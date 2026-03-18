Comment acheter des billets pour Arsenal 2026 : tarifs, pronostics et informations sur les abonnements

Alors que la course au titre de Premier League 2025-2026 entre dans sa phase finale, les enjeux ne pourraient être plus élevés pour ceux qui se rendront à l'Emirates Stadium.

Alors que le légendaire Arsène Wenger a remporté trois titres, l'équipe de Mikel Arteta est désormais à deux doigts de l'immortalité moderne. Avec une avance confortable en tête du classement après sa récente victoire contre Everton, chaque match à domicile restant est en fait une finale de coupe.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets et avoir la chance de voir en direct des joueurs tels que Bukayo Saka et Viktor Gyökeres.

Prochains matchs d'Arsenal et billets

Arsenal étant toujours en lice sur tous les fronts, le calendrier est chargé. Notez que certaines dates de Premier League peuvent changer en fonction de la progression en Ligue des champions et en FA Cup.

Date et heure Calendrier Stade Compétition Billets Dimanche 22 mars, 16h30 Arsenal vs Man City Stade de Wembley, Londres Finale de la Carabao Cup Billets Samedi 4 avril, 20h00 Southampton vs Arsenal St Mary's Stadium Quarts de finale de la FA Cup Billets Samedi 11 avril, 12h30 Arsenal vs Bournemouth Stade Emirates, Londres Premier League Billets Dimanche 19 avril, 16h30 Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium, Manchester Premier League Billets Samedi 25 avril, 17h30 Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium, Londres Premier League Billets Samedi 2 mai, 15h00 Arsenal vs Fulham Emirates Stadium, Londres Premier League Billets Dimanche 17 mai, 15 h Arsenal vs Burnley Emirates Stadium, Londres Premier League Billets

Comment acheter des billets pour les matchs d'Arsenal en Premier League ?

Les options de billetterie pour le reste de la saison 2025-2026 sont extrêmement limitées en raison du classement d'Arsenal en championnat. Les billets pour les matchs individuels sont vendus via le portail officiel, mais la demande est telle que presque tous les matchs affichent complet en quelques minutes à peine après l'ouverture des ventes réservées aux membres Red.

Les principaux moyens d'obtenir un billet à l'heure actuelle sont les suivants :

La bourse officielle des billets : c'est le moyen le plus fiable pour les membres de trouver des billets à leur valeur nominale restitués par les détenteurs d'abonnements. Alors que la course au titre s'intensifie, les supporters sont invités à consulter cette bourse quotidiennement.

c'est le moyen le plus fiable pour les membres de trouver des billets à leur valeur nominale restitués par les détenteurs d'abonnements. Alors que la course au titre s'intensifie, les supporters sont invités à consulter cette bourse quotidiennement. Tirages au sort pour les Red Members : Arsenal continue de mettre en place un système de tirage au sort pour les derniers matchs à domicile contre Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les candidats retenus peuvent acheter leurs billets à leur valeur nominale.

Arsenal continue de mettre en place un système de tirage au sort pour les derniers matchs à domicile contre Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les candidats retenus peuvent acheter leurs billets à leur valeur nominale. Revendeurs secondaires : les canaux officiels étant épuisés, des plateformes comme StubHub offrent un moyen d'assister à ces matchs de fin de saison historiques, avec des prix commençant actuellement à 100 £ compte tenu de l'enjeu.

Combien coûtent les billets pour les matchs d'Arsenal en Premier League ?

Pour les supporters qui souhaitent assister à un match d'Arsenal en Premier League à l'Emirates Stadium, le prix d'un billet peut varier considérablement en fonction du mode d'achat, de l'adversaire et de l'emplacement de la place.

Le moyen le plus simple d'acheter un billet pour la Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie du club d'Arsenal. Cependant, ces billets sont presque exclusivement réservés aux membres officiels d'Arsenal et sont très rares. Le club applique un système de tarification différencié en fonction de l'adversaire, classé en catégories A, B et C, les matchs de catégorie A étant les plus chers.

Les prix moyens des billets officiels pour adultes, lorsqu'ils sont achetés via le tirage au sort réservé aux membres ou la billetterie officielle du club, se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Matchs de catégorie C (adversaires moins prisés) : 35 £ - 55 £

35 £ - 55 £ Matchs de catégorie B (adversaires de niveau intermédiaire) : 45 £ - 75 £

45 £ - 75 £ Matchs de catégorie A (adversaires de haut niveau, par exemple Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur) : 65 £ - 120 £+

Il est important de noter que les billets vendus sur l'Arsenal Ticket Exchange, la plateforme officielle de revente du club réservée aux membres, sont toujours vendus à leur valeur nominale. Cela signifie qu'un détenteur d'abonnement ou un membre qui ne peut plus assister à un match peut vendre son billet à un autre membre au prix d'origine qu'il a payé.

Le marché secondaire est une alternative courante pour obtenir des billets pour Arsenal. Les prix sur ces plateformes, comme StubHub, sont dictés par la demande et peuvent fluctuer considérablement à l'approche d'un match.

Comment acheter des abonnements pour Arsenal ?

Un abonnement à Arsenal est le seul moyen de vous assurer de pouvoir assister à tous les matchs à domicile disputés à l'Emirates Stadium pendant la saison de Premier League. Il vous garantit une place réservée et une place dans les tribunes pour ne rien manquer de l'action.

Notez toutefois que les abonnements ne sont pas disponibles pour les nouveaux acheteurs potentiels pour le moment. Ceux qui souhaitent en obtenir un doivent s'inscrire sur la liste d'attente du club, où ils seront informés dès que des places seront disponibles à la vente. Vous pouvez également consulter les derniers tarifs des abonnements sur le site web d'Arsenal.