Cole Palmer frustré à Chelsea ?

Le joueur de 23 ans fait régulièrement la une des journaux depuis que FootballTransfers a révélé, le 9 janvier, que Manchester United s'intéressait à ses services. À l'époque, des sources nous avaient indiqué que Palmer serait ouvert à un départ de Chelsea.

Depuis, les spéculations vont bon train quant à l'avenir de l'international anglais. Il a été largement rapporté que Palmer est malheureux à Chelsea et qu'il souhaite retourner dans le Nord-Ouest de l'Angleterre.

Chelsea a tenté d'apaiser les tensions en insistant sur le fait que Palmer est « intouchable » et heureux au club. Le nouvel entraîneur, Liam Rosenior, a déclaré à plusieurs reprises que le milieu offensif figurait en bonne place dans ses plans à long terme.

Cependant, dans le dernier épisode du podcast Transfers, l'informateur Duncan Castles a révélé que ces rumeurs sont loin d'être fondées. Palmer est mécontent de sa situation à Chelsea, notamment à cause de l'ascension fulgurante d'Estevao, la recrue estivale.

Bien que Palmer ait été l'un des premiers joueurs de Chelsea à accueillir chaleureusement le jeune prodige brésilien, il craint désormais qu'Estevao ne prenne sa place comme figure emblématique du club.

Palmer est un joueur ambitieux et, au vu de ses performances en début de carrière à Chelsea, il estime qu'il devrait être le principal créateur de jeu de l'équipe. Cependant, alors que le joueur de 23 ans a passé une grande partie de la saison blessé, Estevao a fait une entrée fracassante depuis son arrivée.