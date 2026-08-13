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Comité d'arbitrage : une escalade dans le conflit entre Liverpool et Arsenal

Premier League
Liverpool
Arsenal
V. Joseph
Angleterre

Liverpool et Arsenal se dirigent vers une commission d'arbitrage, après avoir échoué à trouver un accord sur le montant de l'indemnité due pour le jeune joueur Vincent Joseph, âgé de 16 ans.

Le Daily Mail a rapporté que Joseph, qui a évolué avec l'équipe des moins de 18 ans de Liverpool, a quitté les Reds le mois dernier, bien que le club ait proposé au joueur d'obtenir une bourse d'études, qui devait être signée avant le 1er juillet.

Le joueur a refusé l'offre, alors que plusieurs clubs s'intéressaient à lui, dont Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Mais c'est Arsenal, champion de Premier League, qui a réussi à remporter la course pour obtenir la signature de Vincent Joseph.

Depuis, Arsenal a entamé des négociations avec Liverpool au sujet du montant de l'indemnité, mais les deux clubs n'ont pas pu trouver de terrain d'entente. 

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Face à la situation de blocage actuelle, les deux parties sont désormais en route vers une commission d'arbitrage afin de déterminer le montant de l'indemnité due aux Reds.

Le dernier joueur adolescent à avoir quitté Liverpool pour rejoindre un autre club de Premier League était Isaac Mabaya.

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