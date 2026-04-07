Comment acheter des billets pour ENHYPEN à Abu Dhabi : dates à venir, prix des billets et plus encore

Le groupe de K-pop ENHYPEN, véritable phénomène mondial, s'apprête à débarquer à Abu Dhabi pour un concert historique qui fait vibrer tout le Moyen-Orient.

Depuis leur formation dans l'émission de téléréalité I-LAND, le groupe composé de sept membres – Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon et Ni-ki – a connu une ascension fulgurante vers la célébrité internationale.

Chez GOAL, nous vous proposons toutes les informations sur les billets, du plan de l'Etihad Arena aux meilleurs endroits pour acheter vos billets, afin que vous ne manquiez pas cet événement.

Quand a lieu le concert d'ENHYPEN à Abu Dhabi ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets Samedi 18 avril 2026, 19 h ENHYPEN Live (Hyperound K-Fest) Etihad Arena, Yas Island, Abou Dhabi Billets

Où acheter des billets pour ENHYPEN à Abu Dhabi ?

Vous pouvez vous tourner vers les revendeurs officiels ou les plateformes de revente comme StubHub pour obtenir des billets de dernière minute pour cet événement.

Veillez à passer par des revendeurs officiels et certifiés afin de vous assurer que vos billets sont authentiques et qu'ils vous seront livrés à temps pour l'événement.

Compte tenu du caractère officiel de ces services, recherchez des plateformes de billetterie qui garantissent la protection de votre achat par une garantie de remboursement en cas de problème imprévu lié à l'événement.

Combien coûtent les billets pour ENHYPEN à Abu Dhabi ?

Les prix des billets pour ENHYPEN à Abu Dhabi varient considérablement en fonction de votre proximité avec la scène.

Les catégories de prix suivent généralement cette structure :

Catégorie supérieure (Standard) : 350 AED – 550 AED

350 AED – 550 AED Catégorie inférieure (Premium) : 650 AED – 950 AED

650 AED – 950 AED Places debout (VIP/Golden Circle) : 1 200 AED – 1 800 AED

1 200 AED – 1 800 AED Suites d'accueil/loges privées : 2 500 AED et plus

Les prix sur les marchés secondaires peuvent fluctuer en fonction de la demande.

Tout ce que vous devez savoir sur l'Etihad Arena

L'Etihad Arena est le joyau du quartier des divertissements de l'île de Yas.

Avec une capacité modulable pouvant accueillir jusqu’à 18 000 personnes, elle offre une ambiance à la fois intimiste et électrisante pour un concert de K-pop. La salle est réputée pour son acoustique de classe mondiale, qui mettra parfaitement en valeur les morceaux aux basses puissantes d’ENHYPEN, tels que « Drunk-Dazed » et « Bite Me ».

Située sur le front de mer animé de Yas Bay, l'arène est facilement accessible depuis le centre-ville d'Abu Dhabi (à 25 minutes en voiture) et depuis Dubaï (environ 60 à 70 minutes).

Pour les fans internationaux arrivant en avion, l'aéroport international d'Abu Dhabi n'est qu'à 10 minutes en taxi.