Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
Book Al-Ittihad Tickets

Traduit par

Comment acheter des billets d'Al-Ittihad pour 2026/27 : prix et calendrier de la Saudi Pro League

SHOPPING
Travel
Saudi Pro League
Al Ittihad

Découvrez en personne l’héritage du plus ancien club d’Arabie saoudite

Al-Ittihad aborde la saison 2026/27 sous les ordres de son nouvel entraîneur principal Jens Wissing, une nomination surprise en provenance du Gamba Osaka, au Japon, après le départ de Sergio Conceicao à la suite d’une décevante cinquième place. Basé à Djeddah, le « club du peuple » reste la plus ancienne institution sportive d’Arabie saoudite et un habitué de l’atmosphère du « mur jaune » au King Abdullah Sports City. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour acheter des billets cette saison.

Réserver des billets pour Al Ittihad Acheter maintenant

Calendrier 2026/27 d’Al-Ittihad en Saudi Pro League

La SPL publie son calendrier de 34 journées par blocs, donc seules les six premières journées ont des dates confirmées pour l’instant. Les grands derbies d’Al-Ittihad ont déjà des numéros de journée confirmés, même lorsque la date exacte reste encore à déterminer.

Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
sam. 15 août 2026, 23 h 00Al Ittihad vs Al KholoodAlinma Stadium (domicile)Saudi Pro LeagueBillets
ven. 21 août 2026, 23 h 00Al Qadsiah vs Al IttihadPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (extérieur)Saudi Pro LeagueBillets
lun. 24 août 2026, 23 h 00Al Ittihad vs Al HazemPrince Abdullah Al-Faisal Stadium (domicile)Saudi Pro LeagueBillets
sam. 29 août 2026, 23 h 00Al Fateh vs Al IttihadMaydan Tamweel Al Oula (extérieur)Saudi Pro LeagueBillets
sam. 5 septembre 2026, 23 h 00Al Ittihad vs Al NassrAlinma Stadium (domicile)Saudi Pro LeagueBillets
mar. 8 septembre 2026, 23 h 00Al Ittihad vs Al FayhaAlinma Stadium (domicile)Saudi Pro LeagueBillets
À confirmer, journée 8Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, match aller)Kingdom Arena (extérieur)Saudi Pro League, journée 8Billets
À confirmer, journée 15Al Ittihad vs Al Ahli (derby de Djeddah, match aller)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (domicile)Saudi Pro League, journée 15Billets
À confirmer, journée 25Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, match retour)King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (domicile)Saudi Pro League, journée 25Billets
À confirmer, journée 32Al Ahli vs Al Ittihad (derby de Djeddah, match retour)King Abdullah Sports City (extérieur)Saudi Pro League, journée 32Billets

Comment acheter des billets d’Al-Ittihad

  • La principale voie d’accès est le portail officiel de billetterie d’Al-Ittihad ou l’application dédiée du club.
  • Les billets standards de championnat sont généralement mis en vente 10 à 14 jours avant le coup d’envoi.
  • Pour les affiches très demandées comme le derby de Djeddah, les niveaux d’adhésion offrent un accès anticipé avant l’affluence générale.
  • Si les contingents officiels sont épuisés, des plateformes secondaires comme Ticombo proposent des billets à partir de 75 SAR.

Combien coûtent les billets d’Al-Ittihad ?

  • Entrée standard : 50 SAR à 125 SAR
  • Places premium : 300 SAR à 700 SAR
  • Salons VIP et Gold : à partir de 1 800 SAR, avec restauration haut de gamme et les meilleures vues du stade
  • Marché secondaire via Ticombo : généralement à partir d’environ 75 SAR, avec des variations selon la demande

Réserver des billets pour Al Ittihad Acheter maintenant

À quoi s’attendre pour Al-Ittihad en 2026/27

Fondé en 1927, Al-Ittihad est le plus ancien club sportif d’Arabie saoudite et un double vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC, avec une longue histoire de titres nationaux. La saison 2025/26 a toutefois été une déception : l’équipe de Sergio Conceicao a terminé cinquième, à 31 points du champion Al-Nassr, a été battue en demi-finales de la King’s Cup et a quitté l’AFC Champions League Elite au stade des quarts de finale. Conceicao est parti d’un commun accord en juin 2026 après avoir échoué à remporter un trophée.

Ligue des Champions AFC - Qualification
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Le club a réagi en se tournant vers Jens Wissing, un entraîneur allemand de 38 ans avec seulement sept mois d’expérience à la tête d’une équipe première, mais qui arrive après avoir conduit le Gamba Osaka au titre en AFC Champions League Two, en battant Al-Nassr en finale au passage. C’est une rupture avec l’approche habituelle d’Al-Ittihad, davantage portée sur les grands noms, le club privilégiant la reconstruction tactique à la réputation. Karim Benzema et N'Golo Kante restent au cœur de l’effectif alors que Wissing cherche à ramener Al-Ittihad au sommet du football saoudien.

Réserver des billets pour Al Ittihad Acheter maintenant

Histoire du King Abdullah Sports City

Communément surnommé le « Joyau », le King Abdullah Sports City est un stade d’environ 62 000 places et le joyau des infrastructures sportives de Djeddah. Son architecture est conçue pour amplifier le bruit de la foule, afin que chaque clameur se répercute sur la pelouse. Située à quelques minutes de route de la côte nord de Djeddah, l’enceinte propose de vastes fan zones ainsi que la mégaboutique officielle du club, et elle est partagée avec l’autre club de Djeddah, Al-Ahli.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google