.

Tout ce qu'il faut savoir sur l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, surnommé Los Rojiblancos et Los Colchoneros, a été fondé en 1903 et fait depuis largement plus d'un siècle partie des trois grandes puissances du football espagnol, aux côtés du Real Madrid et de Barcelone. Bien qu'il ait évolué pendant une grande partie de son histoire avec une fraction des ressources financières de ses deux grands rivaux nationaux, l'Atletico s'est construit une identité autour de la résilience, de la discipline défensive et d'une atmosphère de match sans équivalent.

Diego Simeone est la force motrice de l'ère moderne du club depuis sa prise de fonctions en décembre 2011. Sous sa direction, l'Atletico a remporté deux fois la Liga, soulevé la Ligue Europa et la Supercoupe de l'UEFA à plusieurs reprises, et atteint deux finales de Ligue des champions. Simeone entame la saison 2026/27 comme l'un des entraîneurs les plus anciens en poste dans le football mondial, et ses méthodes restent la colonne vertébrale de tout ce que fait le club sur le terrain.

En dehors du terrain, la situation de l'actionnariat a considérablement évolué, avec Apollo Global Management qui détient désormais une participation majoritaire aux côtés de Quantum Pacific Group, apportant un nouvel investissement et de nouvelles ambitions au club avant cette saison. Sur le terrain, les récentes opérations sur le marché des transferts ont encore renforcé l'effectif, et l'Atletico aborde la nouvelle saison avec l'objectif de réduire l'écart avec le sommet de la Liga tout en jouant sur tous les tableaux sur la scène nationale et en Europe.

Pour les supporters en visite, un déplacement à Madrid pour voir l'Atletico va bien au-delà de 90 minutes de football. La culture des supporters autour du club, le bruit à l'intérieur du stade et la passion d'un public qui n'a jamais faibli, même pendant les années plus difficiles, en font l'une des expériences de jour de match incontournables du football mondial.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Riyadh Air Metropolitano

Le stade de l'Atletico Madrid a connu plusieurs noms depuis son ouverture sous sa forme actuelle en 2017, passant de Wanda Metropolitano à Civitas Metropolitano avant de devenir le Riyadh Air Metropolitano dans le cadre de son actuel partenariat sur les droits de naming. Le stade se situe dans le district de San Blas Canillejas, à l'est de la ville, et a remplacé l'ancien domicile emblématique du club, le Vicente Calderón, après plus d'un demi-siècle passé là-bas.

Avec une capacité d'environ 70 000 places, le Riyadh Air Metropolitano est le troisième plus grand stade d'Espagne, derrière seulement le Camp Nou et le Santiago Bernabeu, et ses tribunes raides et resserrées sont conçues pour conserver le bruit à l'intérieur et rendre l'atmosphère aussi intense que possible. L'enceinte a déjà accueilli certaines des plus grandes occasions du football européen, dont une finale de Ligue des champions, et sert aussi régulièrement pour les matches de l'équipe d'Espagne.

Se rendre au stade est simple grâce à la station de métro Estadio Metropolitano, dédiée au stade, qui se trouve juste à l'extérieur de l'enceinte et relie facilement le centre de Madrid. Les supporters arrivant du centre-ville doivent prévoir largement assez de temps avant le coup d'envoi, à la fois pour profiter de l'atmosphère d'avant-match autour du stade et pour gérer les foules qui se dirigent vers les tourniquets.