Combien de finales manquées pour Messi ?

Leo Messi va disputer la finale de la Copa America face au Brésil. Combien de finales manquées pour lui ?

On a beaucoup parlé de l'incapacité de Messi à recréer sa forme en club avec le maillot argentin et l'attaquant né à Rosario a maintenant été du côté des perdants lors de trois finales de la Copa America.

2007 a été le premier avant-goût de la déception en Copa pour l'attaquant, car le Brésil était trop fort pour l'Argentin.

Les Brésiliens l'ont ainsi emporté 3-0 avec des buts de Baptista, un og d'Ayala et Dani Alves complétant le score. Le chagrin suivant pour Messi est venu à Santiago alors que le Chili et l'Argentine ont fait un match nul 0-0 lors du dernier match de la Copa America 2015.

Messi a été le seul joueur argentin à marquer son tir au but et les ratés d'Huguain et Banega ont vu le Chili couronné champion. L'année suivante (2016) lors de la Copa America Centenario organisée aux États-Unis, le Chili et l'Argentine ont de nouveau atteint la finale et l'histoire s'est répétée avec une égalité après prolongation.

Messi a raté sa tentative et une fois de plus, le Chili a été sacré champion. Messi était si désemparé après le match qu'il a annoncé sa retraite de l'équipe internationale, avant que l'attaquant revienne sur sa décision quelques mois plus tard.

L'article continue ci-dessous

Bien qu'il ait représenté l'Argentine lors de quatre phases finales de la Coupe du monde, Messi n'a attaeint la finale que lors du tournoi de 2014 au Brésil, face à l'Allemagne.

Une affaire tendue qui a finalement été résolue par l'unique but d Mario Gotze à la 113e minute après un 0-0 à la fin du temps réglementaire. Il est prévu que Qatar 2022 soit la dernière tentative de Messi à une grande victoire en sélection.