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Comment acheter des billets de Süper Lig 2026/27 : matchs à venir, prix, informations sur les stades et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des billets pour les prochains matches de Süper Lig en Turquie

La Süper Lig turque ne manque jamais de divertir et de faire vibrer. Des ambiances électrisantes les jours de match, des rencontres prolifiques et des courses au titre passionnantes ne sont que quelques-unes des raisons séduisantes pour lesquelles les supporters se ruent pour réserver leurs billets. Vous pouvez dès aujourd’hui obtenir des places pour certains grands matches à venir.

Pour ajouter encore à l’excitation de la Süper Lig cette saison, les grands clubs ont sorti le chéquier pour faire venir certains des plus grands noms du sport.

Fenerbahce a dépensé 39 millions d’euros pour Mason Greenwood en provenance de Marseille et Galatasaray a remporté le bras de fer avec d’autres clubs européens pour s’attacher la signature de Rafael Leão, de l’AC Milan, pour 38 millions d’euros. Mais le transfert qui a bien sûr fait les gros titres a été réalisé par Trabzonspor, qui a sensationnellement attiré Mohamed Salah libre.

Galatasaray a remporté la Süper Lig pour la quatrième saison consécutive la saison dernière, une performance également réalisée entre 1997 et 2000. Les hommes d’Okan Buruk, à Istanbul, visent désormais un cinquième titre d’affilée, qui serait un record. Cependant, d’autres géants du football turc, comme Fenerbahce, Besiktas et Trabzonspor, auront à cœur de les en empêcher.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets de la Süper Lig turque, notamment le calendrier à venir, où vous pouvez acheter des billets de match et combien ils coûtent.

Les affiches à venir à ne pas manquer en Süper Lig turque

Date et heure (locales)

Affiche

Lieu

Billets

ven. 4 sept. (20 h)

Istanbul Başakşehir vs Galatasaray

Stade Başakşehir Fatih Terim (Istanbul)

Billets

sam. 5 sept. (20 h)

Fenerbahçe vs Beşiktaş

Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul)

Billets

dim. 6 sept. (20 h)

Trabzonspor vs Gençlerbirliği

Complexe sportif Şenol Güneş (Trabzon)

Billets

ven. 11 sept. (20 h)

Beşiktaş vs Erzurumspor

Stade Tüpraş (Istanbul)

Billets

dim. 13 sept. (20 h)

Galatasaray vs Kocaelispor

Complexe sportif Ali Sami Yen - RAMS Park (Istanbul)

Billets

lun. 14 sept. (20 h)

Gaziantep vs Fenerbahçe

Stade de Gaziantep (Gaziantep)

Billets

sam. 19 sept. (20 h)

Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği

Stade Başakşehir Fatih Terim (Istanbul)

Billets

sam. 19 sept. (20 h)

Trabzonspor vs Galatasaray

Complexe sportif Şenol Güneş (Trabzon)

Billets

dim. 20 sept. (17 h)

Fenerbahçe vs Eyüpspor

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul)

Billets

dim. 20 sept. (20 h)

Amed vs Beşiktaş

Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)

Billets

Comment acheter des billets de Süper Lig turque

Les billets officiels pour les matches de Süper Lig turque peuvent être achetés via la plateforme centralisée de billetterie électronique Passo, ou l’application mobile Passo, et ils sont généralement mis en vente seulement 3 à 5 jours avant chaque journée de championnat spécifique.

Les clubs les plus en vue, comme Galatasaray ou Fenerbahçe, ouvrent d’abord des fenêtres de vente prioritaires pour les membres du club ou les niveaux premium de cartes supporters.

En raison de lois sportives turques strictes destinées à empêcher la violence et le trafic de billets, vous ne pouvez pas simplement acheter un billet standard ; il doit être lié électroniquement à une carte d’identité de supporter autorisée.

Avant d’acheter un billet, chaque personne présente doit disposer d’une Passo Taraftar Card active, anciennement connue sous le nom de Passolig. Une carte ne peut pas être utilisée pour faire entrer plusieurs personnes dans le stade.

Pour demander une carte, vous devez vous rendre sur le site officiel de Passo Taraftar ou télécharger l’application mobile Passo. Les supporters étrangers/touristes doivent sélectionner l’option passeport étranger, saisir les détails de leur passeport et télécharger une photo nette du passeport.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de Süper Lig turque sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par d’autres canaux, offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets de Süper Lig turque ?

Les billets officiels pour les matches de Süper Lig turque coûtent généralement entre 1 000 TL et 15 000 TL (de 25 € à plus de 400 €), mais les tarifs varient fortement selon le profil du club recevant, l’adversaire et la catégorie de place choisie.

La tarification se divise nettement selon des critères compétitifs et géographiques :

Les grands clubs : les places standard pour les matches à domicile de Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) et Beşiktaş (stade Tüpraş) commencent généralement autour de 30 € à 150 €, tandis que les derbies locaux les plus prestigieux peuvent voir les prix grimper à plus de 100 € à 350 €.

Clubs de milieu de tableau et clubs anatoliens : ces équipes plus modestes basées hors de la capitale, Istanbul (par exemple Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa), proposent des billets très abordables, avec des places adultes standard qui démarrent souvent à moins de 20 €.

Gardez un œil sur les portails officiels de billetterie des clubs pour plus d’informations ou sur les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Stades et enceintes de la Süper Lig turque

Club

Stade et emplacement

Capacité

Galatasaray

RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul)

53 978

Fenerbahçe

Şükrü Saracoğlu (Istanbul)

47 911

Beşiktaş

Stade Tüpraş (Beşiktaş)

42 445

Konyaspor

Stade métropolitain de Konya (Konya)

42 000

Trabzonspor

Papara Park (Trabzon)

41 000

Gaziantep

Stade de Gaziantep (Gaziantep)

35 574

Kocaelispor

Stade de Kocaeli (İzmit)

34 829

Samsunspor

Stade Samsun 19 Mayıs (Samsun)

34 303

Amed

Stade de Diyarbakır (Diyarbakır)

33 000

Erzurumspor

Stade Kazım Karabekir (Erzurum)

21 374

Gençlerbirliği

Stade d’Eryaman (Ankara)

20 500

Göztepe

Stade Gürsel Aksel (İzmir)

19 713

Istanbul Başakşehir

Stade Başakşehir Fatih Terim (Istanbul)

17 067

Rizespor

Stade Çaykur Didi (Rize)

15 197

Corum

Stade municipal de Çorum (Çorum)

15 000

Kasımpaşa

Stade Recep Tayyip Erdoğan (Istanbul)

13 797

Eyüpspor

Stade Recep Tayyip Erdoğan (Istanbul)

13 797

Alanyaspor

Stade Alanya Oba (Alanya)

9 789


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