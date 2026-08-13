La Saudi Pro League s'est transformée en une puissance mondiale du football, et Al-Shabab FC reste un élément clé de cette histoire. Souvent appelé les « lions blancs », ce géant basé à Riyad est la plus ancienne institution sportive de la capitale et demeure une influence majeure dans le football professionnel.

Assister à un match à domicile à la SHG Arena offre une atmosphère intimiste et de classe mondiale. La conception du stade garantit que chaque siège donne l'impression d'être au premier rang, vous plaçant au cœur de l'action. Qu'il s'agisse d'une affiche à fort enjeu contre l'un des Big Four ou d'un match de championnat plus classique, l'énergie des fidèles en noir et blanc est inégalée.

Laissez GOAL vous guider pour la saison 2026/27, de la recherche de billets parfois difficiles à trouver à la compréhension des différentes catégories de places, afin de prendre place dans la White Den.

Calendrier à venir d'Al-Shabab en 2026/27

La saison 2026/27 d'Al-Shabab débute à domicile contre Al Qadsiah le 13 août et s'étend jusqu'au 28 mai 2027. Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet du club, y compris la Coupe du Roi, la Saudi Pro League observant une pause entre la mi-décembre et la mi-février pour permettre à l'Arabie saoudite d'accueillir la Coupe d'Asie de l'AFC 2027.

Date et heure (KSA) Match Compétition Billets 13 août 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al Qadsiah Saudi Pro League Billets 16 août 2026 - 14:00 Al-Wehda vs Al Shabab Coupe du Roi Billets 22 août 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 25 août 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al Riyadh Saudi Pro League Billets 30 août 2026 - 12:05 Al Hazem vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 4 septembre 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al Hilal Saudi Pro League Billets 9 septembre 2026 - 11:55 Al Kholood vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 10 septembre 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al-Fayha Saudi Pro League Billets 17 septembre 2026 - 14:00 Al Shabab vs Al-Taawoun Saudi Pro League Billets 9 octobre 2026 - 13:00 Al Ittihad vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 15 octobre 2026 - 13:00 Al Shabab vs Al-Faisaly Saudi Pro League Billets 22 octobre 2026 - 13:00 Al Fateh vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 29 octobre 2026 - 13:00 Al Shabab vs Al Ahli Saudi Pro League Billets 5 novembre 2026 - 12:00 Abha vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 20 novembre 2026 - 12:00 Al Shabab vs Al-Ettifaq Saudi Pro League Billets 26 novembre 2026 - 12:00 Al Nassr vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 3 décembre 2026 - 12:00 Al Shabab vs Neom SC Saudi Pro League Billets 10 décembre 2026 - 12:00 Al Diriyah vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 14 décembre 2026 - 12:00 Al Qadsiah vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 11 février 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 18 février 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 25 février 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Hazem Saudi Pro League Billets 11 mars 2027 - 14:00 Al Hilal vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 18 mars 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Kholood Saudi Pro League Billets 2 avril 2027 - 13:00 Al-Fayha vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 8 avril 2027 - 13:00 Al-Taawoun vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 15 avril 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Ittihad Saudi Pro League Billets 18 avril 2027 - 13:00 Al-Faisaly vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 22 avril 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Fateh Saudi Pro League Billets 29 avril 2027 - 13:00 Al Ahli vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 6 mai 2027 - 13:00 Al Shabab vs Abha Saudi Pro League Billets 12 mai 2027 - 13:00 Al-Ettifaq vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 20 mai 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Nassr Saudi Pro League Billets 24 mai 2027 - 13:00 Neom SC vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 28 mai 2027 - 13:00 Al Shabab vs Al Diriyah Saudi Pro League Billets

La Saudi Pro League publie son calendrier complet de 34 journées par étapes, donc d'autres matches seront ajoutés à mesure que la saison avancera. Les horaires de coup d'envoi peuvent encore être ajustés à l'approche du match pour des raisons de diffusion.

Comment acheter des billets pour Al-Shabab en 2026/27 ?

Obtenir votre entrée pour voir les lions blancs à la SHG Arena est un processus numérique fluide, principalement géré via le portail officiel de billetterie d'Al-Shabab.

Alors que les billets de championnat classiques sont généralement mis en vente 10 à 14 jours avant le coup d'envoi, les événements à fort enjeu, comme les matches contre les Big Four, exigent souvent de s'y prendre tôt pour éviter les ventes éclair.

Vous pouvez également trouver des billets pour Al-Shabab sur des plateformes secondaires comme Ticombo, où des billets pour des matches, y compris des affiches très demandées contre des équipes comme Al-Hilal, offrent un moyen fiable d'obtenir votre place une fois les quotas officiels épuisés.

Combien coûtent les billets d'Al-Shabab ?

La tarification est pensée pour convenir à tous les supporters, avec des billets d'entrée standard à la SHG Arena allant de 30 SAR à 100 SAR, tandis que les places premium se situent généralement entre 250 SAR et 500 SAR. Pour ceux qui recherchent une hospitalité haut de gamme et les meilleures vues du stade, les salons VIP & Silver d'élite commencent à 1 200 SAR.

Si les quotas officiels sur Webook sont épuisés, des plateformes secondaires vérifiées comme Ticombo constituent une solution de repli fiable pour les supporters qui cherchent à obtenir des billets pour les grandes affiches.

À quoi faut-il s'attendre de la part d'Al-Shabab en 2026/27 ?

Al-Shabab FC, fondé en 1947, est le plus ancien club sportif de Riyad et un pilier majeur de l'histoire du football du pays. Sextuple champion de Saudi Pro League et premier vainqueur de trois titres de champion consécutifs, les « lions blancs » incarnent l'esprit résilient et compétitif de la capitale et sont depuis longtemps installés parmi l'élite du football saoudien.

La saison 2025/26 sous la direction d'Imanol Alguacil, l'ancien entraîneur très apprécié de la Real Sociedad, a été une saison contrastée. Sur la scène nationale, Al-Shabab a terminé 12e de Saudi Pro League et a atteint les quarts de finale de la Coupe du Roi, des résultats en deçà des ambitions du club. Sur le plan continental, en revanche, Al-Shabab a réalisé une campagne bien plus convaincante, atteignant la finale de la Gulf Club Champions League en tant que finaliste battu. Alguacil reste sur le banc pour 2026/27, le club cherchant à transformer ces promesses continentales en une régularité sur le plan national et à se rapprocher à nouveau des Big Four.

Histoire de la SHG Arena

La SHG Arena, anciennement connue sous le nom de Prince Khalid bin Sultan Stadium, est bien plus qu'un simple stade de football moderne ; c'est un symbole de la transformation d'Al-Shabab et de l'avenir des stades « boutique » en Arabie saoudite.

Ce stade « boutique » de 15 000 places est le cœur tactique du paysage sportif de Riyad. Sa conception rectangulaire, spécifique au football, a été pensée pour supprimer la piste d'athlétisme et rapprocher les supporters de l'action, garantissant que chaque chant de la White Den résonne directement sur la pelouse. Idéalement située dans le quartier nord d'Al-Sahafa, près de la station de métro Dr. Sulaiman Al-Habib, l'enceinte offre une expérience premium les jours de match, avec des loges VIP modernisées, un toit à membrane partagé pour plus de confort et le siège officiel du club sur place. Al-Shabab partage actuellement le site avec l'autre club de Riyad, Al-Riyadh, pour ses matches à domicile.