Colère immense contre Modric

La décision de Ruben Amorim, entraîneur de Milan, de remplacer Luka Modric à la mi-temps du match face à la Roma a suscité une vive polémique en Italie, la star croate s'étant retrouvée hors du terrain alors que son équipe était menée de deux buts sans réponse au stade Olympique.

Le quotidien espagnol "AS" a rapporté qu'une colère immense visait Modric, sur fond d'interrogations croissantes quant à sa capacité à répondre aux exigences du style d'Amorim à ce stade de sa carrière.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de "Kooora"

Milan avait terminé la première période mené deux buts à zéro, poussant Amorim à opérer un changement surprise au début de la seconde période, en sortant Modric pour faire entrer Yunus Musah, dans le but de donner davantage de vitesse et de vivacité au milieu de terrain de son équipe.

Le vent a soufflé dans le sens souhaité par l'entraîneur portugais, Milan ayant réussi à revenir en force au cours de la seconde période, Moreira inscrivant deux buts qui ont permis à l'équipe d'égaliser sur le score de 2-2, ce qui a donné à Amorim une solide justification de sa décision, sans pour autant clore le débat sur l'avenir de Modric et son rôle au sein de l'équipe.

Amorim a déclaré, pour expliquer sa décision : "Nous avons besoin d'une bonne maîtrise du ballon pour que Luka se sente à l'aise dans le match. Si la rencontre se transforme en une succession de pertes de balle et de courses effrénées, ce ne sera pas le match qui lui convient. C'est pourquoi nous avons changé notre approche en seconde période en faisant entrer Musah, car nous avons compris que nous avions besoin de plus de vitesse au milieu de terrain."

L'entraîneur portugais, qui s'appuie clairement sur un système à trois défenseurs, a expliqué que Modric décrochait beaucoup vers l'arrière, à proximité des deux défenseurs centraux, ce qui a réduit le nombre de joueurs capables d'initier les attaques et de se déplacer entre les lignes.

Cette polémique intervient à un moment délicat pour Milan, l'équipe ayant fait match nul pour la deuxième fois consécutive après avoir enchaîné deux victoires, ce qui accroît la pression sur Amorim, tandis que le remplacement de Modric à la mi-temps a ouvert un nouveau débat sur la capacité du joueur âgé de 41 ans à continuer d'afficher son meilleur niveau avec l'équipe.