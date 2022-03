Combien gagnent les arbitres des principaux championnats ?

Être arbitre est l'un des métiers les plus difficiles du football. Chaque décision que vous prenez est analysée et scrutée par les managers, les joueurs et les fans. Même l'arrivée des arbitres assistants vidéo (VAR) n'a pas rendu les choses plus faciles, avec de nombreuses controverses autour de cette nouvelle technologie destinée à limiter les erreurs.

Certains des arbitres les plus connus de la Premier League ont officié lors de Mondiaux et de Championnats européens, Howard Webb devenant la première personne à arbitrer à la fois la finale de la Ligue des champions et celle de la Coupe du monde la même année.



Howard Webb a pris sa retraite en 2014 et a poursuivi sa carrière dans le domaine de la télédiffusion avec BT Sport, en fournissant des analyses sur les décisions arbitrales lors de matchs en direct. Goal a enquêté sur le salaire offert aux arbitres de Premier League ainsi qu'aux officiels de la Ligue des champions et des grands championnats européens.

Combien gagnent les arbitres en Angleterre ?



Selon le niveau, les arbitres peuvent gagner un peu ou beaucoup d'argent pour arbitrer un match. Au Royaume-Uni, les arbitres amateurs travaillent sur la base d'un match par match et leurs honoraires dépendent des associations de football locales. La rémunération se situe généralement entre 24 et 47 euros par match. Les arbitres de niveau semi-professionnel - les ligues inférieures de la pyramide du football anglais - perçoivent à la fois leurs indemnités de match et leurs frais. Ils sont payés environ 95 euros par match, ainsi que le kilométrage qu'ils doivent parcourir pour se rendre sur le lieu du match et en revenir.

En haut de l'échelle, les arbitres de la Premier League sont salariés et perçoivent donc un salaire régulier auquel s'ajoutent les indemnités de match. Les arbitres de première division anglaise peuvent gagner jusqu'à 83 000 euros par an. Ils perçoivent une rémunération annuelle de base comprise entre 45 000 et 50 euros en fonction de leur expérience, à laquelle s'ajoute une rémunération de 1400 euros par match. Les arbitres du championnat reçoivent la même rémunération annuelle de base, mais ne sont payés que 710e par match.



Combien gagnent les arbitres à l'étranger ?



Contrairement à l'Angleterre, où les arbitres perçoivent un salaire annuel de base, puis un salaire par match, les officiels des autres grands championnats européens sont payés au coup par coup. Les matchs de la Liga sont les mieux rémunérés, avec des arbitres payés 6 000 euros par match, soit environ 5 200 livres sterling. En France et en Allemagne, les arbitres de première division sont payés un peu plus de la moitié de cette somme.