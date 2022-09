La deuxième semaine de la C1 présente quelques matches marquants, avec le retour de Lewandowski au Bayern et celui d'Haaland au BvB.

La phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23 est une affaire de vitesse et de précipitation, car l'UEFA a été obligée de faire coïncider la totalité des matches de la phase préliminaire avec le coup d'envoi de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar en novembre. Ainsi, la phase de groupes se déroulera entre le 7 septembre et le 2 novembre, ce qui laisse peu de répit aux équipes participantes. Cela peut en fait servir à niveler le terrain de jeu par rapport aux dernières saisons. Liverpool a déjà perdu autant de matches qu'en 2021-22 et 2020-21 et le premier tour a réservé quelques surprises supplémentaires : Bruges a battu Leverkusen, le Dinamo Zagreb a éliminé Chelsea - ce qui a coûté son poste à Thomas Tuchel - et le Shakhtar a battu Leipzig à l'extérieur. À l'approche de la deuxième semaine, nous nous penchons sur certains des matches les plus marquants de la Ligue des champions, avec des retrouvailles à l'horizon.

Bayern Munich - Barcelone

Le derby Robert Lewandowski. Après que le Polonais ait inscrit trois buts à Plzen pour ses débuts européens avec le FC Barcelone. Lewandowski compte désormais neuf buts en six matches pour le Barça et il revient dans son ancien club en excellente forme pour affronter une équipe qui a fait trois matches nuls en six matches de Bundesliga cette saison. Le Barça a encore mal après la raclée 8-2 infligée par un Bayern impérial en quarts de finale de la C1 2020 et tentera de prendre sa revanche sur les champions allemands de Julian Nagelsmann, qui sont loin d'être rassurants.

Manchester City - Borussia Dortmund

Le derby Erling Haaland. Le Norvégien a inscrit deux buts lors de la victoire 4-0 contre Séville, portant son total à 12 en huit apparitions depuis son transfert du Westfalenstadion cet été. La soirée pourrait être assez désagréable pour les deux plus grands clubs allemands. Le Bayern n'a pas mâché ses mots à l'égard de Lewandowski lorsqu'il cherchait à partir et le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, n'a peut-être pas choisi son moment pour suggérer que Haaland n'était pas entièrement un joueur d'équipe. Dortmund est également dans une ornière, avec deux défaites sur six en Bundesliga et deux buts de moins que ceux que Haaland a réussi à marquer seul en Premier League.