Le « roi de la pop arabe » est de retour. Amr Diab, icône mondiale qui a défini le son de la musique méditerranéenne pendant plus de trois décennies, s'apprête à revenir à Dubaï pour un grand concert à la Coca-Cola Arena le 4 avril 2026. Surnommé « El Hadaba » par ses fans, Diab continue de battre des records et de créer des ponts entre les cultures grâce à son mélange unique de rythmes arabes et de pop occidentale, faisant de cet événement l'un des concerts les plus attendus de l'année.

Ce spectacle de 2026 fait suite à une série de tournées mondiales à guichets fermés et à la sortie de récents tubes en tête des classements tels que « Khatafouni » et « Shayef Amar ». Que vous ayez grandi avec le classique des années 90 « Nour El Ein » ou que vous soyez fan de ses sorties énergiques de 2025, ce concert promet un voyage à travers un répertoire légendaire. Avec Dubaï comme toile de fond ultime pour cette célébration musicale, les fans de toute la région MENA et au-delà se précipitent déjà pour trouver les meilleures places.

Chez GOAL, nous avons rassemblé toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour ne pas passer à côté de cet événement. Des billets les moins chers aux formules VIP les plus luxueuses, voici votre guide complet pour obtenir dès maintenant vos billets pour le concert d'Amr Diab.

Quand aura lieu le concert d'Amr Diab à Dubaï ?

Amr Diab se produira sur scène le samedi 4 avril 2026. Le spectacle débutera à 21 h ; les portes ouvrent généralement deux heures avant, ce qui permettra aux fans de s'imprégner de l'ambiance de la plus grande salle de spectacle couverte de Dubaï.

Date et heure Calendrier Lieu Billets 4 avril 2026 | 21 h Amr Diab en concert à Dubaï Coca-Cola Arena, Dubaï Billets

Où acheter des billets pour Amr Diab ?

Les billets pour le concert d'Amr Diab à Dubaï sont disponibles sur plusieurs grandes plateformes en ligne. Alors que les sites de vente primaire enregistrent souvent un trafic important et affichent rapidement complet, les sites de revente comme StubHub offrent une alternative fiable aux fans qui souhaitent s'assurer des places spécifiques ou obtenir des billets de dernière minute. Vous trouverez ci-dessous le lien direct vers la page officielle de vente de billets recommandée par Goal pour garantir un achat sûr et vérifié.

Combien coûtent les billets pour Amr Diab ?

Les tarifs de cet événement ont été conçus pour convenir à tous, des auditeurs occasionnels aux « Diabians » inconditionnels. Les billets les moins chers pour Amr Diab sont disponibles à partir de 295 AED pour les catégories Regular Standing et Silver. Pour ceux qui recherchent une expérience plus haut de gamme, les prix augmentent en fonction de la proximité de la scène et des avantages supplémentaires.

Places debout standard : à partir de 295 AED

à partir de 295 AED Places Silver/Gold : 449 AED - 549 AED

449 AED - 549 AED Places Diamond/VIP : 595 AED - 995 AED

595 AED - 995 AED Elevate Hospitality : à partir de 2 500 AED

Quand les billets pour Amr Diab seront-ils mis en vente ?

Les billets pour le spectacle très attendu du 4 avril à la Coca-Cola Arena ont officiellement dépassé la phase de prévente et sont désormais disponibles à la vente générale. Alors qu'un contingent limité était initialement réservé aux membres inscrits du fan club et aux partenaires bancaires, le stock restant est désormais ouvert au grand public.

En raison de l'énorme popularité de « El Hadaba », la mise en vente des billets a connu une demande sans précédent. Historiquement, les concerts d'Amr Diab à Dubaï affichent complet plusieurs semaines à l'avance, et 2026 ne fait pas exception. Les options abordables à 295 AED (Bronze et Regular Standing) sont les catégories qui partent le plus vite. Si vous constatez que ces sections sont encore disponibles, nous vous recommandons de finaliser votre achat immédiatement, car le stock secondaire fluctue d'heure en heure. Toutes les autres catégories, y compris Silver, Gold et VIP, sont actuellement disponibles et peuvent être réservées immédiatement.

Comment puis-je obtenir des billets pour Amr Diab ?

Le moyen le plus efficace et le plus sûr de garantir votre place est de réserver en ligne via des plateformes certifiées. GOAL vous recommande d'utiliser StubHub comme source principale pour cet événement. StubHub propose une interface conviviale où vous pouvez consulter un plan en temps réel de la Coca-Cola Arena, ce qui vous permet de choisir entre les zones debout, où l'ambiance est électrique, ou les gradins pour une meilleure vue sur le spectacle. Pour obtenir vos billets, rendez-vous sur le site web de StubHub, sélectionnez la gamme de prix souhaitée, puis passez à la caisse sécurisée. Le recours à une plateforme de revente réputée comme StubHub est particulièrement avantageux pour ce concert, car elle offre la garantie FanProtect, qui vous assure que vos billets sont valides ou que vous serez remboursé, un filet de sécurité essentiel à l'approche de l'événement et alors que les allocations officielles atteignent leur capacité maximale. Évitez d'acheter auprès de vendeurs non vérifiés sur les réseaux sociaux pour vous assurer que votre soirée avec le « roi de la pop arabe » se déroule sans accroc.

Tout ce que vous devez savoir sur la Coca-Cola Arena

La Coca-Cola Arena est une salle polyvalente ultramoderne située au cœur de City Walk, à Dubaï. Avec une capacité pouvant atteindre 17 000 places, c'est la plus grande salle couverte entièrement climatisée du Moyen-Orient. Elle se distingue par une superbe façade LED qui illumine la ligne d'horizon de Dubaï et offre une acoustique de classe mondiale, idéale pour un artiste de l'envergure d'Amr Diab.

L'arène est facilement accessible via le métro de Dubaï (station Burj Khalifa/Dubai Mall) et propose 42 loges d'entreprise pour ceux qui souhaitent vivre l'expérience « Elevate », qui comprend un accès prioritaire et un accueil privé. Veuillez noter que l'âge minimum requis pour les places debout est de 14 ans, tandis que les moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte dans toutes les sections.