Combien coûte Messi dans FIFA 21 ?

Leo Messi, qui voulait quitter le Barça l'été dernier, est à vendre dans FIFA 21 !

Lionel Messi était sur le point de quitter Barcelone l'été dernier mais a décidé de rester une autre année. Le six fois vainqueur du Ballon d'Or sera l'un des joueurs les plus demandés sur le marché des transferts s'il venait à finalement quitter le Camp Nou.

Heureusement, dans FIFA 21, vous pouvez le convaincre de quitter Barcelone et voir qu'il peut continuer à briller dans un nouveau championnat.

Combien coûte Messi et que faut-il faire pour le recruter ?

Combien cela coûte-t-il de signer Messi dans FIFA 21 ? Messi est toujours l'un des joueurs les plus précieux au monde et cela se reflète dans FIFA 21, où sa valeur est d'environ 95 millions de livres sterling.

Pour que Barcelone le vende, vous pourrez peut-être faire une offre inférieure car le joueur de 33 ans cherche à quitter le club. Une offre comprise entre 85 et 90 millions de livres sterling est souvent suffisante pour entamer des négociations avec le joueur, mais les clubs avec des budgets inférieurs peuvent être en mesure d'inclure des joueurs en échange pour faire baisser encore le prix.

Barcelone est à la recherche d'un arrière droit, de milieux de terrain et d'attaquants, donc à vous de faire des propositions judicieuses pour convaincre le club blaugrana.

Quand le contrat de Messi expire-t-il dans FIFA 21?

Tout comme dans la vraie vie, Messi n'a plus qu'une saison sur son contrat au début du mode Carrière dans FIFA 21. Cela signifie qu'il sera disponible pour un transfert gratuit à la fin de la première saison si Barcelone n'est pas en mesure de lui offrir un nouveau contrat. Parfois, cependant, l'international argentin décide de mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2020-2021 plutôt que de passer dans un nouveau club.

Son contrat à Barcelone est d'environ 500000 £ par semaine et il s'attendra à un salaire tout aussi élevé dans son prochain club.

Quel est le potentiel de Messi dans FIFA 21?

Une fois de plus, Messi est le joueur le mieux noté de la FIFA avec une note globale de 93. C'est aussi son potentiel maximum car il a 33 ans et il est peu probable qu'il s'améliore encore à son âge. Ses stats peuvent même diminuer après l'avoir signé à mesure qu'il se rapproche de la retraite, tandis que les blessures peuvent également influer sur une baisse.

Combien cela coûte-t-il de signer Messi dans FIFA Ultimate Team?

Le manque de vitesse de Messi dans la FIFA a toujours fait de lui une option relativement bon marché dans Ultimate Team malgré sa note élevée. C'est encore la même chose dans FIFA 21, où il coûtait initialement environ 1 million de pièces, mais un peu plus de 110k sur Xbox, environ 100k sur PlayStation et 200k sur PC. Les éditions spéciales de Messi, y compris les cartes Équipe de la semaine et Ligue des champions coûtent plus de trois fois ces montants. La carte de l'équipe de l'année de Messi, classée 98, sera hors de la fourchette de prix de la plupart des joueurs, car il coûte plus de 2 millions de dollars sur toutes les plates-formes.