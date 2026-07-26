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Comment acheter des billets de Serie A 2026/27 : calendrier des journées, prix moyens et plus encore

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Réalisez votre rêve de Serie A en réservant des billets pour un match cette saison

Réputée pour sa riche histoire, son style de jeu technique, sa rigueur défensive et sa fanbase passionnée, la Serie A figure régulièrement parmi les championnats les plus relevés du football mondial. 

La Serie A abrite plusieurs des clubs les plus titrés et les plus prestigieux du football, notamment la Juventus, l’Inter Milan et l’AC Milan. Ces équipes ont joué un rôle clé dans l’histoire du football européen. Si la Juve domine le palmarès historique de la Serie A avec 36 scudetti, l’Inter Milan est le champion en titre, après avoir décroché le sacre 2025/26 avec 11 points d’avance.

Une nouvelle saison de Serie A passionnante se profile, alors laissez GOAL vous guider pour savoir comment obtenir un billet pour un match de Serie A, où les acheter et quels sont les prix actuels.

Billets Serie A 2026/27Réservez maintenant

Matchs à venir de la 1re journée de Serie A et billets

Date et heure (CET)AfficheStadeBillets
sam. 22 août, 18:30Inter Milan vs MonzaStade San Siro (Milan)Billets
sam. 22 août, 18:30Udinese vs ComoBluenergy Stadium (Udine)Billets
sam. 22 août, 20:45Genoa vs NapoliStade Luigi Ferraris (Gênes)Billets
sam. 22 août, 20:45Parma vs CagliariStade Ennio Tardini (Parme)Billets
dim. 23 août, 18:30Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (Frosinone)Billets
dim. 23 août, 18:30Venezia vs LecceStade Pier Luigi Penzo (Venise)Billets
dim. 23 août, 20:45Atalanta vs SassuoloNew Balance Arena (Bergame)Billets
dim. 23 août, 20:45Torino vs AC MilanStade Olympique Grande Torino (Turin)Billets
lun. 24 août, 18:30Bologna vs LazioStade Renato Dall'Ara (Bologne)Billets
lun. 24 août, 20:45Roma vs FiorentinaStadio Olimpico (Rome)Billets

Matchs à venir de la 2e journée de Serie A et billets

Date et heure (CET)AfficheStadeBillets
ven. 28 août, 20:45AC Milan vs VeneziaStade San Siro (Milan)Billets
sam. 29 août, 18:30Fiorentina vs FrosinoneStade Artemio Franchi (Florence)Billets
sam. 29 août, 18:30Monza vs UdineseStadio Brianteo (Monza)Billets
sam. 29 août, 18:30Sassuolo vs TorinoMapei Stadium (Reggio Emilia)Billets
sam. 29 août, 20:45Juventus vs ParmaAllianz Stadium (Turin)Billets
dim. 30 août, 18:30Napoli vs ComoStadio Diego Armando Maradona (Naples)Billets
dim. 30 août, 20:45Cagliari vs Inter MilanUnipol Domus (Cagliari)Billets
dim. 30 août, 20:45Lazio vs GenoaStadio Olimpico (Rome)Billets
lun. 31 août, 18:30Lecce vs RomaStadio Ettore Giardiniero (Lecce)Billets
lun. 31 août, 20:45Atalanta vs BolognaNew Balance Arena (Bergame)Billets

Comment acheter des billets de Serie A

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Serie A, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des offres hospitalité supplémentaires. 

Pour acheter des billets de Serie A, la méthode la plus fiable consiste à vous rendre sur les sites officiels des clubs, puis à aller dans la section « billets ». 

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, si vous cherchez à obtenir des places avant leur mise en vente officielle, ou peut-être si vous souhaitez trouver des billets de dernière minute, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires comme StubHub.

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Combien coûtent les billets de Serie A ?

