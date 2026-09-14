Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Suwarso ComoGetty Images

Traduit par

Côme, le président Suwarso : « 24 heures avant chaque match, Fabregas présente le plan de match à la direction »

Como

Le président de Como, Mirwan Suwarso, a expliqué à Cronache di Spogliatoio les secrets du club larian : « 24 heures avant chaque match, Fabregas présente à la direction le plan de match. De cette façon, les propriétaires peuvent mieux comprendre les dynamiques de la rencontre.

Après le match, Cesc rédige un autre compte rendu en expliquant comment la rencontre a évolué par rapport aux prévisions initiales.

En parallèle, notre équipe data prépare sa propre analyse indépendante du déroulement du match et, en fin de journée, nous partageons les données.

Par exemple, quand nous jouons contre un bloc bas, nous pouvons prévoir un xG entre 0,80 et 0,90.

Si, à la fin du match, nous devions être arrivés à 1,3 xG, même si nous avions fait match nul 0-0, nous serions satisfaits parce que nous aurions dépassé les attentes »


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google