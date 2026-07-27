Colwill compare Alonso aux anciens entraîneurs de Chelsea

Levi Colwill, le défenseur de Chelsea, a fait l'éloge de la méthode de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso, tout en décochant des flèches à ses anciens entraîneurs, qu'il a qualifiés de « trop rigides ».

Colwill a passé la majeure partie de la saison dernière en marge, après avoir subi une grave blessure au genou durant la préparation d'avant-saison, ce qui a limité sa participation à seulement 4 matchs au cours d'une saison qui a vu se succéder trois entraîneurs différents sur le banc des Blues : Enzo Maresca, Liam Rosenior et Callum McFarlane.

La méthode d'Alonso a aidé le Bayer Leverkusen à remporter le doublé (lorsqu'il était l'entraîneur du club allemand), et il s'est empressé de transmettre ces idées lors de ses premières semaines à Chelsea, Colwill louant ses principes en comparaison de ceux de ses prédécesseurs.

Colwill a déclaré : « Xabi veut un football à la circulation libre. J'ai côtoyé de nombreux entraîneurs qui se montrent stricts et qui veulent que tu sois aux bonnes positions, mais avec lui, joue ce que tu vois, cherche l'espace et exploite-le rapidement. »

Les Blues ont terminé la saison dernière à la dixième place, après une saison catastrophique, mais Colwill estime que l'équipe a les moyens de rivaliser cette saison.

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal anglais « Mirror » : « J'ai le sentiment que les joueurs de notre équipe sont prêts pour cela. Et avec un entraîneur aussi compétent désormais, lorsque tous les éléments s'assembleront, nous serons assurément capables de lutter avec force pour le titre de Premier League. »

Chelsea n'a plus remporté le titre de Premier League depuis 2017 et, sous la propriété de « BlueCo », le club n'a terminé la saison parmi les quatre premières places qu'à une seule reprise. Alonso a refusé d'annoncer le moindre objectif majeur, laissant entendre que les choses pourraient ne pas aller aussi vite que certains l'espèrent.