Le prix des billets de Serie A varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior et senior, mais ces catégories diffèrent d’un club à l’autre, les billets les moins chers commençant autour de 40 € sur les sites de revente.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influe fortement sur le prix du billet, les meilleures vues étant les plus coûteuses. Certains clubs classent aussi les matches par catégorie, les grandes affiches contre des adversaires prestigieux, comme le derby de Milan (AC Milan vs Inter Milan) et le derby de Rome (Roma vs Lazio), entrant dans la tranche la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Ci-dessous, GOAL vous présente les clubs de Serie A 2026-2027, leurs stades, les fourchettes de prix attendues pour les billets de match, ainsi que les prix d’entrée des abonnements.

Clubs de Serie A 2026-27 par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (adulte)Abonnement (adulte)
AC MilanStade San Siro30 € - 220 €À partir de 430 €
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)35 € - 160 €À partir de 340 €
BolognaStadio Renato Dall'Ara25 € - 130 €À partir de 240 €
CagliariUnipol Domus25 € - 120 €À partir de 300 €
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia30 € - 140 €À partir de 390 €
FiorentinaStadio Artemio Franchi25 € - 130 €À partir de 350 €
FrosinoneStadio Benito Stirpe20 € - 100 €À partir de 160 €
GenoaStadio Luigi Ferraris25 € - 120 €À partir de 200 €
Inter MilanStade San Siro30 € - 240 €À partir de 399 €
JuventusAllianz Stadium35 € - 250 €À partir de 430 €
LazioStadio Olimpico25 € - 140 €À partir de 280 €
LecceStadio Via del Mare20 € - 110 €À partir de 170 €
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)25 € - 120 €À partir de 230 €
NapoliStadio Diego Armando Maradona30 € - 180 €À partir de 250 €
ParmaStadio Ennio Tardini25 € - 120 €À partir de 190 €
RomaStadio Olimpico30 € - 160 €À partir de 277 €
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore20 € - 110 €À partir de 150 €
TorinoStadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 €À partir de 220 €
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 €À partir de 180 €
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo30 € - 130 €À partir de 250 €

Tout ce qu’il faut savoir sur la Serie A

La Serie A est réputée comme l’un des championnats de football les plus prestigieux de la planète, avec certains des clubs les plus importants et les plus soutenus au monde, comme la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan, tous dotés d’une histoire longue et glorieuse.

La Serie A attire également toute une série de joueurs talentueux. Il n’est donc pas surprenant que des supporters venus des quatre coins du globe souhaitent se rendre en Italie pour assister en personne à ce spectacle palpitant. Au-delà du football de très haut niveau, beaucoup s’y rendent aussi en nombre pour découvrir tout ce que le pays a à offrir.

Avant le début de la saison 1929-30 en Italie, une restructuration du championnat d’Italie existant, disputé depuis 1898, en un format national de championnat aller-retour a eu lieu, établissant ainsi la formule de la Serie A telle que nous la connaissons et l’aimons aujourd’hui.

Réputée pour sa riche histoire, son style de jeu technique, sa rigueur défensive et sa fanbase passionnée, la Serie A est régulièrement classée parmi les championnats les plus forts du football mondial. Lors de la campagne 2025/26, la Serie A occupait la deuxième place du classement des coefficients de l’UEFA, établi selon les performances en compétitions européennes sur les cinq dernières saisons, derrière la Premier League anglaise et devant la Liga espagnole.

L’Inter Milan est le champion en titre, après avoir remporté son deuxième titre de Serie A en l’espace de trois saisons et le 21e de son histoire lors du dernier exercice. Les Nerazzurri ont également décroché la Coppa Italia, pour s’offrir plusieurs trophées sur une même saison pour la première fois depuis leur célèbre triplé de 2009/2010.

Cependant, c’est la Juventus qui domine très nettement toutes les autres en termes de titres de champion remportés. La Vieille Dame en compte pas moins de 36, dont une série de neuf sacres consécutifs entre 2011 et 2020.

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