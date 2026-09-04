Si vous cherchez à acheter des billets pour Rangers vs Celtics pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des packages.

Comment obtenir des billets Celtic vs Rangers 2026/27

Les billets pour le derby Old Firm figurent parmi les plus recherchés du football mondial. Avec une capacité de 60 411 places pour le Celtic Park et de 50 817 pour l'Ibrox Stadium, les deux enceintes affichent régulièrement complet bien avant le jour du match, surtout pour cette affiche.

Votre premier réflexe doit toujours être de consulter les portails officiels de billetterie des clubs sur les sites de Celtic et des Rangers.

Cependant, en raison de la disponibilité limitée en vente générale, il est extrêmement difficile d'obtenir des places à moins d'être abonné ou membre d'un programme officiel.

Veillez à consulter les garanties d'authenticité et les politiques de protection des acheteurs de chaque plateforme avant d'effectuer un achat.

Combien coûtent les billets Celtic vs Rangers ?

Les prix officiels des billets pour le derby Old Firm varient en fonction de l'affiche et de l'emplacement, mais il faut s'attendre à des tarifs standards à partir d'environ 45 £ à 65 £ pour les adultes et de 30 £ à 40 £ pour les tarifs réduits.

Sur les sites de revente secondaires, les prix peuvent grimper de manière significative en raison de la forte demande, dépassant souvent 200 £ par place pour les meilleures vues ou les espaces hospitalité.

Pour rester informé, inscrivez-vous aux newsletters des deux clubs et suivez leurs réseaux sociaux pour les annonces concernant la mise en vente des billets.

Comment puis-je augmenter mes chances d'obtenir des billets Celtic vs Rangers ?

Le meilleur moyen d'augmenter vos chances d'obtenir des billets pour le derby Old Firm entre le Celtic et les Rangers est de vous assurer de suivre toutes les informations communiquées par les deux clubs concernant cette affiche.

Bien que la plupart des billets aient déjà été attribués aux détenteurs d'abonnements, les supporters peuvent encore être en mesure d'obtenir un billet individuel pour le match.

Gardez un œil sur les réseaux sociaux du club et assurez-vous de suivre de près les portails officiels de billetterie pour rester informé de la disponibilité des billets pour les deux éditions du derby Old Firm cette saison.

Puis-je acheter des billets Celtic vs Rangers en ligne ?

Vous pouvez acheter en ligne des billets pour le derby Old Firm entre le Celtic et les Rangers.

La majorité, sinon la totalité du contingent de billets mis à disposition des supporters, sera proposée exclusivement en ligne avant chaque match cette saison.

Connectez-vous aux portails officiels de billetterie des clubs pour rester informé des disponibilités, ou vous pouvez vous tourner vers des options secondaires comme StubHub pour essayer de trouver une place qui vous convient.

Combien de temps à l'avance dois-je acheter des billets Celtic vs Rangers pour obtenir de bonnes places ?

Le derby Old Firm suscite un très fort intérêt de la part d'un mélange de supporters locaux et de fans internationaux, si bien que les chances de trouver une place, et encore moins une bonne, sont minces pour ceux qui cherchent un billet.

Cependant, ceux qui espèrent obtenir le meilleur emplacement pour le choc entre le Celtic et les Rangers doivent acheter le plus tôt possible, si possible, afin de décrocher une meilleure option.

Restez informé via les réseaux sociaux des clubs et les portails officiels de billetterie pour suivre les achats potentiels de billets pour le derby Old Firm.

Les billets Celtic vs Rangers sont-ils disponibles au stade les jours de match ?

Avec une demande aussi forte pour le derby Old Firm, quelle que soit la compétition, il est pratiquement inconcevable à l'ère moderne que des supporters puissent acheter des billets au stade les jours de match pour les confrontations entre le Celtic et les Rangers, les rencontres affichant souvent complet bien avant le coup d'envoi.

Cela signifie que vous devez acheter votre billet avant le match via des canaux en ligne tels que les portails officiels de billetterie ou par le biais d'un site secondaire de revente.