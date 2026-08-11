La Saudi Pro League continue de capter l’attention à l’échelle mondiale, avec des talents de tout premier plan, des ambiances électriques dans les stades et des rivalités féroces. Alors que la nouvelle saison débute, Al Hilal SFC affronte Al-Faisaly FC dans un choc palpitant de la 1re journée. Al Hilal, le club le plus titré de l’histoire du football saoudien, aborde ce match avec la volonté d’affirmer sa domination à domicile, tandis qu’Al-Faisaly espère créer la surprise dès le début de saison.

Chez GOAL, nous avons rassemblé toutes les informations essentielles sur le match, le lieu, le détail des prix et les liens directs pour vous aider à réserver dès maintenant vos billets pour Al Hilal SFC vs Al-Faisaly FC, en toute simplicité.

Quand a lieu Al Hilal vs Al-Faisaly ?

La rencontre de Saudi Pro League entre Al Hilal SFC et Al-Faisaly FC est programmée à la mi-août 2026 à la Kingdom Arena de Riyad, une enceinte ultramoderne.

Saudi Pro League - Journée 1 14 août 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Où acheter des billets pour Al Hilal vs Al-Faisaly ?

Obtenir des billets de première main via les portails officiels des clubs peut souvent s’avérer compliqué en raison de la forte demande des abonnés et des membres officiels. Les contingents officiels mis à disposition par les clubs affichent fréquemment complet quelques minutes seulement après leur mise en vente.

Heureusement, les plateformes de revente de billets offrent une alternative sûre, fiable et pratique aux supporters qui souhaitent obtenir des places garanties. Vous pouvez acheter des billets vérifiés directement via des places de marché secondaires comme Ticombo, qui met en relation les supporters avec des vendeurs du monde entier.

Combien coûtent les billets pour Al Hilal vs Al-Faisaly ?

Les prix des billets pour les matches de Saudi Pro League varient en fonction de l’emplacement du siège, de la qualité de la vue et des prestations d’hospitalité incluses. Les options les moins chères commencent à environ 500 SAR pour des places standard en tribune supérieure derrière les buts, ce qui rend l’accès abordable pour les supporters au budget limité.

Places standard derrière le but : de 500 SAR à 750 SAR

Catégorie 1 latérale / tribune basse le long du terrain : de 800 SAR à 1 500 SAR

Packages VIP premium et hospitalité club : de 2 500 SAR à 5 000+ SAR

Pour les supporters à la recherche d’une option économique, les places en admission générale derrière le but offrent un excellent rapport qualité-prix tout en vous plongeant au cœur de l’ambiance passionnée des fans à domicile. Si vous recherchez un confort maximal et les meilleurs angles de vue, les places premium latérales ou les loges exécutives avec hospitalité proposent nourriture, boissons et sièges de luxe rembourrés inclus.

Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir sur Al Hilal vs Al-Faisaly

Historique des confrontations entre Al Hilal et Al-Faisaly :

Les dernières infos sur les équipes d’Al Hilal et d’Al-Faisaly :

La forme d’Al Hilal et d’Al-Faisaly :

Tout ce qu’il faut savoir sur la Kingdom Arena

Située au cœur de Riyad, la Kingdom Arena est l’un des stades polyvalents semi-couverts les plus avancés technologiquement au monde. Conçue spécifiquement pour créer une atmosphère intime et intimidante, l’enceinte dispose d’un toit entièrement rétractable et de systèmes de climatisation ultramodernes, garantissant des températures confortables pour les joueurs et les supporters quelles que soient les conditions météorologiques extérieures.

Informations clés sur le stade pour les spectateurs le jour du match :

Capacité : plus de 26 000 places assises modernes

Adresse : Boulevard Hall, Al Hada, Riyad, Arabie saoudite

Équipements : coursives premium, espaces de restauration haut de gamme, boutiques officielles pour les supporters et suites VIP exécutives

Transport : accès facile via les services de VTC, les réseaux de taxis et les zones de stationnement dédiées les jours de match autour du quartier du Boulevard

Il est conseillé aux visiteurs d’arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi afin de passer les contrôles de sécurité sans encombre, de découvrir les installations du stade et de rejoindre leur siège avant le début des shows lumineux d’avant-match.