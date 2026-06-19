Comme l'avait fait Hamza Abdelkrim, Barcelone finalise un nouveau transfert

Le FC Barcelone a finalisé un accord pour recruter le jeune ailier gauche équatorien José Caicedo (18 ans), en provenance de Liga de Quito. Le joueur sera d’abord prêté au FC Barcelone Athletic, avec une option d’achat définitive fixée à 2,5 millions d’euros.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, les deux parties ont trouvé un accord verbal. Le prêt, valable jusqu’en juin 2027, pourra être transformé en transfert définitif si le joueur confirme son potentiel.

D’une taille de 1,83 m, le jeune international équatorien possède encore une expérience professionnelle limitée : il n’a disputé que sept matchs dans l’élite équatorienne. mais il a fait ses débuts en Copa Libertadores le 26 mai dernier, lors de la victoire 3-2 de sa formation face aux Boliviens d’Oluiz Reddy, sous la houlette de l’entraîneur brésilien Tiago Nunes.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, il sera encadré au Barça Atlètic par son compatriote Giuliano Petrelli, afin de progresser sereinement avant d’aspirer à intégrer l’équipe première.

Ce recrutement s’inscrit dans la nouvelle stratégie du FC Barcelone, axée sur l’arrivée de jeunes talents prometteurs via des prêts avec option d’achat, une politique qui a récemment porté ses fruits avec l’attaquant égyptien Hamza Abdelkarim.

Prêté en janvier par Al-Ahly, l’Égyptien a convaincu les dirigeants blaugranas, qui ont versé 1,5 million d’euros (plus des bonus) pour le recruter définitivement.

Hamza Abdelkarim a même fait ses débuts avec l’équipe nationale égyptienne lors de la Coupe du monde en cours, lundi dernier contre la Belgique, illustrant le succès de cette approche économique mais efficace dans la détection et la formation de talents.

Le club catalan espère que Caicedo suivra la même trajectoire et qu’il deviendra, à court terme, un atout pour l’équipe première, d’autant plus que Barcelone cherche à renforcer le poste d’ailier gauche avec des jeunes talents prometteurs.