Le transfert de Ronald Araujo, du Barça vers Liverpool sous forme de prêt, a créé la surprise sur le marché des transferts estival, après que les deux clubs sont parvenus à un accord prévoyant le passage du défenseur uruguayen dans les rangs de la formation anglaise, assorti d'une option permettant à Liverpool de conserver définitivement ses services à l'issue de la saison.

Ronald Araujo doit quitter le Barça aujourd'hui, en prélude à son arrivée à Liverpool et à une nouvelle expérience en Premier League, après avoir été écarté des choix de participation avec le club catalan dans le tournoi d'Udine.

Le transfert du défenseur uruguayen vers le stade d'Anfield représente l'une des principales surprises du mercato estival, d'autant qu'Araujo était considéré ces dernières années comme l'un des éléments importants de la défense du Barça.

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'accord conclu entre le Barça et Liverpool concernant ce prêt comprend une option d'achat en faveur du club anglais, ce qui donne à ce dernier l'occasion de prendre la décision finale sur l'avenir du joueur après la fin de la saison, en fonction de son niveau et du degré de conviction du staff technique et de la direction quant à son maintien.

Bien que le montant de l'option d'achat n'ait pas été annoncé au départ, des sources au fait des négociations ont affirmé que Liverpool serait tenu de verser 55 millions d'euros au Barça s'il décidait de conserver définitivement les services d'Araujo.

Ainsi, le transfert du défenseur uruguayen vers Liverpool ne sera pas un simple prêt d'une saison, mais pourrait se transformer en transfert définitif si le joueur parvient à s'imposer au sein de la formation anglaise et convainc la direction du club de lever l'option d'achat.