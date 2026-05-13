Combien d’équipes se qualifient pour la Coupe du monde de la FIFA ?

La Coupe du monde de la FIFA, organisée tous les quatre ans, réunit les meilleures sélections nationales dans une compétition où chaque équipe aspire au titre suprême de championne du monde.

La prochaine édition, programmée en juin 2026 en Amérique du Nord (Mexique et Canada), entrera dans l’histoire comme la plus grande jamais organisée.

Depuis l’édition inaugurale, disputée en 1930 en Uruguay avec 13 sélections, la compétition n’a cessé de croître. En 2022, 32 équipes étaient en lice, et ce total a encore augmenté.

Combien d’équipes se qualifient pour la Coupe du monde ?

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Au total, 48 équipes se qualifieront pour la Coupe du monde 2026, la FIFA ayant confirmé en 2017 l’élargissement du tournoi.

Les trois pays hôtes – les États-Unis, le Mexique et le Canada – sont automatiquement qualifiés et seront rejoints par 45 sélections sorties des tournois de qualification régionaux.

Pendant 39 jours, elles s’affronteront pour le titre suprême de championnes du monde.

UEFA – Europe

La Coupe du monde comptera 16 représentants européens : 12 ont validé leur billet en terminant en tête de leur groupe (Autriche, Belgique, Croatie, Angleterre, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Écosse, Espagne, Suisse), tandis que la République tchèque, la Turquie, la Suède et la Bosnie-Herzégovine ont dû passer par les barrages.

CAF – AFRIQUE

Dix sélections africaines prennent part à la Coupe du monde. Le Maroc, le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert et l’Afrique du Sud ont terminé en tête de leur groupe éliminatoire et obtenu leur qualification directe. Ils sont rejoints par la République démocratique du Congo, vainqueure des barrages de la voie 1 interconfédérale.

AFC – ASIE

Les éliminatoires asiatiques ont réservé quelques surprises, la Jordanie et l’Ouzbékistan se qualifiant pour la première fois de leur histoire pour la phase finale de la Coupe du monde. Ils retrouveront l’Australie, le Japon, la République de Corée, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Irak.

CONCACAF (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes)

La CONCACAF a réservé quelques surprises : Curaçao est devenue la nation la moins peuplée à se qualifier pour la Coupe du monde, tandis qu’Haïti a mis fin à une attente interminable de 52 ans pour se qualifier pour la première fois depuis 1974. Le Panama, quant à lui, fait son retour en Coupe du monde pour la deuxième fois seulement, et la première depuis Russie 2018.

CONMEBOL (Amérique du Sud)

l'Argentine, tenante du titre, a terminé en tête du groupe sud-américain. L'Équateur, la Colombie, l'Uruguay, le Brésil et le Paraguay ont également validé leur billet pour la Coupe du monde 2026.

OFC (Océanie) :

La zone Océanie disposait d’une place directe pour la Coupe du monde, attribuée à la Nouvelle-Zélande. Les All Whites effectuent leur retour après seize ans d’absence, ayant dominé leur groupe puis battu la Nouvelle-Calédonie 3-0 lors du barrage décisif.

À quelle date la FIFA a-t-elle décidé d’augmenter le nombre d’équipes participantes à la Coupe du monde ?

En 2017, le Conseil de la FIFA a approuvé à l’unanimité l’élargissement de la Coupe du monde de 32 à 48 équipes, format qui entrera en vigueur en 2026.

Dans un communiqué, la FIFA a expliqué : « Cette décision a été prise à l’issue d’une analyse approfondie, fondée sur un rapport présentant quatre options de format différentes. L’étude a pris en compte des facteurs tels que l’équilibre sportif, la qualité de la compétition, l’impact sur le développement du football, les infrastructures, les projections financières et les conséquences sur l’organisation de l’événement. Au cours de ses prochaines réunions, le Conseil de la FIFA examinera plus en détail les modalités de la compétition, notamment la répartition des places par confédération. »

Combien d’équipes ont pris part aux éditions précédentes de la Coupe du monde ?

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Depuis l’édition inaugurale de 1930 en Uruguay, qui réunissait 13 équipes (sept d’Amérique du Sud, quatre d’Europe et deux d’Amérique du Nord), la Coupe du monde a connu plusieurs évolutions.

Il est ensuite passé à 16 équipes, puis à 24 pour l’édition 1982 en Espagne.

D’autres ajustements ont été introduits pour la Coupe du monde 1998 en France, le tournoi passant à 32 équipes, avant que la FIFA n’annonce une nouvelle augmentation pour 2026.

Le débat sur l’élargissement de la Coupe du monde

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L’intérêt d’un tel élargissement fait débat. Karl-Heinz Rummenigge, ancienne star allemande et président de l’Association européenne des clubs (ECA), s’est montré sceptique, mettant en garde contre un calendrier international déjà saturé.

« Il est évident que la FIFA sait que nous sommes mécontents de son choix d’augmenter de 50 % le nombre de participants à la Coupe du monde », a-t-il affirmé. « La manière dont la décision a été prise, ainsi que le manque de transparence, sont inacceptables à nos yeux. Je demande aujourd’hui à la FIFA et à l’UEFA de réduire le nombre de matchs internationaux. Nous en sommes arrivés à un point où les joueurs disputent trop de rencontres. »

Le collectif New Fifa Now a également dénoncé une « course à l’argent et au pouvoir ». Selon les estimations internes de la FIFA, l’élargissement pourrait générer 5,29 milliards de livres de revenus, soit un gain potentiel de 521 millions de livres, mais le président de la FIFA, Infantino, affirme que l’aspect financier n’a pas été décisif.

Interrogé par la BBC, il a rétorqué : « C’est tout l’inverse, il s’agit d’une décision sportive. Chaque formule présente un intérêt financier. Nous étions dans une position confortable pour trancher en faveur du mérite sportif. »

Et les projets d’élargissement ne s’arrêteraient pas là : la CONMEBOL, instance dirigeante du football sud-américain, a déjà soumis une proposition officielle pour porter à 64 le nombre d’équipes du tournoi de 2030, ce qui entraînerait 128 rencontres au total. Cette idée rencontre toutefois une forte opposition liée au bien-être des joueurs.

Le président de l’AFC, le cheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, a exprimé ses craintes : « Si l’on laisse la porte ouverte aux changements, on risque d’aller bien au-delà de 64 équipes ; quelqu’un demandera alors 132 équipes, et ce sera le chaos. »

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