Côme prolonge le contrat de sa joueuse atteinte d'un cancer jusqu'en 2028

Le cancer du sein de Roberta Picchi n'a pas signé la fin de son rêve : il a marqué le début d'un message de soutien qui a ébranlé les stades italiens, après que le club de Côme a annoncé la prolongation du contrat de sa joueuse jusqu'en 2028, alors qu'elle était encore sur son lit de soins.

Une prolongation pas comme les autres

Le club de Côme, qui évolue en Serie A féminine italienne, a annoncé hier lundi la prolongation du contrat de sa joueuse italienne Roberta Picchi (34 ans) jusqu'à la fin de la saison 2027-2028, et ce quelques jours seulement après le diagnostic de son cancer du sein.

Le club a assuré dans un communiqué officiel que la joueuse bénéficiera d'un soutien total de l'équipe médicale du club, laquelle travaillera en coordination étroite et directe avec les spécialistes chargés de son protocole de traitement dans les mois à venir.

Le communiqué du club indique : « Tous les membres du Côme 1907 se tiennent aux côtés de Roberta et lui apporteront, ainsi qu'à sa famille, tout le soutien dont ils auront besoin durant les prochains mois. »

Et d'ajouter, sur un ton empreint d'humanité : « En ce moment, nous vous prions de respecter la vie privée de Roberta pendant qu'elle se concentre sur son traitement et sa guérison. »

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« Il est temps de disputer mon match le plus important »

De son côté, Picchi a adressé un message émouvant via ses comptes sur les réseaux sociaux, dans lequel elle a remercié son club pour ce geste qu'elle a qualifié d'exceptionnel.

La joueuse a écrit : « Rien n'est garanti, et je suis chanceuse. Il est temps de disputer mon match, mais je reviendrai plus déterminée. »

Un message court, mais qui a résumé l'esprit d'une combattante refusant d'abdiquer, Picchi estimant que sa véritable bataille commence désormais en dehors du rectangle vert, une bataille dont elle a promis de revenir plus forte qu'elle ne l'était.

La démarche du club de Côme a suscité de larges éloges en Italie, beaucoup y voyant un modèle à suivre dans la manière dont les clubs traitent leurs joueurs dans les moments humains les plus difficiles, soulignant que certains contrats ne se mesurent pas aux objectifs, mais à la loyauté.