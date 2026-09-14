Côme, le président Suwarso : « 24 heures avant chaque match, Fabregas présente le plan de match à la direction »

Le président de Como, Mirwan Suwarso, a expliqué à Cronache di Spogliatoio les secrets du club larian : « 24 heures avant chaque match, Fabregas présente à la direction le plan de match. De cette façon, les propriétaires peuvent mieux comprendre les dynamiques de la rencontre.

Après le match, Cesc rédige un autre compte rendu en expliquant comment la rencontre a évolué par rapport aux prévisions initiales.

En parallèle, notre équipe data prépare sa propre analyse indépendante du déroulement du match et, en fin de journée, nous partageons les données.

Par exemple, quand nous jouons contre un bloc bas, nous pouvons prévoir un xG entre 0,80 et 0,90.

Si, à la fin du match, nous devions être arrivés à 1,3 xG, même si nous avions fait match nul 0-0, nous serions satisfaits parce que nous aurions dépassé les attentes »



