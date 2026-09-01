La Süper Lig turque ne manque jamais de divertir et de faire vibrer. Des ambiances électrisantes les jours de match, des rencontres prolifiques et des courses au titre passionnantes ne sont que quelques-unes des raisons séduisantes pour lesquelles les supporters se ruent pour réserver leurs billets. Vous pouvez dès aujourd’hui obtenir des places pour certains grands matches à venir.

Pour ajouter encore à l’excitation de la Süper Lig cette saison, les grands clubs ont sorti le chéquier pour faire venir certains des plus grands noms du sport.

Fenerbahce a dépensé 39 millions d’euros pour Mason Greenwood en provenance de Marseille et Galatasaray a remporté le bras de fer avec d’autres clubs européens pour s’attacher la signature de Rafael Leão, de l’AC Milan, pour 38 millions d’euros. Mais le transfert qui a bien sûr fait les gros titres a été réalisé par Trabzonspor, qui a sensationnellement attiré Mohamed Salah libre.

Galatasaray a remporté la Süper Lig pour la quatrième saison consécutive la saison dernière, une performance également réalisée entre 1997 et 2000. Les hommes d’Okan Buruk, à Istanbul, visent désormais un cinquième titre d’affilée, qui serait un record. Cependant, d’autres géants du football turc, comme Fenerbahce, Besiktas et Trabzonspor, auront à cœur de les en empêcher.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de la Süper Lig turque, notamment le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Süper Lig turque

Date et heure (locales) Affiche Lieu Billets ven. 4 sept. (20 h) Istanbul Başakşehir vs Galatasaray Stade Başakşehir Fatih Terim (Istanbul) Billets sam. 5 sept. (20 h) Fenerbahçe vs Beşiktaş Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Billets dim. 6 sept. (20 h) Trabzonspor vs Gençlerbirliği Complexe sportif Şenol Güneş (Trabzon) Billets ven. 11 sept. (20 h) Beşiktaş vs Erzurumspor Stade Tüpraş (Istanbul) Billets dim. 13 sept. (20 h) Galatasaray vs Kocaelispor Complexe sportif Ali Sami Yen - RAMS Park (Istanbul) Billets lun. 14 sept. (20 h) Gaziantep vs Fenerbahçe Stade de Gaziantep (Gaziantep) Billets sam. 19 sept. (20 h) Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği Stade Başakşehir Fatih Terim (Istanbul) Billets sam. 19 sept. (20 h) Trabzonspor vs Galatasaray Complexe sportif Şenol Güneş (Trabzon) Billets dim. 20 sept. (17 h) Fenerbahçe vs Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Billets dim. 20 sept. (20 h) Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Billets

Comment acheter des billets de Süper Lig turque

Les billets officiels pour les matches de Süper Lig turque peuvent être achetés via la plateforme centralisée de billetterie électronique Passo, ou l’application mobile Passo, et ils sont généralement mis en vente seulement 3 à 5 jours avant chaque journée de championnat spécifique.

Les clubs les plus en vue, comme Galatasaray ou Fenerbahçe, ouvrent d’abord des fenêtres de vente prioritaires pour les membres du club ou les niveaux premium de cartes supporters.

En raison de lois sportives turques strictes destinées à empêcher la violence et le trafic de billets, vous ne pouvez pas simplement acheter un billet standard ; il doit être lié électroniquement à une carte d’identité de supporter autorisée.

Avant d’acheter un billet, chaque personne présente doit disposer d’une Passo Taraftar Card active, anciennement connue sous le nom de Passolig. Une carte ne peut pas être utilisée pour faire entrer plusieurs personnes dans le stade.

Pour demander une carte, vous devez vous rendre sur le site officiel de Passo Taraftar ou télécharger l’application mobile Passo. Les supporters étrangers/touristes doivent sélectionner l’option passeport étranger, saisir les détails de leur passeport et télécharger une photo nette du passeport.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de Süper Lig turque sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par d’autres canaux, offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets de Süper Lig turque ?

Les billets officiels pour les matches de Süper Lig turque coûtent généralement entre 1 000 TL et 15 000 TL (de 25 € à plus de 400 €), mais les tarifs varient fortement selon le profil du club recevant, l’adversaire et la catégorie de place choisie.

La tarification se divise nettement selon des critères compétitifs et géographiques :

Les grands clubs : les places standard pour les matches à domicile de Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) et Beşiktaş (stade Tüpraş) commencent généralement autour de 30 € à 150 €, tandis que les derbies locaux les plus prestigieux peuvent voir les prix grimper à plus de 100 € à 350 €.

Clubs de milieu de tableau et clubs anatoliens : ces équipes plus modestes basées hors de la capitale, Istanbul (par exemple Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa), proposent des billets très abordables, avec des places adultes standard qui démarrent souvent à moins de 20 €.

Gardez un œil sur les portails officiels de billetterie des clubs pour plus d’informations ou sur les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Stades et enceintes de la Süper Lig turque

Club Stade et emplacement Capacité Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul) 53 978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (Istanbul) 47 911 Beşiktaş Stade Tüpraş (Beşiktaş) 42 445 Konyaspor Stade métropolitain de Konya (Konya) 42 000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41 000 Gaziantep Stade de Gaziantep (Gaziantep) 35 574 Kocaelispor Stade de Kocaeli (İzmit) 34 829 Samsunspor Stade Samsun 19 Mayıs (Samsun) 34 303 Amed Stade de Diyarbakır (Diyarbakır) 33 000 Erzurumspor Stade Kazım Karabekir (Erzurum) 21 374 Gençlerbirliği Stade d’Eryaman (Ankara) 20 500 Göztepe Stade Gürsel Aksel (İzmir) 19 713 Istanbul Başakşehir Stade Başakşehir Fatih Terim (Istanbul) 17 067 Rizespor Stade Çaykur Didi (Rize) 15 197 Corum Stade municipal de Çorum (Çorum) 15 000 Kasımpaşa Stade Recep Tayyip Erdoğan (Istanbul) 13 797 Eyüpspor Stade Recep Tayyip Erdoğan (Istanbul) 13 797 Alanyaspor Stade Alanya Oba (Alanya) 9 789



