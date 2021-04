Combien coûte Ronaldo sur FIFA 21 ?

Le capitaine du Portugal est prêt à quitter la Serie A cette année, mais combien devrez-vous dépenser pour le recruter ?

Signer une superstar comme Cristiano Ronaldo est le rêve de nombreux entraîneurs, qui veulent avoir l'un des plus grands joueurs de tous les temps dans leur onze de départ. FIFA 21 permet de recruter Ronaldo dans votre équipe, mais seulement si vous avez les fonds et la réputation nécessaire pour convaincre le quintuple vainqueur du Ballon d'Or de quitter Turin.

Les équipes qui peuvent se le permettre incluent Manchester City, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, mais vous pouvez "tricher" au début du mode Carrière et ajouter jusqu'à 500 millions de livres sterling de transfert de fonds à n'importe quelle équipe utilisant l'option de prise de contrôle financière.

Combien cela coûte-t-il de signer Cristiano Ronaldo dans FIFA 21 ?

Ronaldo est peut-être l'un des joueurs les mieux notés de FIFA 21, mais en raison de son âge, il peut être signé pour beaucoup moins de 100 millions de livres sterling. L'attaquant de 35 ans (au début du jeu) a une valeur comprise entre 55 et 60 millions de livres sterling, mais son club ne sera pas disposé à le laisser partir pour ce montant.

Connu sous le nom de Piemonte Calcio et non de Juventus dans FIFA 21 pour des raison de droits, le club italien est prêt à vendre son meilleur joueur, mais uniquement pour des frais de transfert compris entre 75 et 90 millions de livres sterling. Ils peuvent également être disposés à envisager des offres plus petites si de bons joueurs sont inclus dans le cadre d'un échange surtout si vous proposez des ailiers et des milieux de terrain.

Quand le contrat de Cristiano Ronaldo expire-t-il dans FIFA 21 ?

Au début du mode Carrière dans FIFA 21, Ronaldo a un contrat de deux ans avec le Piemonte Calcio. Il est payé environ 200000 £ par semaine par le club de Serie A et aura 37 ans à l'expiration de son contrat. Vous devrez payer à Ronaldo un salaire similaire si vous souhaitez le signer pour votre équipe. Cependant, il n'acceptera pas un contrat de plus de deux ans et exigera même parfois un contrat d'une seule année.

Dans certaines parties en mode carrière, il peut même décider de prendre sa retraite à la fin de la saison 2020-21, sans même finir son contrat.

Quel est le potentiel de Cristiano Ronaldo dans FIFA 21 ?

Ronaldo a actuellement une note globale de 92 dans FIFA 21 et c'est aussi sa note potentielle maximale grâce à son âge. Il est peu probable que l'attaquant s'améliore et peut même voir ses stats diminuer à mesure qu'il vieillit en mode carrière.

L'article continue ci-dessous

Toute blessure de la superstar portugaise peut également mettre fin à sa carrière dans le jeu, car ses notes diminueront s'il est mis à l'écart.

Combien cela coûte-t-il de signer Cristiano Ronaldo dans FIFA Ultimate Team?

Lorsque FIFA 21 a été lancé en octobre 2020, la version régulière de Ronaldo, notée 92, coûtait plus de 1,5 million de pièces sur toutes les consoles. Cependant, au fil de la saison, son prix a régulièrement diminué et il peut désormais être acheté pour moins de 350k sur PlayStation, 250k sur Xbox et 450k sur PC. Ronaldo a également des cartes "Forme" de l'équipe de la semaine notées entre 93 et ​​95 qui coûtent plus de 2 millions, tandis que sa carte d'équipe de l'année classée 98 coûte plus de 6 millions sur PlayStation, 5 millions sur Xbox et 8 millions sur PC.