Les billets de Fulham pour la saison 2026/27 sont désormais en vente pour la cinquième saison consécutive des Cottagers en Premier League, et cela commence fort : un derby de l’ouest londonien contre Chelsea à Craven Cottage le lundi 24 août. C’est une nouvelle ère au bord de la Tamise, avec Alvaro Arbeloa qui prend les commandes après le départ de Marco Silva pour Benfica au terme de cinq ans à la tête de l’équipe, et de nouvelles recrues comme Gonzalo Garcia et Shea Charles arrivées pour apporter du sang neuf à l’effectif.

Après deux 11es places consécutives, les supporters rempliront Craven Cottage pour voir si Arbeloa peut faire grimper Fulham au classement, avec la réception de Brighton le Boxing Day puis celle d’Arsenal le 30 décembre. GOAL vous explique où acheter des billets de Fulham, combien ils coûtent, et présente chaque match à domicile cette saison.

Prochains matches de Fulham 2026/27 à Craven Cottage

Voici la liste complète et confirmée des matches à domicile de Fulham à Craven Cottage pour la saison 2026/27 :

Date Match Compétition Billets Lun. 24 août Fulham vs Chelsea Premier League Billets Sam. 5 sept. Fulham vs Crystal Palace Premier League Billets Sam. 19 sept. Fulham vs Manchester United Premier League Billets Sam. 17 oct. Fulham vs Hull City Premier League Billets Sam. 7 nov. Fulham vs Newcastle United Premier League Billets Sam. 28 nov. Fulham vs Bournemouth Premier League Billets Sam. 12 déc. Fulham vs Brentford Premier League Billets Sam. 26 déc. Fulham vs Brighton & Hove Albion Premier League Billets Mer. 30 déc. Fulham vs Arsenal Premier League Billets Mer. 6 janv. Fulham vs Tottenham Hotspur Premier League Billets Sam. 23 janv. Fulham vs Aston Villa Premier League Billets Sam. 6 févr. Fulham vs Manchester City Premier League Billets Mer. 10 févr. Fulham vs Nottingham Forest Premier League Billets Sam. 27 févr. Fulham vs Leeds United Premier League Billets Sam. 20 mars Fulham vs Liverpool Premier League Billets Sam. 17 avr. Fulham vs Sunderland Premier League Billets Sam. 1er mai Fulham vs Everton Premier League Billets Sam. 8 mai Fulham vs Ipswich Town Premier League Billets Dim. 23 mai Fulham vs Coventry City Premier League Billets

Les dates proviennent de la publication officielle du calendrier de Premier League, et les heures de coup d’envoi sont confirmées quelques semaines avant chaque journée une fois les choix télévisés effectués. Vérifiez donc toujours avant de voyager. Les dates de coupe, y compris un match à domicile de Coupe de la Ligue anglaise contre l’AFC Wimbledon, seront ajoutées une fois confirmées.

Comment acheter des billets de Fulham 2026/27 ?

La meilleure façon d’acheter des billets de Fulham au prix facial est de passer par le portail de billetterie officiel du club, où les places sont mises en vente en trois étapes : d’abord pour les abonnés, puis pour les membres du club classés selon leurs points de fidélité, et enfin pour le grand public en vente générale, même si les plus grosses affiches arrivent rarement jusque-là. Les abonnements garantissent l’entrée à chaque match de championnat à domicile ainsi qu’une priorité pour les rencontres de coupe, mais ils sont épuisés pour les nouveaux supporters, la liste d’attente étant la seule façon d’y accéder.

Pour tous les autres, StubHub est l’option réaliste, avec des billets proposés pour chaque match à domicile de Fulham, y compris pour les rencontres réservées aux membres et celles à guichets fermés, avec des prix de revente à partir d’environ 53 euros et chaque achat couvert par la garantie FanProtect. Les billets à l’extérieur fonctionnent de la même manière : le club les vend d’abord selon le principe du premier arrivé, premier servi aux abonnés, et les plateformes de revente récupèrent le reste.

Pour une expérience premium le jour du match, des offres hospitalité peuvent être réservées via le site officiel du club, allant des Johnny Haynes et Thameside Superboxes avec buffets, boissons incluses et places en balcon, au Chairman's Lounge avec service à table aux côtés de légendes du club, sans oublier l’expérience de restauration d’avant-match délocalisée à Fulham Palace. Les options sont limitées et une demande ne garantit pas une place, alors mieux vaut manifester son intérêt tôt pour les plus grandes affiches.

Combien coûtent les billets de Fulham 2026/27 ?

Fulham reste l’un des billets de Premier League les plus abordables de Londres. Les prix au tarif facial les jours de match à Craven Cottage varient selon l’emplacement du siège, l’adversaire et le moment de la saison, et ont récemment été structurés comme suit :

Catégorie Adulte Senior Étudiant Junior Hammersmith 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Putney Home 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Johnny Haynes E+F 50,00 £ 45,00 £ 45,00 £ 25,00 £ Johnny Haynes Other 40,00 £ 35,00 £ 35,00 £ 15,00 £

Sur le marché de la revente, des billets de Fulham ont été proposés à partir d’environ 53 euros pour les matches les moins demandés, avant de grimper fortement pour le derby contre Chelsea, le Boxing Day face à Brighton et les réceptions d’Arsenal, de Liverpool et des deux clubs de Manchester. Comparez toutes les offres actuellement disponibles sur StubHub avant que les prix n’augmentent à l’approche du match.

Tout ce qu’il faut savoir sur Craven Cottage

Craven Cottage est l’un des stades les plus emblématiques du football anglais, domicile du plus ancien club londonien de l’élite et célèbre pour son emplacement au bord de la rivière, sur les rives de la Tamise, sa tribune historique Johnny Haynes et la Riverside Stand récemment réaménagée, qui a modernisé le stade tout en conservant son charme d’antan. Fulham n’a jamais remporté de trophée majeur, terminant finaliste de la FA Cup en 1975 et de la Ligue Europa en 2010, si bien que chaque saison à Craven Cottage s’accompagne de l’espoir de mettre enfin fin à cette attente.

Le plus simple pour s’y rendre est d’utiliser les transports en commun, le stationnement étant très limité autour du stade. Putney Bridge, Hammersmith et Fulham Broadway sur le métro de Londres desservent tous le stade, tout comme Putney via National Rail et les bus de jour de match depuis Kingston, Putney et Hammersmith. Si vous voulez voir les lieux de plus près en dehors d’un jour de match, des visites guidées du stade sont proposées en anglais, en espagnol et en portugais à partir d’environ 22 livres, avec au programme le tunnel des joueurs, les vestiaires, le bord de terrain et le célèbre balcon du Cottage.

Avec un derby pour lancer la saison, une nouvelle ère avec un nouvel entraîneur et des réceptions festives de Brighton et Arsenal, Craven Cottage sera très demandé toute la saison. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour Fulham 2026/27 sur StubHubavant que les plus grosses affiches n’affichent complet.