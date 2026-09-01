La Süper Lig turque ne manque jamais de divertir et de faire vibrer. Des ambiances électrisantes les jours de match, des rencontres prolifiques et des courses au titre passionnantes ne sont que quelques-unes des raisons séduisantes pour lesquelles les supporters se ruent pour réserver leurs billets. Vous pouvez dès aujourd’hui obtenir des places pour certains grands matches à venir.
Pour ajouter encore à l’excitation de la Süper Lig cette saison, les grands clubs ont sorti le chéquier pour faire venir certains des plus grands noms du sport.
Fenerbahce a dépensé 39 millions d’euros pour Mason Greenwood en provenance de Marseille et Galatasaray a remporté le bras de fer avec d’autres clubs européens pour s’attacher la signature de Rafael Leão, de l’AC Milan, pour 38 millions d’euros. Mais le transfert qui a bien sûr fait les gros titres a été réalisé par Trabzonspor, qui a sensationnellement attiré Mohamed Salah libre.
Galatasaray a remporté la Süper Lig pour la quatrième saison consécutive la saison dernière, une performance également réalisée entre 1997 et 2000. Les hommes d’Okan Buruk, à Istanbul, visent désormais un cinquième titre d’affilée, qui serait un record. Cependant, d’autres géants du football turc, comme Fenerbahce, Besiktas et Trabzonspor, auront à cœur de les en empêcher.
Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de la Süper Lig turque, notamment le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.
Les affiches à venir à ne pas manquer en Süper Lig turque
Date et heure (locales)
Affiche
Lieu
Billets
ven. 4 sept. (20 h)
Istanbul Başakşehir vs Galatasaray
Stade Başakşehir Fatih Terim (Istanbul)
sam. 5 sept. (20 h)
Fenerbahçe vs Beşiktaş
Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul)
dim. 6 sept. (20 h)
Trabzonspor vs Gençlerbirliği
Complexe sportif Şenol Güneş (Trabzon)
ven. 11 sept. (20 h)
Beşiktaş vs Erzurumspor
Stade Tüpraş (Istanbul)
dim. 13 sept. (20 h)
Galatasaray vs Kocaelispor
Complexe sportif Ali Sami Yen - RAMS Park (Istanbul)
lun. 14 sept. (20 h)
Gaziantep vs Fenerbahçe
Stade de Gaziantep (Gaziantep)
sam. 19 sept. (20 h)
Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği
Stade Başakşehir Fatih Terim (Istanbul)
sam. 19 sept. (20 h)
Trabzonspor vs Galatasaray
Complexe sportif Şenol Güneş (Trabzon)
dim. 20 sept. (17 h)
Fenerbahçe vs Eyüpspor
Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul)
dim. 20 sept. (20 h)
Amed vs Beşiktaş
Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)
Comment acheter des billets de Süper Lig turque
Les billets officiels pour les matches de Süper Lig turque peuvent être achetés via la plateforme centralisée de billetterie électronique Passo, ou l’application mobile Passo, et ils sont généralement mis en vente seulement 3 à 5 jours avant chaque journée de championnat spécifique.
Les clubs les plus en vue, comme Galatasaray ou Fenerbahçe, ouvrent d’abord des fenêtres de vente prioritaires pour les membres du club ou les niveaux premium de cartes supporters.
En raison de lois sportives turques strictes destinées à empêcher la violence et le trafic de billets, vous ne pouvez pas simplement acheter un billet standard ; il doit être lié électroniquement à une carte d’identité de supporter autorisée.
Avant d’acheter un billet, chaque personne présente doit disposer d’une Passo Taraftar Card active, anciennement connue sous le nom de Passolig. Une carte ne peut pas être utilisée pour faire entrer plusieurs personnes dans le stade.
Pour demander une carte, vous devez vous rendre sur le site officiel de Passo Taraftar ou télécharger l’application mobile Passo. Les supporters étrangers/touristes doivent sélectionner l’option passeport étranger, saisir les détails de leur passeport et télécharger une photo nette du passeport.
En outre, les supporters peuvent acheter des billets de Süper Lig turque sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par d’autres canaux, offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets à la dernière minute.
Combien coûtent les billets de Süper Lig turque ?
Les billets officiels pour les matches de Süper Lig turque coûtent généralement entre 1 000 TL et 15 000 TL (de 25 € à plus de 400 €), mais les tarifs varient fortement selon le profil du club recevant, l’adversaire et la catégorie de place choisie.
La tarification se divise nettement selon des critères compétitifs et géographiques :
Les grands clubs : les places standard pour les matches à domicile de Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) et Beşiktaş (stade Tüpraş) commencent généralement autour de 30 € à 150 €, tandis que les derbies locaux les plus prestigieux peuvent voir les prix grimper à plus de 100 € à 350 €.
Clubs de milieu de tableau et clubs anatoliens : ces équipes plus modestes basées hors de la capitale, Istanbul (par exemple Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa), proposent des billets très abordables, avec des places adultes standard qui démarrent souvent à moins de 20 €.
Gardez un œil sur les portails officiels de billetterie des clubs pour plus d’informations ou sur les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.
Stades et enceintes de la Süper Lig turque
Club
Stade et emplacement
Capacité
Galatasaray
RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul)
53 978
Fenerbahçe
Şükrü Saracoğlu (Istanbul)
47 911
Beşiktaş
Stade Tüpraş (Beşiktaş)
42 445
Konyaspor
Stade métropolitain de Konya (Konya)
42 000
Trabzonspor
Papara Park (Trabzon)
41 000
Gaziantep
Stade de Gaziantep (Gaziantep)
35 574
Kocaelispor
Stade de Kocaeli (İzmit)
34 829
Samsunspor
Stade Samsun 19 Mayıs (Samsun)
34 303
Amed
Stade de Diyarbakır (Diyarbakır)
33 000
Erzurumspor
Stade Kazım Karabekir (Erzurum)
21 374
Gençlerbirliği
Stade d’Eryaman (Ankara)
20 500
Göztepe
Stade Gürsel Aksel (İzmir)
19 713
Istanbul Başakşehir
Stade Başakşehir Fatih Terim (Istanbul)
17 067
Rizespor
Stade Çaykur Didi (Rize)
15 197
Corum
Stade municipal de Çorum (Çorum)
15 000
Kasımpaşa
Stade Recep Tayyip Erdoğan (Istanbul)
13 797
Eyüpspor
Stade Recep Tayyip Erdoğan (Istanbul)
13 797
Alanyaspor
Stade Alanya Oba (Alanya)
9 789