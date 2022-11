Combien de fois l'Allemagne a-t-elle gagné la Coupe du monde de football ?

Entre l'Allemagne et la Coupe du monde de football, c'est une grande histoire d'amour. Découvrez le palmarès et les records de la Mannchaft.

Selon un dicton populaire allemand, « une bonne équipe d'Allemagne remporte la Coupe du monde, une mauvaise équipe d'Allemagne s'incline en finale. » Ca en dit long sur les performances de la Mannschaft en Coupe du monde !

Combien de fois l'Allemagne a-t-elle participé à la Coupe du monde de football ?

L'Allemagne a participé à 20 éditions sur 22 de la Coupe du monde de football : en 1934, 1938, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

Une seule équipe fait mieux que l'Allemagne : le Brésil avec 22 participations en 22 éditions.

L'Allemagne a organisé la Coupe du monde à deux reprises, en 1974 et 2006 ce qui constitue un record qu'elle partage avec le Mexique (1970, 1986), l'Italie (1934, 1990), la France (1938, 1998) et le Brésil (1950, 2014).

Combien de fois l'Allemagne a-t-elle manqué la Coupe du monde de football ?

L'Allemagne a été absente deux fois de la Coupe du monde de football. En 1930, l'Allemagne n'a pas souhaité participé à la compétition. A l'époque, les éliminatoires n'existaient pas et il fallait simplement envoyée une demande de participation à la FIFA.

L'Allemagne a ensuite été absente de la Coupe du monde 1950. L'équipe d'Allemagne était suspendue par la FIFA pour avoir déclenchée la Seconde guerre mondiale (1939-1945).

Cela signifie que l'équipe d'Allemagne n'a jamais échoué lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Combien de fois l'Allemagne a-t-elle remporté la Coupe du monde de football ?

L'Allemagne a remporté quatre fois la Coupe du monde de football : en 1954, en 1974, en 1990 et en 2014.

Un seul pays fait mieux que l'Allemagne : le Brésil avec 5 titres mondiaux. L'Allemagne n'est pas la seule équipe à avoir été sacrée quatre fois championne du monde. L'Italie a également réalisé cette performance (1934, 1938, 1982, 2006).

L'Allemagne a aussi été finaliste de la Coupe du monde en 1966, 1982, 1986 et 2002. Elle détient ainsi le record de présence en finale de la Coupe du monde (8 fois) devant le Brésil (7 fois).

La sélection allemande est montée quatre fois sur la troisième marche du podium : en 1934, 1970, 2006 et 2010.

Combien de joueurs allemands ont remporté la Coupe du monde de football ?

Au total, 89 joueurs allemands ont remporté la Coupe du monde de football.

Les champions du monde 1954 : T. Turek • F. Laband • W. Kohlmeyer • H. Bauer • H. Erhardt • H. Eckel • J. Posipal • K. Mai • P. Mebus • W. Liebrich • K.-H. Metzner • H. Rahn • M. Morlock • B. Klodt • O. Walter • F. Walter • R. Herrmann • U. Biesinger • A. Pfaff • H. Schäfer • H. Kubsch • H. Kwiatkowski.

Les champions du monde 1974 : S. Maier • B. Vogts • P. Breitner • H.-G. Schwarzenbeck • F. Beckenbauer • H.-D. Höttges • H. Wimmer • B. Cullmann • J. Grabowski • G. Netzer • J. Heynckes • W. Overath • G. Müller • U. Hoeneß • H. Flohe • R. Bonhof • B. Hölzenbein • D. Herzog • J. Kapellmann • H. Kremers • N. Nigbur • W. Kleff.

Les champions du monde 1990 : B. Illgner • S. Reuter • A. Brehme • J. Kohler • K. Augenthaler • G. Buchwald • P. Littbarski • T. Häßler • R. Völler • L. Matthäus • F. Mill • R. Aumann • K.-H. Riedle • T. Berthold • U. Bein • P. Steiner • A. Möller • J. Klinsmann • H. Pflügler • O. Thon • G. Hermann • A. Köpke.

Les champions du monde 2014 : M. Neuer • K. Großkreutz • M. Ginter • B. Höwedes • M. Hummels • S. Khedira • B. Schweinsteiger • M. Özil • A. Schürrle • L. Podolski • M. Klose • R.-R. Zieler • T. Müller • J. Draxler • E. Durm • P. Lahm • P. Mertesacker • T. Kroos • M. Götze • J. Boateng • S. Mustafi • R. Weidenfeller • C. Kramer.

Combien de sélectionneurs allemands ont remporté la Coupe du monde de football ?

Ils sont quatre sélectionneurs allemands à avoir gagné la Coupe du monde, tous avec l'équipe d'Allemagne.

Il s'agit de Sepp Herberger (1954), Helmut Schön (1974), Franz Beckenbauer (1990) et Joachim Löw (2014).

Quels sont les records individuels de l'Allemagne à la Coupe du monde de football ?

L'Allemagne peut s'enorgueillir de posséder deux records individuels prestigieux. Celui du joueur qui a joué le plus de matches en phase finale (25 pour Lothar Matthäus) et celui du joueur qui a marqué le plus de buts en phase finale (16 pour Miroslav Klose).