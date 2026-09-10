Collaboration confirmée : Jürgen Klopp reste finalement lié à Red Bull

Dans l’édition allemande du magazine Sports Illustrated, l’homme de 59 ans porte sur des photos réalisées dans le cadre d’une interview des vêtements d’AlphaTauri, la marque de mode fondée par Red Bull en 2016.

Selon le Redaktionsnetzwerk Deutschland, le fabricant autrichien de boissons énergisantes a déjà confirmé une collaboration avec Klopp dans ce contexte. Interrogée par le RND, la DFB a expliqué : « L’interview a été réalisée dès le début de l’été et donc pas dans le cadre de sa fonction de sélectionneur national, ce qui est également indiqué en conséquence dans le magazine. La publication a ensuite été coordonnée avec nous. » En outre, Klopp serait fondamentalement « libre, en tant que particulier, de choisir ses vêtements ».

Le partenaire mode de la DFB, Marc O’Polo, qui équipe encore l’équipe d’Allemagne en tant que sponsor vestimentaire jusqu’à la fin 2026, ne voit pas non plus de difficulté dans la collaboration entre Klopp et Red Bull.

« Le partenariat avec la DFB n’inclut pas explicitement le sélectionneur national, de sorte qu’il n’existe à ce niveau aucun conflit contractuel », a expliqué l’entreprise dans une déclaration au RND.

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Comment Red Bull et la DFB se sont-ils mis d’accord au sujet de Jürgen Klopp ?

Comme Klopp était employé par Red Bull en tant que Head of Global Soccer jusqu’à sa prise de fonction comme sélectionneur de l’équipe nationale allemande, la DFB s’était entendue avec le groupe autrichien sur une résiliation du contrat de travail de l’homme de 59 ans.

Dans ce cadre, il a longtemps été envisagé que Klopp puisse éventuellement continuer à travailler comme ambassadeur de marque pour Red Bull, tandis que RB aurait renoncé en échange à une indemnité de transfert. Mais cela ne s’est pas produit : à la place, il a été convenu que la fédération allemande devrait simplement verser un don d’un million d’euros à la fondation Wings for Life afin de soutenir la recherche sur la moelle épinière.

Sa première apparition en tant que nouveau sélectionneur national aura lieu le 24 septembre, lorsque l’équipe d’Allemagne débutera en Ligue des nations contre les Pays-Bas. Les autres adversaires seront la Serbie et la Grèce.